農業二三事》農產品通路多元化與農產品末端價格波動之關係辯證

「供銷平衡，是做為政權結構穩定性的基礎」，問題是，在甚麼樣的幅度內震盪起伏，是政權穩定結構的忍容界限？在產銷通路多元化的今天，農產品批發市場已經不是唯一的調節均衡的「水庫」時，政府政策工具又要如何善用／看待這樣的多元化通路，所可以發揮的功能角色？

焦鈞

1980年代末，桃園八德鄉出現第一家自荷蘭引進台灣的「萬客隆」，採取會員制飯量販售商品（Shopping mall），是為台灣零售通路革命之濫觴；爾後，法商「家樂福」、本土品牌「大潤發」與美商「好市多」紛紛進駐設點。另一方面，從過去供銷軍公教福利品為主的中華民國消費合作社全國聯合社（簡稱全聯社）民營化後改制成的「全聯實業股份有限公司」，也在1990年代末開始擴張，如今成為超級市場（Supermarket）龍頭。在台灣，還有世界密度最高、遍佈街頭巷尾的便利超商（Convenience store），各位讀者或許要問：「您，多久沒有到傳統市場了？」 這，就是台灣通路多元化的現況，農產品產銷通路自然鑲嵌如此，多元化程度自不在話下─上述各種型態通路，幾乎多有販售生鮮農產品，只是型態多寡不同差異而已！

農產品產銷通路多元化，各種型態通路，幾乎多有販售生鮮農產品，只是型態多寡不同差異而已。（本報資料照）

也就是說，傳統上認知的「農產品價格」，特別是生鮮農產品：蔬果、肉類與海鮮，傳統市場的末端價格已經不是唯一；具備決定價格並成為市場末端價格參考的「農產品批發市場」，其重要性顯已面臨挑戰。最直接的衝擊就是來自於大型通路業者，直接與產地供應商（可能是農民生產者、盤商、冷凍工廠或其他）「契約供應」（或稱契作），更通俗的說法就是「產地直銷」；這種繞過批發市場而直接進入通路的產銷模式，早已顛覆、滲透了農產品批發市場的定位，也改變民眾的消費習慣。

所以，多久沒上傳統市場，真的不是一個多麼奇怪的問題！對都市居民而言，這不僅僅是通路革命下的一種潛移默化，更應該成為農政單位去重新思考農產品市場末端價格「到底如何形成」的一個重要切入點。而不要忘了，O2O、區塊鏈等新型態電商銷售型態正在快速崛起，通路只會愈多元化（傳統市場通路勢必逐漸式微）的情況下，整個社會要如何正確看待「農產品市場末端價格與其形成機制」，又要如何理解農產品市場末端價格的波動。

上述問題，是民生問題之首；不以新思維重新建構，不足以應付愈來愈頻繁的價格波動；價格波動的結構因素不破解，不足以找出生產端的問題癥結點，也就無法理出一個系統性脈絡，去快速面對農產品價格起伏震盪所帶來的政治衝擊。歷史上，沒有一個政權可以逃過民生物價失控所帶來的統治正當性風險，遠的不說，幾年前的茉莉花革命就是小麥價格狂飆致使突尼西亞民眾走上街頭，於阿拉伯世界引發一連串連鎖效應。

我們可以這麼大膽假設「供銷平衡，是做為政權結構穩定性的基礎」，問題是：在甚麼樣的幅度內震盪起伏，是政權穩定結構的忍容界限？在產銷通路多元化的今天，農產品批發市場已經不是唯一的調節均衡的「水庫」時，政府政策工具又要如何善用／看待這樣的多元化通路，所可以發揮的功能角色？

多久沒上傳統市場，真的不是一個多麼奇怪的問題！對都市居民而言，這不僅僅是通路革命下的一種潛移默化，更應該成為農政單位去重新思考農產品市場末端價格「到底如何形成」的一個重要切入點。（本報資料照）

本文無法立即給出答案，因為這需要更精準地從幾大都會區民眾消費習慣的統計數據中，去分析出各個通路型態（包括傳統的批發市場到傳統市場鏈結）所能承載的「市場風險」，以及需要多少配套工具／手段才能快速地讓市場回到「供需均衡」的穩定結構。也就是說，必須跳脫傳統市場連結批發市場、再連結農民生產者的單一線性框架，要有更立體化的產銷結構樹狀圖，去爬梳這個樹狀圖的每個「截點功能」與「引流方向」。

如此複雜的工程，只有官方高度與資源足以統籌調配農產品的供給去向，會「流向」甚麼樣的相適應通路；當然，這也不是短期間就可以達成，但相信在智慧農業、科技農民、冷鏈物流這樣的建構體系下，確實值得期待，去破解單一線性思考的農產品價格形成機制。

當然，近來經常出現的農產品價格波動，其實仍屬於短期現象；特別是將農產品價格放在民生物價的框架下，一如日常所需的油、電價格，參照的國際原物料市場行情。是否讓國內的農產品價格導入這樣的一個「期貨概念」，也是值得思考導入的工具之一。