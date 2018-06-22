紐約地途》四年一次瘋足球：拉美篇

如果你是一個四年一次的足球迷，自己國家不在這32支隊伍之中，那麼生活在紐約其實不是一件壞事。因為在這個移民城市每當世界杯足球賽舉行時你可以輕易找到合適的酒吧或餐廳來為你想支持的國家加油，這些地方不僅加碼多設大螢幕電視轉播球賽，重點是球迷組成劃分清楚，大家可以一起為進球歡呼，一起為失誤惋惜，贏球後陌生人間相互擊掌，舉杯慶祝。

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雖然現在已經不能再稱美國是足球沙漠，美國的職業足球聯盟（Major League Soccer）從1996年到現在已經有23支球隊。為吸引更多美國的足球迷，許多球隊也都砸下重金聘請來自歐洲和南美世界級的球星加入球隊，增加球賽的精彩度與可看性。不過與在歐洲或是中南美洲國家相較之下，大部分美國城市依舊感受不到現在正在俄羅斯舉行的世界杯足球賽這四年一次全球關注的運動賽事。紐約則是例外！

多年前美國民眾依然對世足賽不熱中的時候，每逢世界杯紐約客都會非常關注賽況，甚至常會有戶外轉播派對。（圖：作者提供）

如果你是一個四年一次的足球迷，自己國家不在這32支隊伍之中，那麼生活在紐約其實不是一件壞事。因為在這個移民城市每當世界杯足球賽舉行時你可以輕易找到合適的酒吧或餐廳來為你想支持的國家加油，這些地方不僅加碼多設大螢幕電視轉播球賽，重點是球迷組成劃分清楚，大家可以一起為進球歡呼，一起為失誤惋惜，贏球後陌生人間相互擊掌，舉杯慶祝。

傳統上，世足賽還是以歐洲與中南美洲球隊為主力，如果想幫拉美，南美國家球隊加油，那麼來皇后區的傑克森高地（Jackson Heights）與可樂娜（Corona）或是布魯克林的日落公園（Sunset Park）與布什維克（Bushwick）的酒吧看球絕不會錯。如果要為歐洲國家球隊加油，曼哈頓東邊的（Murray Hills）的英，德式酒館，皇后區阿斯多利亞（Astoria）和布魯克林的公園坡（Park Slope）歐洲移民為主的社區都是好地方。若是要更精準的選擇單一國家支持，像今年的地主國俄羅斯，就可以到布魯克林南端的布萊頓海灘（Brighton Beach）與羊頭灣（Sheepshead Bay）地區俄羅斯移民大本營看球。東歐國家如波蘭則可以來布魯克林的綠點（Greenpoint）感受平常較內斂低調的東歐移民的熱情。

世足賽期間在皇后區的傑克森高地是感受西語裔移民對足球熱情最好的地方。（圖：作者提供）

不過，依照筆者來紐約之後看過七屆世足賽的經驗，氣氛最好的還是在皇后區的傑克森高地／可樂娜這一區。這一區可以說是紐約市裡西語裔移民密度最高的地方。沿著七號地鐵高架鐵軌下方的羅斯福大道從74街到111街之間都是西語裔移民的地盤。這當中包括最大宗的墨西哥裔還有為數也不少的哥倫比亞，秘魯與厄瓜多爾甚至宏都拉斯等中南美洲國家移民。如果沒來過紐約而像谷歌地圖一樣把人空降到這裡的街道，絕大部分的人大概無法想像原來自己置身於紐約市當中。

走在皇后區的傑克森高地或是可樂娜會有置身於中南美洲的錯覺。（圖：作者提供）

筆者在世足賽第一輪墨西哥對德國那場比賽就特地來傑克森高地的一家運動酒吧看球，路上早就看到許多行人或是街頭小販穿著綠色墨西哥球衣，不少餐館也會在門外高掛墨西哥和德國國旗表示該餐廳將會播放這場球賽。原本屬於比較輕鬆的星期天早上，不到十一點比賽開始的時間酒吧早已擠滿來為墨西哥加油的球迷。不像看歐洲隊比賽時酒吧內的球迷多半只會在起腳射門那一剎那激動起來，或是盡量壓抑自己的情緒。酒保們則是以球賽跟他們無關的態度忙著為顧客倒酒，露出店裡高朋滿座的笑容。墨西哥酒吧的女酒保（不一定是墨西哥裔）每個都國旗衣上身，店員不時吹著哨子帶動氣氛，甚至有顧客會帶喇叭汽笛在墨西哥每一波攻勢時就會鳴個一兩聲助陣。

世足賽對生活在紐約市的西語裔民眾來說是四年一次的大事。遇有自己國家比賽，球迷們都會做好十足準備幫球隊加油。（圖：作者提供）

那天墨西哥爆冷門以1 : 0擊敗上屆冠軍德國隊，整個酒吧觀眾為之瘋狂，老闆更特別請所有酒客一輪龍舌蘭，大家舉杯一飲而盡來慶祝墨西哥的勝利。離開酒吧後，街上都是開心慶祝的墨西哥人，有揮舞國旗的，有開車狂按喇叭的，共同點是大家口中都是喊著Me-xi-co，Me-xi-co， Me-xi-co！

世足賽第一輪墨西哥爆冷門以1:0擊敗上屆冠軍德國隊，賽後墨西哥球迷大肆慶祝！（圖：作者提供）

另一點我比較喜歡來這一區看球賽的原因是食物。這裡指的食物可不是看球的酒吧餐廳提供的薯條漢堡，而是街頭上口味正宗的拉丁口味街頭美食。從墨西哥「玉米粽」塔瑪莉（tamales），基本的墨西哥捲餅（tacos）到厄瓜多爾的烤乳豬搭配大紅豆與炸香蕉的盤餐都是便宜又好吃的美味佳餚。其中在羅斯福大道與86街附近的Taco Veloz有這一區最好吃的墨西哥捲餅。來這裡一定要點一份chorizo taco（墨西哥香腸捲餅），用多種墨西哥香料辣粉醃製的豬絞肉煎炒過後與切碎的莞荽洋蔥組合，只要擠一點萊姆汁不用加其他醬汁就很好吃。喜歡重口味的人可已在淋上辣醬或店家特製墨西哥青醬，則又將美味帶到另一境界。這家店還提供免費自己醃漬的墨西哥辣椒，酸辣可口，是非常開胃的配菜。而這樣一個捲餅只要美金2.5元，是看完球賽後簡單快速祭五臟廟的好去處！

來傑克森高地或可樂娜除了看球賽還可以享受中南美洲各種美食。（圖：作者提供）

這裡另一個有趣的景象是在95街與羅斯福大道交接處有一整排大型餐車販賣各種拉丁食物，仔細觀察可以發現每輛餐車都裝有衛星電視小耳朵，原來他們平常也會在餐車上播放西語節目，現在正逢世足賽，自然也不會放過轉播球賽的機會。如果不想去酒吧餐廳，在街頭上就可以看球幫自己球隊加油。就算沒有電視，所有小吃攤也會放台收音機，密切關注比賽進行狀況。

這裡的餐車許多都有裝設小耳朵，讓顧客在街頭也可以觀看世足賽。（圖：作者提供）

這屆世足賽到目前為止，中南美洲國家代表隊除了墨西哥與巴西外，其他都表現不甚理想，甚至傳統強隊，上屆亞軍的阿根廷很有可能第一輪就要打包回家。第二輪以後的單淘汰賽制會讓每場世足賽更加緊張刺激，在這次歐洲球隊晉級應該會佔多數的情況下，下星期再來介紹紐約四年一次瘋足球的歐洲篇吧！