伊朗與西亞世界》分道揚鑣的埃及與沙烏地

埃及與沙烏地都想要擺脫英國的壓力，但往後發展卻各異，1950年代，兩國分獲不同陣營的強權支持，走上了不同的道路。

陳立樵／輔仁大學歷史學系助理教授

現階段的埃及與沙烏地阿拉伯保持友好關係，兩國背後也都有美國的支持。但半個世紀之前卻不是這番光景，埃及與沙烏地都想要擺脫英國的壓力，但往後發展卻各異，1950年代，兩國分獲不同陣營的強權支持，走上了不同的道路。在這段過程中，埃沙兩國彷彿存在阿拉伯地區爭霸的情結，埃及總統納賽爾（Abdel Gamal Nasser）的影響力居所有阿拉伯國家領導人之上，沙烏地一直得等到1970年納賽爾去世後，在阿拉伯世界與國際地位上有所提升。

埃及在1882年被英國佔領，同時整個阿拉伯半島也在英國勢力籠罩之下，因此埃及與紹德（Saud）家族有志一同，都想要擺脫英國的壓力。第一次世界大戰結束後，埃及獲得獨立，但在軍事上英國仍具有影響力。二次世界大戰期間，北非地區淪為戰場，德軍逼近埃及。英軍藉由軍事反擊之舉，維護自己在這個銜接東地中海與紅海區域的利益。1943年年底英國、美國、中國在埃及召開開羅會議（Cairo Conference），這形同讓埃及成為反德國陣營的重要成員。

埃及軍官納賽爾對於英國長期以來的壓迫反感已久，遂於1952年7月發動政變。不過，這次政變成功並非軍人首次掌政，因為近一百多年來埃及就是由軍人掌握政權，這次政變頂多稱為是軍人掌政的新階段罷了。此時，過去埃及政府與英國所簽立的條約，也被新的軍事政府一概否決。

納賽爾於1952年7月發動政變。不過，這次政變成功並非軍人首次掌政，因為近一百多年來埃及就是由軍人掌握政權（維基共享）

而沙烏地雖然於1933年建國，但紹德家族在內志地區（Najd）的勢力，於一戰時期已獲得英國承認。一戰結束後，英國獲得國際聯盟（League of Nations）委任，成為現在伊拉克、約旦、巴勒斯坦的託管國。當時在半島上主導漢志地區（Hijaz）的哈希姆家族（Hashmite），屬先知穆罕默德的後代，領導人胡笙（Hossein al-Hashmite）之子費薩爾（Faysal）與阿布杜拉（Abdullah）先後接受英國的協助，在伊拉克與約旦（當時稱為外約旦Transjordan）成為領導者。胡笙則在1924年自立為哈里發（Caliph），擁有統領所有穆斯林的資格。

紹德家族與哈希姆家族過去曾爭奪過漢志地區，而胡笙的作法引發紹德家族領袖阿布杜阿齊茲（Abdulaziz al-Saud）不滿。隔年，阿布杜阿齊茲擊敗胡笙，隨後取得聖地麥加，一夕之間成為半島上的霸主。然而，伊拉克與外約旦這兩個哈希姆勢力背後還有英國的扶持，這也使得紹德家族有如芒刺在背。而此際美國正好在西亞地區尋求開發石油利益的機會，擁有龐大石油蘊藏量的沙烏地，於是成為美國接觸的首選，沙烏地也因此找到強大的後盾，得以打擊英國在阿拉伯世界的優勢。

1945年諸多阿拉伯國家成立阿拉伯國家聯盟（Arab League，後稱阿盟），埃沙兩國都是成員。1948年5月，猶太復國主義（Zionism）在巴勒斯坦建國，名為以色列（Israel），前一年的聯合國（United Nations）決議，讓猶太人在巴勒斯坦擁有的領土範圍超過阿拉伯人，這擠壓了阿拉伯人的生存權益。於是，當以色列宣布建國後，阿盟旋即誓師進攻矢言消滅以色列。以色列之所以能出現，英國與美國的先後支持是最大助力，因此以色列也順理成章成為西方帝國主義在西亞地區的重要據點。同時，50年代起，美蘇冷戰也在西亞地區上演，兩強都在此地爭取盟友。

當以色列宣布建國後，阿盟旋即誓師進攻矢言消滅以色列。（Foreign Policy Research Institute）

納賽爾主張中立政策，不願加入冷戰中的任何一方。從納賽爾的反帝國主義立場來看，美國、英國、以色列都算是同一陣營，加上土耳其、伊朗、伊拉克、巴基斯坦組成了「中部公約組織」（Central Treaty Organisation），以做為美英兩國反蘇聯共產勢力的西亞防線，更令納賽爾大為光火。儘管納賽爾無意選邊站，但蘇聯對埃及表達善意，在軍事方面給予協助，也成為埃及對抗西方帝國主義的重要支柱。1956年，在納賽爾宣布蘇伊士運河國有化之後，英法與以色列即出兵侵略埃及。由於19世紀末時英法兩國對東方的貿易路線就以蘇伊士運河最為重要，此時納賽爾將運河國有化，形同切斷英法經濟命脈、排除英法勢力，英法認為，這樣下去真的母湯，於是攜手以色列加入戰場，也正好讓納賽爾有機會一次解決三個對手。

儘管納賽爾無意選邊站，但蘇聯對埃及表達善意，在軍事方面給予協助，也成為埃及對抗西方帝國主義的重要支柱。圖左為卡斯楚。（syrianhistory.com）

沙烏地對以色列雖然也採敵對立場，但其主要對手向來是哈希姆家族，儘管沙烏地擁有聖地麥加，坐享領導全球穆斯林的位置，但打擊以色列卻非其首要之務，也可能是因為雙方有個共同的老闆美國。而哈希姆家族坐擁半島北方，過去雙方惡劣的關係一日沒有好轉，對紹德王室而言便如同兩顆大石壓在肩膀上一樣痛苦。再加上納賽爾在蘇伊士運河戰爭中雖然戰敗，但轉身卻成為阿拉伯世界的英雄，就連沙烏地王室中也有支持納賽爾的派系，這對沙烏地的紹德國王（King Saud）而言備感威脅。1960年甚至傳出紹德國王竟有刺殺納賽爾計畫的消息。無論是否屬實，埃及在阿拉伯世界至高無上的地位，以及哈希姆家族的存在，對擁有聖地的沙烏地來說，不免有在阿拉伯地區被邊緣化的憂慮。

不過，對沙烏地而言好消息是，納賽爾在1967年再次封鎖蘇伊士運河、與以色列的對抗再度以失敗收場，並且在3年後因心臟病去世，少掉這個具威脅性的鄰居終於讓沙烏地放下心中大石。1964年起擔任沙烏地國王的費薩爾（King Faysal）甚至放下對哈希姆家族的敵意，還出訪伊朗與土耳其，試圖以外交方式來孤立埃及。1969年，耶路撒冷的阿克薩清真寺（Aqsa Mosque）遭祝融之災，費薩爾公開批判以色列該為此負責，並主張團結所有的穆斯林。費薩爾對以色列採取強硬態度，具有打擊納賽爾聲望的意涵。

埃沙兩國過去同樣有擺脫英國壓力的一致目標，但卻在這條路上分道揚鑣，隨著時局轉變，轉身又成為勢力競爭的對手。