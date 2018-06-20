Lin bay 好油》滿紙荒唐言：檢視農委會「蔬果產銷調節精進作為」的爛梗新用

農委會的「蔬果產銷調節精進作為」整個報告就是用一堆空洞的文字偷渡些見不得光東西，所以就算內容有錯也一樣繼續放，對於如何調整供給與擴大需求通篇都在打高空，是說，反正記者當下也看不懂，反正府院高層也沒人看得懂，大家都很好唬巄，過關最重要。

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自今年開春以來，不但菜價崩、果價崩現在連米價都崩，農委會蔬果調節做不好，連總統都出面說重話，不過，總統說話之後，農委會又開始拿一堆莫名其妙的東西出來呼巄。

不意外的，農委會為宣導蔬果產銷調節精進作為，弄出這樣的東西，一如總統說的，農委會圖表做得很漂亮。這個簡報的確圖表很漂亮，但實際上內容空洞又錯誤百出，根本經不起檢驗，不妨就讓我們一項一項來檢驗，看看農委會有多會唬爛。

農委會圖表做得很漂亮，但實際上內容空洞又錯誤百出，根本經不起檢驗。（圖：農委會提供）

簡單來說，台灣多數農產品在供給和需求方面，多向供給方傾斜，必須靠天災來調節供給，缺乏天災，就會造成供過於求。而需求面又分成本土市場與外銷市場，外銷市場在政府長期無作為與集理貨落後，造成運銷成本過高的情況下，漸漸從國外主要市場退出並大幅往中國傾斜。這時農委會還真好意思講「出口綁進口」，如果中國也對台灣做出口綁進口，要求開放農產品，不然就要擋五大主要出口水果時，請問你農委會開還是不開？

而什麼叫產銷調節經費？就是農產品盛產時，由政府花錢來調節供應，這還少了一張圖，如果把農損執行經費也做出來給全民看，就可以看到農委會只會發錢：盛產發錢，天災也發錢。畢竟做為一個補貼佔預算高達七成左右的（社福）單位，專長就是發錢，這也是非常合理的事。但農委會哪來的自信說「花錢解決短期而無法長遠改變產銷結構的問題」？向來就只有發錢一項專長，還真好意思把產業規劃與提升掛在嘴上嚷嚷。

（圖：取自農委會官方粉絲頁）

產銷處理機制－短期措施

這內容說穿了通篇都是文青式幻想，全部措施重點都不在生產，全放在行銷。說：拓展外銷要補助小農集貨包裝費用，問題是外銷用的幾乎都是用貿易商自己的箱子，蔬果裝箱的包裝費也是含在合作社場的報價中，要補貼的對象應該是貿易商或合作社場而不是小農吧？如果要做外銷價格補貼，也該是算行銷費用而不是包裝費用，難道農委會連蔬果外銷怎麼做都不知道嗎？

另外，「協助業者海外行銷，補貼海外行銷及宣傳費用」更有趣，現在台灣蔬果外銷問題多半是品質太爛，供應價太高，供應量不穩定，不然就是像之前談過的韓國正面表列的問題，請問補貼宣傳費用有幫助嗎？外銷業者多數的問題在於無法在有競爭力的價格上量產供應，搞行銷要幹嘛？難道台灣毛豆打下日本市場靠的是行銷嗎？台灣毛豆靠的是穩定供應好品質且有競爭力的產品，如果台灣毛豆在安全生產上還和中國一樣，花再多的行銷費用有救嗎？

輔導台農發重建外銷秩序

這點就更奇妙了，這樣講是說現在的外銷秩序不好嗎？台農發又要如何重建外銷秩序？請問台農發到營運到現在，出口有佔到市佔的1%嗎？台農發有供給過甚麼穩定品質且有競爭力的農產品嗎？

既然台農發的股東都是由公股民營化公司或是農委會掌控的外圍協會再投資，賺的錢也都回歸到公股控制的單位手裡，如今又要肩負重建外銷秩序的重責大任，那麼，農委會不妨公佈台農發這兩年的營運數字，讓大家看看到底台農發營業額有多高？賺了多少錢，目前外銷市佔比如何？又具備什麼能力重建外銷秩序？畢竟政府花了大錢成立這家公司，兩年時間也該是時候讓民眾好好看看「亮眼」成果了吧。

減少市場價格干擾

至於減少市場價格干擾那三樣更糟，這三樣都與調節供給有關，講白一點，就是政府入場花錢調節供給，花錢去化掉供應量，請問這和減少市場價格干擾有什麼關係？

什麼是市場價格干擾？例如市場上所有業者聯合壟斷，操作價格，這就是一種市場價格干擾；或是有掌握大量供應量的大盤商，使用低價傾銷的手法，讓其他業者難以經營，這也是一種市場價格干擾。所謂「調節供給」是針對供過於求的情況下造成價格過低，想辦法降低生產者剩餘，減少對生產者的損害，聽說副主委還曾強調自己大學到博士念的都是農經系，擁有農經專業還是農經系的教授出身耶！奇怪，拿這種東西出來講的時候，怎麼都不會心虛？

（圖：取自農委會官方粉絲頁）

產銷處理機制－中期措施

談中期措施的冷鏈強化跟物流中心也是一整個遭經。台灣的問題在於目前集理貨場設備落後，過去在農糧署的補助下，目前許多小型理貨場都已有冷藏設備，以柑橘為例，10通道一小時能處理5噸柑橘的非破壞性光波選別機，現在都已經是集理貨場的基本設備了，請問台灣現在有幾台？還是說台灣因為都是小農所以負擔不起？這種一天了不起處理兩三公頃柑橘、一台在產季大概能處理一百多公頃數量的選別機，台灣規模真的小到用不起嗎？請問集理貨場設備不先提升，蓋物流中心是要養蚊子嗎？

右六左四10通道自動化非破壞性柑橘光波選別機。（作者提供）

就拿大家最喜歡掛在嘴上的Zespri來說好了，Zespri主要的包裝物流是由Seeka協助，在紐西蘭兩萬多公頃的生產區域裡面，Seeka有38個集貨場和一個大型出口的物流中心，一個集貨場涵蓋約500公頃左右的面積，進行蔬果的集理貨，蔬果收成之後以最快的速度進行採後處理，如果Seeka只靠這個大型的物流中心來做集理貨，有些產地較遠的奇異果從採收到處理的時間就會拉長因而導致品質下降。

這種概念不只Zespri，就連美國的櫻桃、蘋果產業，甚至南美的智利、祕魯都一樣，正因為單位處理量有其極限，以及採後運送距離需在半個小時的車程為佳，才會形成這種衛星集貨場與大型物流中心的分布。因此，要搞冷鏈，一定是先發展涵蓋幾百公頃生產範圍的區域型集貨場，也只有這種規模的集貨場有辦法使用預冷、自動化包裝等設備，接著再以這些集貨場的供給弄出大型的物流中心，沒有這些集貨場，蓋大型的物流中心說穿了也不過是打腫臉充胖子罷了。

農委會舉洋蔥為例說明為什麼要蓋大型物流中心，難道台灣目前缺冷藏庫貯放洋蔥嗎？陳吉仲表示，像洋蔥調控就是待改進案例之一，國內缺乏完善的冷鏈體系，若3月洋蔥可以收成儲存，現在釋放出來，就是更好的調節方式。

我們強調自己念農經的副主委講了半年，結果連現況是什麼都不知道。現況是一直到現在都還是釋放冷藏的國產洋蔥出來販售，今年台灣所有的盤商加上合作社已經冰了超過三萬噸的洋蔥，請問這樣還缺冷藏庫嗎？這些台灣洋蔥都放不過今年八月，導致就算今年洋蔥還是盛產，仍然需要靠進口來調節。洋蔥產業缺的是癒傷處理的設備，可以讓洋蔥儲存到12月，而不是大型物流中心。

至於計畫當中說「還在規劃物流中心的位置」拜託農委會也別假仙了，不是早就規劃好要給誰了嗎？屏東那塊給台農發、彰化給萬生，至於桃園給農委會與桃園市的合作案，只是用產銷失衡來偷渡案子而已，騙來騙去的都不覺得煩嗎？

（圖：取自農委會官方粉絲頁）

（圖：取自農委會官方粉絲頁）

提升外銷競爭力

接著，提升外銷競爭力那段也很空泛，說到目標市場出口策略研究經費，就讓我想起出口日本市場的相關策略研究。日本一直是台灣主要的農產品出口國，既然是主要的出口國，理應要有日本市場的相關研究，而這個研究正好因為台灣過去是日本主要的水果進口國，所以日本一直有一個《台灣青果物輸入報告》，我們的農委會相當天才，把那個日文版的輸入報告翻譯成中文，再修改一下內容，就成了台灣對日本的蔬果輸入的研究，夠瞎吧？更瞎的是，後來連預算都砍，連中文翻譯錢都省了。

全球佈局反季節農產品

最後，供給面講的全球布局反季節更是莫名其妙，什麼叫反季節農產品？就是南半球生產的農產品剛好跟北半球的季節相反，稱為反季節農產品，例如智利的櫻桃在台灣的冬季供應，就是反季節農產品的一種。反季節商品要往哪邊去？往台灣？還是攻往其他市場？請問台灣有任何一家公司能做這種農業操作嗎？連糧油作物的異地種植都搞不定了，還想搞高階的蔬果反季節操作，農委會還是先好好學習怎麼走路，不要一天到晚只想要飛。

整個報告解讀下來就是用一堆空洞的文字偷渡些見不得光東西，所以就算內容有錯也一樣繼續放，對於如何調整供給與擴大需求通篇都在打高空，是說，反正記者當下也看不懂，反正府院高層也沒人看得懂，大家都很好唬巄，過關最重要。而這種垃圾報告也不是第一次，2016年也提了一次精美的「新農業」，請問，一年半過去了，執行時程也剩一年半了，報告中那些預期效果真實的執行率又有多少？聽說原本預計明年底能達到糧食自給率40%，有可能嗎？

（圖：取自農委會官方粉絲頁）