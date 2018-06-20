自由開講》台北市都發局長林洲民是否開大家的玩笑？！

◎展昭

前新北市副市長侯友宜土地租給文化大學作宿舍惹爭議，台北市議員洪健益爆料，指新北市府副秘書長邱敬斌、城鄉局副局長汪禮國上週至北市府關說，盼北市府認定「可以當學生宿舍」。台北市都發局長林洲民開記者會並未否認此事，指「我清楚知道有討論」，如教育部認定該處是「住二住宅」，將會依「都市計畫法」開罰6萬元。

台北市都發局長林洲民開記者會並未否認此事，指「我清楚知道有討論」，如教育部認定該處是「住二住宅」，將會依「都市計畫法」開罰6萬元。（資料照）

林洲民是否開大家的玩笑？要嘛就罰個六百萬，侯家才有感覺，否則不如不罰。住三才能做宿舍使用，住二不行。違規使用多年。不僅要解約，之前幾年，作為宿舍的不當得利，都應該要吐出來。闖紅燈沒被抓，不表示你就是合法，有可能就是因為你曾是警察局長，後來又擔任新北副市長。侯家處心積慮買了這一片土地，目的就是要蓋宿舍賺學生的錢， 如今侯家年收笑納兩千萬元，又怎會在乎區區六萬元嗎？如同「管爺」自己私下「外快」那麼多，又怎麼會在乎區區年終獎金？

眾所周知，都會地區一些小警察大都靠「包賭、包娼」賺「外快」，一些高階警官可能就比較「高竿」，通常以合法掩護非法，撈錢金額與速度遠非一般小警察可比，畢竟權力通常帶來腐敗，權力越大越腐敗，共產國家是如此，民主國家如我們也不例外，尤其國民黨主政時期的中央與地方，上樑不正下樑歪，黑白兩道莫不與國民黨互相勾結，自然「有福同享」，否則朱某人為何選的副首都是操守可議者？為何任內許多高官都因貪汙被起訴？

扁執政時其，扁夫人處理財務有問題，扁雖然被蒙在鼓裡，最後還是一肩挑，沒有將責任推給太太。反觀侯某人，許多內行人都說文大與侯家簽約時，侯都有在場，為何侯至今卻將責任推給娘家與文大，自己好像是「局外人」？曾經擔任高階警察，也不分青紅皂白抓過不少「歹徒」的人，怎麼比書生扁更沒有Guts？扁如果有意貪汙，當初就不會放棄國際海商法律師的高收入而投入政治，擔任總統時自動減薪一半，也不會將以前總統專屬的國安密帳繳回國庫。

侯某人口口聲聲以照顧學生為重，「家人」卻與文大簽約要求每年至少一千五百萬元租金，還約定每年「應」增加5%租金，逼得文大不得不將一間房原本兩人變成四人住，否則無法支付龐大房屋租金。表面上看，侯那一棟「宿舍」租金比外面便宜，卻有如香港的蟻居或棺材屋，安全問題堪虞，萬一出事，文大要負責，與侯家無關，文大學生的居住人權在哪裡？

侯某人口口聲聲以照顧學生為重，「家人」卻與文大簽約要求每年至少一千五百萬元租金，還約定每年「應」增加5%租金，逼得文大不得不將一間房原本兩人變成四人住，否則無法支付龐大方屋租金。（中央社）

侯家租給文大之前，年租金就有七百五十萬元，按理說， 集體承租給文大會比承租給社會人士更便宜，何況對象還是學生，為何租金不降反升？第一年就約定要收年租金一千五百萬元，且每年自動上漲5%，如今據說年租金已上升到兩千一百萬元，等於原本租金的兩倍至三倍，侯卻說這是「照顧」學生，試問，說得過去嗎？侯家的賺錢手法未免令人嘆為觀止！如果沒有選舉，真的很多人都被蒙在鼓裡。那些支持侯的人卻說這些都是「抹黑」，那麼買賣軍宅圖利自己的王如玄又怎麼說？朱某人的眼光怎麼這麼「好」，老是找一些豬隊友？

侯某人擔任副市長時，到處查緝非法住屋，動不動就拆屋或斷水斷電，包括輔大與淡大附近的學生宿舍，為何對於自己租給文大的房子違法規定，卻睜隻眼閉隻眼，這不是「嚴以律人而寬以待己」嗎？己身不正，又如何正人？如同國民黨韓某人，在北農總經理任內，問題比吳音寧更嚴重，自己領更多推廣費，身旁幹部獨享鉅額紅利，員工卻沒有，也沒有幫他們準備退休金，國民黨民代不批評，反而批評勇於任事的吳音寧，還發動全國與全黨之力批判一位弱女子，這不也是「嚴以律人而寬以待己」嗎？國民黨怎麼都是這些小人！

總之，在各大學教與念財務金融與企業管理的老師與學生，還需教與讀死書嗎？只要參考國民黨與其許多高官的賺錢手法就可以了，畢竟國民黨與其許多高官的財雄勢大，可是有「國際認證」的啊！想想看，只要有辦法在某大學旁邊弄到一塊地，就可以「貸款」蓋「學生宿舍」，幾輩子不需工作，每年都有上千萬或上億元房屋租金收入自動流入自己荷包，且逐年自動增加，這是多麼「美妙」的事！





（教師）

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