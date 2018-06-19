自由開講》侯友宜的億萬富翁之路

◎古宗文

日前李慶元議員在政論節目上爆料侯友宜夫妻的取地過程，說明現在616地號這塊土地，最早是有9筆地號，包括（1） 616、617、619地號，由侯友宜妻子任美鈴購買；（2） 716、717、719-1、719-2、719-3、720-2地號，由任美鈴與娘家持有。之後，任美鈴為了使土地完整，分別透過娘家分割繼承、用「又昱實業」名義向妹妹購買，才將各塊土地合併成現今的616地號。

國民黨新北市長侯友宜日前受訪談及文大宿舍爭議牽連妻子，讓他心幾乎都碎了。（資料照）

上週王威中議員也公開過相關地籍資料，可以清楚看到，最早的616地號，從82、83年就開始辦理買賣、繼承，而617、619兩塊地號，原本是國有土地，土地所有權人登記為中華民國，都是在84年4月11日買賣登記給任家，並在86年6月28日做土地合併。

侯友宜一家經過一連串土地買賣、分割、繼承、合併之後，就在差不多時間點，這塊地在85年6月11日開工建造，隔年6月13日取得99塊門牌編定、6月23日完工、8月21日取得使用執照，使照上清楚載明，該地屬於第二種住宅區，除了地下層是停車場以外，其他所有樓層都是「集合住宅」，也就是「多戶住宅」，依照規定不能用做「寄宿住宅」使用。

但是侯友宜一家仍在100年3月23日以「又昱實業」名義（負責人任美鈴）跟文化大學簽約，將房子出租給文化大學做「寄宿住宅」使用，明顯違反臺北市土地使用分區管制自治條例（原臺北市土地使用分區管制規則）規定，而且一租就是15年的包租生意。

關鍵來了，根據台北市政府都市發展局在102年1月24日回覆「又昱實業」的公文資料，卻表明「依本市土地使用分區管制自治條例規定，第二種住宅區允許『第二組：多戶住宅』使用。至於其使用型態得否為租賃予學生或他人居住使用1節，因與建物用途無涉，非屬前開自治條例管轄範疇。」但事實真的是不屬於使用分區條例管轄範疇嗎？

很明顯，使用分區條例已經清楚規定第二種住宅區不能做為寄宿住宅使用，寄宿住宅是指「供特定人短期住宿之場所」，學生宿舍就是短期住宿場所，跟一般住宅完全不同，當然已經影響到建物用途，怎麼可能跟建物用途無關？但是台北市政府都發局卻稱「出租給學生跟建物用途無關、不在自治條例所管範圍」，這究竟是都發局疏失？還是理解錯誤？還是套好招幫侯友宜一家背書？筆者建議柯市府應盡速調查文大宿舍案，尤其當初租賃契約已載明「作為學生『宿舍』使用」，都發局為何還會認為跟使用分區條例無關？間接成就了這條發財路？

所謂君子愛財，取之有道，如果一切都是合法程序，社會大眾也不會有太大意見，畢竟想要發富發財是人的天性。但是身為一個政治人物，要接受的檢驗標準更高，除了要合法以外，還要合乎道德，合乎人民期待，才有資格成為人民的領導者。

但是看看這幾週，爭議延燒不斷、週週都有新爆料的文大宿舍案，不只侯友宜本人先前講過的「毫不知情」已經被打臉推翻，對於重點問題更是避而不談，看證據被挖到哪裡，再回答到哪裡。筆者不禁想起，之前的王如玄軍宅案、規避法令買賣軍宅大筆獲利，跟現在的侯友宜文大宿舍案、違反法令出租宿舍大筆獲利，簡直如出一轍，為了錢財利益，視法律為無物，連最基本的合法標準都做不到，更別提更上一層的道德。

（新北市資深建築師）

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