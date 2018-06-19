故事》臺灣男人情傷史

歌曲的發展歷史和內容，雖不會有什麼正格的、影響深遠的歷史秘密，仔細去品味，卻常會有一些奇妙的感覺：「驚！以前發生過這樣的事喔？」這種獵奇的感覺；或是「以前的人竟然！？」捕獲野生古人的感覺；或我個人常有的是「原來以前的人也會這樣……」有種在「歷史的他鄉」遇見「故知」、帶點時空穿越的知心感覺。

◎黃裕元（國立臺灣歷史博物館）

進入悲苦的正文前，男性朋友們可以跟著咆哮帝一起暖身一下。（出處：https://goo.gl/EYb2dk）

歌裡尋知音

不管是小牢騷或是大悲哀，人常是藉著歌曲來抒發，而我們都算是近現代臺灣島上的子民，面臨的社會困境有所不同，牢騷與悲哀卻有其「近現代結構」，於是唱的歌自然就特別有共鳴。基於如此，臺灣本土歌曲的內容特別可以做為分析臺灣人性格與習性的參考。

這次，我們來談談歌曲中的臺灣男人的陰鬱性格。從流行歌詞的情節可以發現，臺灣男人的生活壓力來源，概略可分作「情傷」、「想家」、「工作狀況」還有「家庭問題」四類，本文僅能就情傷的部分稍做分析，看看百年來臺灣男人的情傷痛史。

情傷階段一：變心的女友

愛情失落的男性歌，初生於 1938 年，崛起於 1950 年代， 1980 至 90 年代之間更是大量迸發。依其概略情節，又能簡單分作三種型態：

一、被女性拋棄的 二、拋棄女性的 三、因環境被迫分手的

無庸置疑的，第一種—「變了心的女友」是最可惡的，也最讓人「可歌可泣」。關於此主題的歌曲，早期代表作有〈舊情綿綿〉（洪一峰唱，1960）：

一言說出就欲放乎抹記 舊情綿綿暝日恰想也是妳 明知妳是楊花水性 因何偏偏對妳鍾情 啊~~ 毋想妳 毋想妳 毋想妳 怎樣我又擱想起 早日談戀的港邊

這首歌可說是此後被拋棄男性歌曲的標準劇情：一個「水性楊花的女人」、造就一個被拋棄的男人，悲哀的男人想逼自己不去想，卻越是難以擺脫。男人是怎麼走過來的：「男子立誓甘願看破來避走 舊情綿綿猶原對妳情意厚」為了擺脫心底的糾纏，他離開了，時過境遷，在他鄉仍不斷想起傷心地，懷抱那無法擺脫的哀傷。

洪榮宏翻唱洪一峰老歌專輯《放浪人生》封底（館藏號：2004.028.1553）

情傷階段二：苦痛的回憶

在臺語歌壇，這樣修辭與情節的歌曲多如繁星，有首〈相思雨〉（洪榮宏唱，1981）副歌是這樣唱的：

啊~~恰想也是妳 啊~~毋願放抹記 無聊落雨暝 雨水落抹離 阮只有點著菸 一支又一支

加上雨水的攪和，心情更糟了，只能不斷地抽菸、排解憂愁。至於「昔日談戀的港邊」，不僅有著浪漫的海景，更是分離的象徵，可說是哀傷歌曲的固定場景，羅時峰的〈港邊甘是男性傷心的所在〉（1989），陳雷的〈碼頭酒〉（1992）：

惦在碼頭的酒場內 孤單飲酒坐吧臺 茫茫擱茫已經醉三擺 等等啊等怎樣妳無來

時序再往後「不要再想妳 不要再愛妳」（浪人情歌）（1994）這樣的掙扎困境，「只是心中的枷鎖該如何才能解脫」（挪威的森林）（1996）這樣的疑問，「飛在空中的小雨」（1998）這樣的場景，從洪一峰、洪榮宏、羅時峰、陳雷、伍佰，臺語唱到國語又唱回臺語，同樣的情調、依樣的感傷，當情傷回憶來襲的時候，同樣都找不到出路。

早期歌曲中悲傷男性，常常是在港邊徘徊不去。（郭一男提供）

情傷階段三：借酒澆愁

憶起舊情的苦悶，喝酒最為常見的抒發方式。「別人捧杯 爽快塊合歡 阮捧酒杯 悽慘又失戀」（〈悲戀的酒杯〉，1939）「賭強斟了一杯酒 千杯嘛抹解憂愁」（洪榮宏，〈恰想也是妳一人〉，1984）「苦酒啊苦酒 雄雄甲飲落去 醉了後 醉了後 才知已分開」（金門王〈苦酒〉，1997）。怎麼喝都喝不完、也喝不死，另外當然有抽菸、暗自流淚等等，唱這些歌曲來紓壓發洩，更是自我療癒的良方。

情傷階段四：重新振作

文夏編輯歌本中的男性的復仇曲譜（插圖繪製康榮如，郭一男提供）



真正要排解情傷，無非是要離開、並且努力的工作、走出自己的人生道路。〈男性的復仇〉（洪德成編，1950年左右）這首歌，就用精采的故事啟發了無數的臺灣男人。一個三年前被「阿桃」拋棄的可憐男人「明華」回來了，他體面地穿著西裝、化名「林清華」來到酒場，跟「錦秀，不是是阿桃」大方帥氣地說：

這三年內我賭著男子的志氣 建設我的地位 宣傳我的名聲 利用著我的成功甲發展 今日專工欲來甲妳報復的啦 男性偉大的力量 妳永遠毋通放抹記才好！ 甩下一皮箱的錢，就這麼走了。

帥氣的清華，後來有一首〈男性的力量〉（洪榮宏唱，1986）就像在讚頌他一樣唱說：「愛情的力量 小卒仔有時也會變英雄」結論就是「忍著痛苦在心中 提出勇氣擱再衝」合音天使還要繼續「衝衝衝」，一直衝下去，直到闖出自己的一片天，就是最好的療傷，更是最好的報復。

從挫折中見證成長，可說是古早臺灣男人情傷歌曲的標準型態，相對而言，近代男人情傷的歌曲幾乎不再闡述這樣的故事。我想，與其說是現代男人變軟弱了，不如說是近代的社會環境，沒法提供臺灣男人如同「林清華」（不，明華）那樣三年便能翻身的復仇機會。

在「魯蛇」遍地、苦無翻身機會的二十一世紀社會情勢下，臺灣男人雖然仍帶點自以為是，仍會故作堅強，卻只能卑微、怯弱地暗問「是不是妳 偶爾會想起我？」然後自欺欺人地吶喊「我的生命中不曾有妳！」只怕，真是再也玩不出什麼新把戲囉。

本文經授權轉載自故事：臺灣男人情傷史