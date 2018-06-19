自由開講》政治口水狂噴，柯P急了？

◎艾菲比

媒體報導柯P回應兩位對手提出的政策時，以「選不上亂喊價」、「智商沒那麼低，我會想不到？」來回應，這樣的人身攻擊式回應，說明著不可一世的柯P選情真的告急了！

媒體報導柯P回應兩位對手提出的政策時，以「選不上亂喊價」、「智商沒那麼低，我會想不到？」來回應！（資料照）

柯P的回應明顯的針對著民進黨籍的市長參選人姚文智而來，試問擁有30%-40%高民調的人何必對一個民調不到10%的追趕者叫陣？這反應著「特定人士」、「特定媒體」操作的「假民調」印象與事實不符，更反應著柯P在吳音寧事件、民進黨團結相挺姚文智後，已把姚文智視為最具威脅的對象，否則怎麼會用「嘴砲式」的言語轉移姚文智所提出的政策內涵呢？

姚文智提出「智慧月票0元」的政策，被柯P、網路酸民們群起圍攻，錢從哪裡來？但，這項政策真的不可行嗎？我想說「機票都可0元了」更何況是捷運月票？信用卡都有紅利兌換里程的功能，智慧月票不就是此概念所衍生的，藉由電商或各種消費回饋，將紅利轉換成捷運月票折抵點數，有何不可行？藉由票證整合的技術，將你個人或是家人的消費轉化成捷運點數使用，不但是「智慧城市」的實踐，又可避免以納稅人的錢補助現行1280月票的不公平政策（現行1280北市府可是需補貼5.6億元）。柯P身為首都市長，不推動如此進步的政策，還用酸民式不負責任的政治語言做攻擊，莫怪乎提出該項政策的前市府首長轉而提供給被稱為「政策控」的姚文智參考。

姚文智提出「智慧月票0元」的政策，被柯P、網路酸民們群起圍攻，錢從哪裡來？（資料照）

當姚文智提出用十分之一的預算產生出社會住宅的政策，柯P卻是用「我的智商有那麼低會想不到」的睥睨式語言來迴避政策內容討論。姚文智提出主張調整找公有地砸錢蓋房的形式，改從「公有建物改建」及「公辦都更」兩大途徑，推動「混居型社會住宅」，一來不但省錢，再者可消除社會住宅式貧民窟錯誤印象，最重要的是省下900億的經費。這一箭三鵰的政策，智商157的柯P就是想不到啊，卻是用訕笑的方式迴避政策討論，其實柯市府內有兩位副市長林欽榮、都發局長林洲民兩位專家，只要問過他們兩位，不就知道這個政策的可行度嗎？

柯市長與其口無遮攔的亂噴政治口水，不如好好藉由政策辯證提出治理城市的願景吧！

（花店老闆）

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