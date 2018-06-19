自由開講》冰島與瑞士能 為何我們不能

◎鄧鴻源

人口不到百萬的冰島國家足球代表隊，以1比1踢和阿根廷。小國瑞士也與大國巴西平手。那麼為何擁有兩千三百多萬人口的台灣不能？

阿根廷日前遭冰島逼和。（路透社）

可能是升學主義所造成的吧？因為我們的教育很少告訴學生行行出狀元的思維，也缺乏啟發它們天賦的教育環境，所以許多人整天埋首讀死書、不斷考試，崇尚筆試成績與排名，人人以進所謂明星學校為榮，這樣又如何有系統培養各式傑出人才？

歐美國家的家長與學生不會像我們那麼重視所謂明星學校，而是行行出狀元的思維，因為他們普遍認為培養一技之長或啟發運動天賦最重要，有足球運動天賦的人，都能受到國家特別栽培，成名後收入高，也能為國家爭取榮譽，可謂一舉兩得。因此人家不像我們一窩蜂想當所謂「四師」為榮，或參加國考以求得一份所謂穩定的工作為傲。

他們學生沒有升學壓力，沒有人補習，所以不像我們台灣到處有補習班。他們書沒有我們讀得多，考試比我們少很多，但是人家的智慧、創新能力、工藝製品與運動風氣等卻遠超過我們。如德國一百多年來的各項科技發明超過3千萬種，各種商品精緻又耐用，所以深獲各國消費者歡迎；足球運動更為他們創造就業率與龐大收入，可說是既強國也強種。

歐美國家的家長與學生不會像我們那麼重視所謂明星學校，而是行行出狀元的思維，因為他們普遍認為培養一技之長或啟發運動天賦最重要。（歐新社）

我們足球之所以始終無法進入世足會內賽，主要原因是社會風氣過於重視讀書與學歷，也就是士大夫思想作祟，而政府也厚待這些只會寫「等因奉此」、送公文、沒有實質生產力的公職人員，卻沒有任何有效的淘汰機制，加上冗員充斥、龐大而缺乏效率的政府組織，卻能享受最好的待遇與福利，而其它行業則無，以致整個國家競爭力正不斷下降中，負債卻節節高升。如果不是國府長期獨厚軍公教，只重視學歷、文憑與國考，不重視技職教育與運動，不重視勞工與運動員的待遇與福利，可能如此嗎？

他山之石，可以攻錯。我們應該效法冰島與瑞士，鼓勵小孩做我自己，讓孩子自己去摸索，他們就有機會長成他們真正希望的樣子，可能成為各行各業的菁英，揚名立萬，為國爭光，而不只是當「四師」或只會「捧鐵飯碗」的公務員。





（大學教授）

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