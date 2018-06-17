胡，怎麼說》黑白一家親，柯P灰溜溜...

「白狼」張安樂受邀在國立台北教育大學附設實驗小學畢業典禮上，代表台北市長柯文哲頒發「市長獎」，給各班第一名畢業的學生。無論從學校、教師、學生，從社會價值、品德教育等角度來看，這件事都是大錯特錯，沒有任何理由可以辯解卸責！

「白狼」張安樂（中）受邀在國立台北教育大學附設實驗小學畢業典禮上，代表台北市長柯文哲頒發「市長獎」，引起輿論一片譁然。（Jessie chen提供）

請白狼上台代頒市長獎的國北教大實小校長林正鳳辯稱，「是我胡塗了」、「當時白狼離司儀最近」云云，以這種奇言怪談來為自己的行為辯護，只會更自曝自己的價值錯亂。



其實，此事不是白狼的錯，他只是有機會就不放過沾染白色力量漂白，但是，為何請白狼頒市長獎？為何這款事情竟然會發生？難道不是學校教育人員價值本就錯亂，腦中無黑、白之分，不管白狼、黑道，都差不多，否則，怎會因白狼離司儀最近，就安排他代頒畢業典禮中最重要的市長獎？

統促黨總裁「白狼」張安樂是竹聯幫大老，過去的事不用多說了，近年來其徒眾持五星旗促統，招搖台北街頭，引人側目，人民敢怒而不敢言。（資料照，記者劉信德攝）

林校長一度傳出請辭負責，又改口說「以孩子為重」不辭了，辭不辭不是我關心的，但要問林校長的是，請白狼上台頒發市長獎時，「以孩子為重」的念頭，有沒有一絲絲曾在腦中飄過？或者眼中只有白狼聲名在外、心中也以白狼為大人物？哪管他聲名狼藉或不狼藉？



白狼是統促黨總裁、竹聯幫大老，過去的事不用多說了，近年來其徒眾持五星旗促統，招搖台北街頭，引人側目，人民敢怒而不敢言。他代頒市長獎也引來不少對柯文哲的負評，黑白一家親、白色力量變白狼力量等等，柯P則反問，「什麼叫有爭議的人？我也不知！」該校是國立、此事本無干柯P、他只是「被代頒」市長獎，但是，他的說法讓人感覺是，黑白混淆成灰溜溜，他如果想黑白通吃，即使灰溜溜的也好，那就由他去吧！

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