自由開講》台灣正名是好事 而好事經常壞在好人手上

◎吳國明

報載由民視董事長郭倍宏先生及李登輝前總統、陳水扁前總統、及呂秀蓮副總統等泛綠獨派政黨團體所組成的「喜樂島聯盟」，宣示依照今年四月八日公告的「獨立公投、正名入聯」宣言，將在今年831之前，積極推動公投法修法，讓台灣人民可以用公投決定國號與領土範圍，聽了實在讓人熱血沸騰，然而後面卻稱，如果沒有得到善意的回應，則將在今年九月，民進黨黨慶之前，發動十萬人包圍總統府，聽在我們這些在心裡認同台灣主體性的生意人耳中，我們只能希望這樣的事千萬要三思而後行，畢竟，我們好不容易將那個整天把台灣與大陸關在一起的國民黨趕下台，而他們與大陸正磨刀霍霍圖謀再起，現在我們自己人又鬧內鬨，真的只是徹底證實了國共兩黨一直以來的看法，那就是台灣人就是不團結，只能給別人管。

前總統李登輝（右）表示，當家做主一直是台灣人最深沈的願望，大家更應打拚，宣傳推動「獨立公投，正名入聯」。（資料照）

我們並不是反對台灣應該正名，相反的，我們巴不得明天政府就宣布，2020東京奧運代表隊將不用再使用「中華台北」這個四不像的名稱，可以正大光明的叫他們「台灣代表隊」；而我們也受夠了在國際上跟人打交道時，常被誤會成中國或是中國的一省，如果我們的名，真的可以用「台灣」二字，那該是多好的事。

可是我們都知道這不能急，很多時候事情要成，不是我們喊得很大聲，吵得很兇就有辦法，那股「勢」要先出來，慢慢醞釀到一個程度之後，事情自然就水到渠成了。正名這件事也是一樣，不是喊得很大聲，特別是都向自己人，就會成功，要知道民進黨政府上台兩年，好不容易才讓公投法擺脫「鳥籠公投」，然而後果大家也看到了，現在一堆公投連署案，不管是哪一派哪一黨提出的，等著在年底蓄勢待發，要知道公投是一個工具，不是只有我們可以用，對手也可以提出一個「承認九二共識」公投，拿來反制我們，今天郭倍宏董事長等民主前輩要公投法可以投國號，可以變更國土，先不要說別的，第一個要遇到的就是違憲的問題，國土跟國號是憲法層級的效力，公投法只不過是法律位階，怎麼可能用法律位階的行為去決定憲法規定的事項呢？又或者很多獨派的朋友們會說，那不然就修憲啊？修憲的程序，必須經過立法委員1/4提議，3/4出席，出席委員的3/4同意，才能提出憲法修正案，公告半年年後由公民複決，按照這個程序，首先就會在立法院遭到國民黨的消極抵抗了，而且非常簡單，為什麼？給你民進黨所有委員都出席好了，才不過佔現在立法委員總共113個席次的3/5，國民黨只要跟親民黨不出席，任你再想修憲都沒有辦法，這就是殘酷的現實。

我們巴不得明天政府就宣布，2020東京奧運代表隊將不用再使用「中華台北」這個四不像的名稱，可以正大光明的叫他們「台灣代表隊」。（資料照）

而把視野拉遠，看看現在的國際情勢，美國與中國之間的對抗正在上升中，而看起來北韓金正恩與美國總統川普之間，應該是達成了某些協議，同時美軍的「太平洋聯合司令部」也正式改組為「印太司令部」，加上AIT的新館正式落成，這都象徵著整個亞太的局勢有了徹底改變，美國打造的「中國圍堵」架構正在形成，台灣將是美國此一架構中的重要關鍵，我們國際上的情勢是前所未有的好，而這一切並非全靠美國，相對的，台灣這邊的努力也是不可抹滅的，也許有獨派的朋友會質疑，我們哪裡有什麼努力？蔡總統上任至今只會「維持現狀」，什麼事都沒有做啊？而我們必須要說，以我們看來，在這個世界局勢快速變換的時代，可以「維持現狀」，就是一個很大的成就了，也許沒有讓你們滿意的「台灣獨立」，然而根據國際貨幣基金統計，我們的人均GDP是全世界第19名，比日本跟韓國都強，我們有近3%的經濟成長率，是三年以來最佳，而今年五月更首度在高雄舉辦了「台美國防產業論壇」，這些都是過去我們從不敢想的，而坦白說，假設沒有蔡總統的「維持現狀」戰略，中國早已從台灣這邊找到破口，美國也沒有辦法順利的完成整個亞太局勢的部屬，更不會安心地讓台灣參與到戰略當中，我們相信，這不會是各位為了台灣好的「喜樂島聯盟」成員們所樂見的。

坦白說，假設沒有蔡總統的「維持現狀」戰略，中國早已從台灣這邊找到破口，美國也沒有辦法順利的完成整個亞太局勢的部屬，更不會安心地讓台灣參與到戰略當中。（資料照）

好不容易，台灣本土的政黨終於可以順利執政，雖然很多事情都不盡如人意，但自己的孩子再不濟，還是自己人，有什麼話什麼事，直接當面溝通都可以，也不是沒有管道，但千萬不要用「不照我的方法做，就要包圍總統府」的威脅方式來相逼，那真的是會弄得魚死網破，反而讓國共勢力藉機找到破口，再把「民進黨執政就是亂」當成理由來攻擊，到時候可能我們連喊喊「台灣獨立」的機會都沒有了，這一點，相信陳水扁前總統也是可以體會的，那一次紅衫軍運動，留下的傷痕恐怕還沒痊癒，難道這一次又要再歷史重演嗎？何況之前當陳前總統與歐洲議員視訊時，自己也曾經說過：「修改國號是憲政層次的事情，我做不到，也不能騙自己跟騙別人，連李前總統12年任期都無法做到了，何況是我？」，就表示其實各位都十分清楚這件事的敏感與難度，又何苦對自己的後進，現在的民進黨苦苦相逼呢？還望各位獨派朋友三思，台灣正名是一件好事，但用這種威脅的方式是沒有辦法成事的，只是讓一件好事又壞在好人手裡，弄得兩敗俱傷，還給外人見縫插針的機會，實在不划算啊！

（中小企業主，台中市人，原在大陸經商，現回台灣經營）

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