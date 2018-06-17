韋恩的食農生活》于美人流「汽水加泡麵減肥法」 小朋友不要學

現在飲食重視的是質，不是斤斤計較熱量到底有多少。因為現在科學證明，體質會決定你吸收多少熱量，把吃進去的熱量算的再精也是沒有用的。

韋恩的食農生活

于美人流「汽水加泡麵減肥法」，只有空熱量，實在很令人傻眼，請大家不要輕易模仿。

于美人在節目上提供減肥秘方「汽水泡麵減肥法」。（TVBS提供）

媒體報導于美人在「國民大會」裡介紹「汽水加泡麵」減肥法，他說這材料是黑松汽水、王子麵和熱紅茶，而且都不可以換，而且不能用其他飲料取代黑松汽水，也不能用科學麵換王子麵，作法先把麵壓碎，調味包不要放，倒入熱紅茶泡半小時後把第一泡紅茶倒掉，再加調味包，及新的熱紅茶就完成了。于美人強調，要用筷子一條一條夾起來吃！然後搭配1320cc的黑松汽水。于美人說，這個減肥法適合急著想要減肥的人，但最多只能吃3天，「算過了，這是低卡減肥法，總共930卡，只適合在減肥初期，1天大概瘦半公斤，是給減肥者信心的，但不能長期吃，否則會生病。」

韋恩看這減肥法真是極端的危險，只有精緻糖、精緻澱粉，其他營養必須的蛋白質、蔬果等等一概缺缺，所以即使熱量不高，但是可以講都是一些空的熱量，所以營養極度的不平衡，建議大家不要跟著學，吃多了會吃出毛病來的。

現在飲食重視的是質，不是斤斤計較熱量到底有多少。為什麼我會這樣說？因為現在科學證明，體質會決定你吸收多少熱量，把吃進去的熱量算的再精也是沒有用的。科學家已經證實，就算吃的東西一樣，但是腸道菌相不同的話，兩個人實際得到的熱量會不一樣。因為腸道內的好菌會讓人吸收較少的熱量；而所謂的壞菌會讓人得到較多的熱量。所以就算吃得相同，還是會有人胖有人瘦。

而缺乏蔬菜纖維的飲食恰恰助長了壞菌生長的大好機會，所以少吃蔬菜造成壞菌多了，卻會造成吸收的熱量效率變高了，這樣是不是更慘？

不過其實在原始人時代，這好菌與壞菌的定義可能會相反，在食物不足的年代，幫助人可以吸收更多熱量的菌會是好菌才對。這點我想現代的壞菌應該會大喊不公平，人類還真難伺候。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 于美人流「汽水加泡麵減肥法」 小朋友不要學