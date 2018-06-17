自由開講》柯市長的「白色力量」在哪裡？

◎吉爾

柯文哲自從在政壇竄紅以後，深受許多年輕人的喜愛，原因是他的直白，以及他未有政黨的政治背景，因此自稱為「白色力量」。在這三年半擔任台北市長以來，也透過結合年輕人的方式，例如使用臉書，IG等等打入年輕選民的圈子裡。

柯市長的「白色力量」在哪裡？（資料照）

然而近期的吳音寧事件，柯市長從一開始的質疑吳音寧，到後來大動作的查帳，查帳未果，又在臉書發文讚揚吳音寧對農業發展的熱情，且言「台灣政壇像鯊魚，吳音寧已被打到奄奄一息」，可以說柯文哲對於吳音寧事件之前後態度相當矛盾、不一致。最後，柯文哲還說大家是想用吳音寧將他搞垮，但是身為市長，應是可受公評之人士，怎麼會自己查完帳以後，將事情鬧大，卻說大家是想用吳音寧將他搞垮？是否有失身為台北市長之格局？

再者，國北大教實小昨日（15）舉辦了畢業典禮，市長行程忙碌可以理解，但是市長獎頒獎人卻由中華統一促進黨的黨主席張安樂--白狼來頒發，這令人直接聯想到了先前柯市長的「兩岸一家親」之說。眾所皆知，中華統一促進黨顧名思義是希望台灣被中國統治，而是否從此事件可看出柯文哲已將白色力量結合了白狼力量，讓中國的觸角漸漸深入台灣首都--台北？

再者，國北大教實小昨日（15）舉辦了畢業典禮，市長行程忙碌可以理解，但是市長獎頒獎人卻由中華統一促進黨的黨主席張安樂--白狼來頒發，這令人直接聯想到了先前柯市長的「兩岸一家親」之說。（資料照）

一樣身為年輕人的我，過去也對於柯文哲的形象非常加分和認同，喜歡他的直白和坦率。但是三年半過去了，柯市長受年輕人喜愛的地方也僅止於此，因此以一位理性選民的角度，則必須要以他的發言和對市政之所為作為評判，於整體性而言較為公平。我認為，總不可能有一個人永遠打著「白色力量」的旗幟，不斷批評藍綠的惡鬥，卻一直在壯大自己的聲勢、增加人民的好感度，卻對於許多時事都馬馬虎虎的帶過和應對，那麼長期以來不斷批評藍綠操作選舉的他，是否也只不過是一個操縱選舉的「白色」政客已矣？

（國會助理）

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