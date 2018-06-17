自由開講》「白狼」代表市長頒獎，有沒搞錯？

展昭

國立台北教育大學附設實驗小學日前舉行畢業典禮，典禮上表揚獲得市長獎、議長獎等獎項，中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂出席，並上台頒發市長獎給畢業生，頒獎照片在臉書流傳開來，網友十分意外驚訝，直呼太扯了！

「白狼」代表市長頒獎，有沒搞錯？（資料照）

對此，國北教大實小學務主任陳建廷證實，張安樂確實上台頒獎，因張安樂孫女是學校的畢業生，因此在典禮開始時候，張很早就到場參加典禮，由於校內畢典頒發的市長獎、議長獎等獎項，市長或議長不可能親自來，所以會請家長頒獎，張是以家長身分上台頒獎，學校並沒有刻意邀請。

國北教大實小是否盲目？否則怎麼不知「白狼」張安樂是何許人也？難道沒有其他市府官員代表嗎？縱使沒有，有清望的家長會長也可以？莫非「白狼」是 家長會長 ？ 若一般家長可以，當天應該有許多家長，為何會選「白狼」上去頒獎？ 難道請這樣一個可議人物代表市長頒獎，合適嗎？

自從扁當任台北市長後，幾乎所有學校畢業典禮，扁都會親自出席，並一一與家長和學生合影留念，後來的馬與郝擔任市長時也蕭規曹隨，為何柯無法比照？縱使市長無法前來，派個教育局科長代表市長頒獎，難道做不到嗎？莫非柯文哲授意學校這麼做？或者是國北教大或實小校長的餿主意？

縱使市長無法前來，派個教育局科長代表市長頒獎，難道做不到嗎？莫非柯文哲授意學校這麼做？或者是國北教大或實小校長的餿主意？（資料照）

讓優秀學生從黑道人物手中拿獎狀是光榮的嗎？學生或許無知，其他家長呢？為何沒有其他家長抗議？還是因為大家畏懼黑道惡勢力，所以都敢怒不敢言？如果是國北教大或實小校長的餿主意，這非刻意邀請嗎？這樣的校長是否白目？難怪網友紛紛留言表示：「白狼代表柯文哲？」、「黑白一家親？」、「引狼入市！」。

國北教大實小校長或教務主任是否認為統促黨主席是有社會「名望」人物，所以邀請他代表市長頒市長獎？所謂「最靠近司儀所以邀請他上台」， 是合適理由嗎？ 有這種是非不明與黑白不分的人當學校校長與教務主任，學生能學到做人道理嗎？是否柯文哲默許該校這麼做？畢竟近年來統促黨舉中國國旗在台北市各地招搖，而警察不理，乃不爭事實。

總之，這件事應該查個水落石出，否則柯市長如何向市民交代？

（教師）

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