自由開講》從白狼擔任市長獎頒獎人看國教的異化

◎羅子

前日（15日）國北教大附小畢業典禮，校方竟然邀請統促黨主席，也是前竹聯幫首領白狼張安樂擔任市長獎頒獎人，引起社會一片嘩然。沒有想到校方最後只對外說是思慮不周，而深感抱歉！此事所以引起爭議，與白狼身份有關，但事情背後卻也突顯出目前國教的異化。

前日（15日）國北教大附小畢業典禮，校方竟然邀請統促黨主席，也是前竹聯幫首領白狼張安樂擔任市長獎頒獎人，引起社會一片嘩然。（資料照）

由於在業典禮上，需要頒發的獎項的確不少，對於頒獎人員的邀約與安排，校方必然需要花費不少心思，可是這也代表了校方與家長對所有畢業生的祝福與尊重，怎能不謹慎將事呢？撇開白狼統促黨主席的身份不說，以白狼黑道的背景來看，校方怎能以思慮不周來搪塞呢？難道校方是要畢業生師法白狼，成為幫派份子？

其實除了頒獎人員的不適當，個人看到的是另一個更值得憂慮的現象。數日前，參加大兒子國中畢業典禮，校方美其名說是完全放手給學生籌辦，實際的作為卻是不負任何責任，也沒有任何的指導與協助。學生佈置的場地顯得很「儉樸」，整個典禮進行的過程，連一套像樣的音響設備也沒有，上台致詞的來賓，說的祝福的話，透過貧弱的擴音器，一句也聽不清楚。更令人驚異的是，所有表演的節目，全部都是載歌載舞，但卻有高達九成五以上的歌曲，選的是韓國偶像團體的歌。當下個人的感覺是：我是在台灣參加畢業典禮，還是在韓國？看著台上那些扭腰擺臀的畢業生，心裡想著，台灣曾幾何時成為韓國文化的殖民地？

台灣是個海島國家，對於外來文化的吸收能力一向很高，可憐的是在過去殖民文化的統治下，台灣人幾乎沒有文化上的自主性，或者說是沒有自己文化的根，於是乎我們總是很容易出現「外國的月亮圓」的心態，而輕易的貶抑自己的文化。台灣沒有夠水準的團體嗎？學校方面沒有能力或立場，盡一點心力去引導學生、協助學生認識自己的文化，並且以自己的文化為榮嗎？國教階段是學生接受教育的起始，我們應該給予學生甚麼樣的學習典範，而產生見賢思齊的教育效用？難道不是所有從事國教工作的師長與校方，應該謹慎思考與努力的方向嗎？那麼，讓白狼這樣的人物上台頒獎，怎態說是思慮不周而一語帶過呢？

（大學教授）

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