自由開講》一個太極拳高手 另一個眼中只有政治 這就是國民黨的「雙北大戰略」？

魏國浩

文化大學租屋案如同一把大火來的又猛又急，燒得本來選情一片大好的侯友宜措手不及，本以為可以用「冷飯熱炒，政治操作」輕鬆帶過，卻沒想到事情遠遠不是他想的那麼簡單，甚至還爆出已經辭去新北市副市長的他，竟可以勞動新北市政府副秘書長邱敬斌到台北市政府拜訪都發局「商量」此事的關說疑雲，前幾天邱副祕在媒體前怒摔紙張的景況，說明了這件事情的確非同小可，終於在近日，侯友宜召開記者會準備說明此事，然而提出的理由，竟然是「妻子家的財產，我一個做女婿的有什麼資格干涉？」，配上他的幾滴眼淚，儼然一副鐵漢柔情，不忍妻子遭到外界攻擊，但我們要問的是，侯友宜先生究竟打算怎麼解決這件事呢？眼淚並不能解決問題，拉自己的妻子出來救援，恐怕也不是多光明磊落吧？

眼淚並不能解決問題，拉自己的妻子出來救援，恐怕也不是多光明磊落吧？（記者葉冠妤攝）

讓我們暫且把鏡頭轉到台北市來，國民黨的台北市長候選人丁守中先生看來是想藉由這個議題對侯友宜來個「雪中送炭」，在被問到關於此事的看法時，直指這是政治操作，平時沒事，選舉才拿出來舊案重打，姑且不論侯友宜買不買這份溫情，丁守中先生這番發言，非但沒有緩頰的效果，反而是把侯友宜身上的石頭，搬來砸在自己腳上。 怎麼回事呢？丁守中大概忘記了自己當了十幾年的台北市立委，也忘了自己的選區在士林北投區，更忘了文化大學就在自己的選區。文化大學學生的居住與交通問題之多，早就不是新聞，山上的租金貴，房屋品質普遍不佳是事實，而房東為了求取租金收入的最大化，一間房拿來隔越多間越好，但隔間的建材有沒有符合防火標準，隔間之後的空間有沒有符合消防法規，這些都沒有人知道，平常也沒有太多人關心，而雖然自2000年格致路出租房屋大火，使兩名文化大學的學生罹難之後，陸續由於新的公車路線及校方的宣導，有部分的學生開始尋找山下的房子居住，然而通往文化大學的主要道路，仰德大道，正是台北市十大危險路段的榜上常客，過去三年間已經奪去近四百條人命，2017年的水泥預拌車車禍，奪走了四條人命，連前中研院院長翁啟惠的姪子都命喪於此，難怪這條路被文化大學的學生稱為「文化大學學生殺手」。

侯友宜妻子的土地租給文化大學當宿舍使用，土地上有99個門牌。（截圖自文化大學學生宿舍自治委員會）

上述的種種，都是長久以來文化大學學生必須面對承受的危險，但今天我們看到，丁守中先生不思自己曾經為此區域立委，卻把政治擺前面，先把這一次侯友宜的租屋爭議打成是「政治操作」，一點做為在地民意代表及市長候選人的高度都沒有，現在看來，上次選舉輸給民進黨的吳思瑤，真的不是太意外的事情。

再把視線轉回新北市，侯友宜先生大概也忘了2017年中和租屋大火，釀成九死二傷的慘劇，連一位侯友宜先生的警察同袍都葬身火窟，那時您說要啟動「清樓專案」，徹底清查新北市境內所有違法隔間的出租套房，但沒想到自己就是當時人人喊打的「惡房東」之一，更令人傻眼的是，在面對自己的問題與外界的質疑時，卻一直迴避問題的核心，不敢正面向外界做出承諾與保證，先說「這是冷飯熱炒」，再來把文化大學校方搬出來救援，眼見不行了，再來請自己的「老部屬」，以前曾經當過台北市都發局專門委員的邱副祕出馬去台北市政府「關切」，然而卻不幸東窗事發，現在還想用眼淚攻勢把爭議帶過，一個新北市長候選人，面對問題如此沒有擔當，難道這就是外界認識的那個「鐵漢」侯友宜，真正的樣子嗎？

選民要看的不僅是一個候選人的道德操守，更關注的是面對質疑的危機處裡態度，而目前就這一點來看，侯友宜先生的表現完全不及格。 國民黨的如意算盤打得很精，大概也認為雙北在年底一定拿得下來，但看看自己推出來的候選人，一個遇事推拖，狂打太極的「鐵漢」，配上一個眼中只有政治，沒有選民的「優質立委」，我們只能說，國民黨真的是看雙北市民不起，難道雙北市民不值得更好的候選人嗎？

（智庫研究員）

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