自由開講》從侯友宜到王如玄 朱立倫的副手都是鑽法律漏洞的包租公婆？

◎李柏毅

新北市長參選人侯友宜近日陷入文化大學宿舍爭議，其實這是舊案重提，但侯友宜的回應不斷撇清責任，一下推給岳家，一下又推給文化大學，卻被各界爆料打臉根本是在扯謊。事實上侯友宜至始至終都精心規劃申請99個門牌以規避土地法規，好讓侯家躺著就可以收取每年2千萬的高額租金，卻讓學生4個人擠在僅5坪的蝸居裡，每年還調漲5%租金。這種鑽法律漏洞，靠房地產斂財的行徑，跟幾年前王如玄的軍宅案簡直如出一轍。

讓我們回憶一下2015年的軍宅案，國民黨副總統候選人王如玄遭爆料以低價收購還在閉鎖期的軍宅，之後高價賣出謀取暴利。剛開始，王如玄面對立委質疑，僅回應購買軍宅是她的理財投資方式之一，她和家人僅持有3戶軍宅，一切合法，沒有特權，也沒有道德瑕疵。但隨著社會各界不斷爆料，甚至提出王如玄的財產申報資料質疑王曾購入的軍宅不可能只有3戶，才逼得王如玄親上火線回應，坦承1995年至2005年共購入12戶軍宅，並承諾把其他投資獲利的1千多萬全部捐出。

一再扯謊的侯友宜，總是強調「自己一輩子公務員，做事實在」，這種說法還能取信於人嗎？（資料照）

王如玄的軍宅案，跟侯友宜的文大宿舍案大概有87分像。侯友宜被爆料在自家陽明山土地上蓋宿舍租給文化大學是違法時，也跟王如玄一樣，起手式就先強調自己合法，再推給二房東文化大學，叫文大說明；再推給太太，說這是太太家族的土地，我都不知情。卻被接連踢爆，其實侯友宜根本是在精心規劃下，申請了99個門牌，假裝成「集合住宅」，以規避該區的土地使用分區為「住二特」不能做宿舍的規定，也因此，被台北市都發局認定為違法，侯卻說「該怎麼做就怎麼做」。侯友宜明明作為大房東，卻一副事不關己的態度，不斷推諉卸責，就跟侯友宜面對所有棘手市政議題的態度一模一樣。

王如玄的軍宅案，跟侯友宜的文大宿舍案大概有87分像。（資料照）

相較之下，王如玄只是「遊走在法律邊緣」賺取買賣軍宅的差價，侯友宜則是違法使用土地當包租公，收益至少是王如玄的10倍以上，7年收益超過1億元。更何況，向王如玄購買軍宅、承租軍宅的人，並沒有被迫忍受又小又擠的居住空間，但抽到「大群館」的文化大學學生卻被迫4人擠在小小的5坪裡面，長得高一點的人連腿都無法伸直，去個廁所還要跟室友借過，這種居住品質，對比侯友宜喊出的「安居樂業」口號，真是莫大的諷刺。

事已至此，面對社會各界質疑為何申請99個門牌鑽法律漏洞，侯友宜應盡快說清楚講明白；再者，明明就是婚後取得的土地，為何侯友宜要推說是婚前太太就繼承的土地？一再扯謊的侯友宜，總是強調「自己一輩子公務員，做事實在」，這種說法還能取信於人嗎？

（新北市民，前國會助理）

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