自由開講》李家同可有同理心？

◎陳振

公教年金改革7月1日正式上路，最近不少退休公教人員陸續收到「退休所得重算處分書」，許多人看到處分書內容則抱怨連連。而清大榮譽教授李家同本月13日也收到退休所得重算處分書，他感嘆的寫了封標題為「三封信」的文章傳給朋友，表示看到退休金少了3、4成，覺得難過、晚景淒涼，「已無法去美國參加同學會」。

清華大學榮譽教授李家同。（資料照）

李家同 可有同理心？不要比一般勞工，即使同是在大學任教的私大老師，退休所得也遠不如國立大學的老師。即使六年後十八趴完全取消，公立大學老師月退俸仍然有五、六萬元，而目前私大老師月退年金只有兩萬元不到。如果未來五、六萬元無法生活，「晚景淒涼」，那麼私立大學老師又怎麼說？其他勞工又怎麼說？

請問，世上有哪些國家退休後所得替代率高達九十趴以上？有誰可以享受十八趴利息？以前國民黨為了收買公務員，所以這麼做，如今發現問題嚴重，馬英九想要改革卻做不到，蔡英文繼任後幫他完成，有錯嗎？軍公教就比別人高一等嗎？可能剛好相反吧？看那一票退將與反年改者的德行便知。

李家同好歹也是飽學之士，平時新聞應該都有看過，怎麼會不知道私大老師與勞工的退休年金遠不如軍公教？如果知道，還自以為年改後「晚景淒涼」，是否太過矯情？

總之，李家同應將心比心，不要自私自利，才能贏得尊敬。

（教師）

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