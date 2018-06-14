伊朗與西亞世界》近代埃及與阿拉伯半島的共同際遇

從19世紀末到20世紀初，儘管埃及與阿拉伯半島的發展與今日21世紀有著截然不同的面貌，卻映照出兩地的前世今生，關係既緊密中帶著衝突，同樣也都受英國勢力所影響，兩國宛如生命共同體，故事不同，命運卻相似。

陳立樵／輔仁大學歷史學系助理教授

2018年3月，埃及（Egypt）總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi）與沙烏地阿拉伯（Saudi Arabia）王儲穆罕默德賓薩爾曼（Mohammad bin Salman）會面，商討兩國的經濟合作計畫與紅海（Red Sea）觀光事業。

沙、埃兩國看似氣氛融洽，但若將時光倒回上個世紀，埃及與沙烏地之間的關係可不是現在這樣的。有一段時間埃沙兩國相互競爭阿拉伯世界霸主的地位。回到更早之前鄂圖曼帝國（Ottoman Empire）還沒有埃沙這兩個國家的時期，埃及與阿拉伯兩地是共同體的關係。而近代這兩地的發展過程，相當值得探究。

一般人印象中的埃及雖是古文明大國，但埃及除了早已是伊斯蘭文明的一部份之外，自1517年以來則是屬於鄂圖曼帝國的一部份。以往的埃及，並不是現在我們所理解的埃及，至少在領土範圍上就有很大的差距。例如，西元9世紀在埃及的法蒂瑪王朝（Fatimid），領土範圍就包括阿拉伯半島西側的漢志地區（Hijaz），掌握了伊斯蘭聖地麥加（Mecca）與麥地那（Medina）。後來在12世紀由薩拉丁（Salah al-Din Ayyub）所建立的阿尤比王朝（Ayyubi Dynasty），一樣是聖地的保護者。1260年承接阿尤比領土的馬木路克王朝（Mamluk Dynasty），也是聖地的主人。直到1517年北方的鄂圖曼勢力南下埃及之後，聖地就由伊斯坦堡（Istanbul）的素檀（Soltan，鄂圖曼君主）所控制。鄂圖曼素檀為突厥人（Turk），沒有先知穆罕默德的古萊希家族（Quraysh）血統，但卻主張末代阿拉伯王朝的哈里發（Caliph，穆罕默德權位繼承人）已將權力轉移，所以素檀有資格做為聖地的保護者。

2018年3月，埃及總統塞西與沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德賓薩爾曼會面，商討兩國的經濟合作計畫與紅海（Red Sea）觀光事業。（AP）

近代，當英國殖民印度之後，海上霸權便以印度為中心向四周擴散至波斯灣（Persian Gulf）、阿拉伯半島、紅海、埃及，若這些地方一有風吹草動，對英國來說就成為在印度貿易優勢的威脅。1798年，法國拿破崙攻入埃及，目的便是要奪取英國在西亞地區的優勢。鄂圖曼當然也要有所行動，於是派遣將軍穆罕默德阿里（Mohammad ‘Ali）率兵進入埃及，短時間內法軍就被擊退。18世紀中葉，阿拉伯半島的內志地區（Najd）出現紹德家族（Saud）的勢力，到了19世紀初勢力逐漸擴大並進入漢志，同時往北進入現在伊拉克境內，挑戰鄂圖曼政府的權威。鄂圖曼為平定亂象，遂要求穆罕默德阿里進入阿拉伯半島，最後在1812年擊敗紹德家族，同時拿回漢志。

在上述的歷史中已可看到埃及與阿拉伯半島之間的關係，其實有很長一段時間密不可分，而這段歷史也如同20世紀埃及與沙烏地的前世。當穆罕默德阿里在埃及、甚至南方的蘇丹（Sudan）坐穩大局之後，軍方的力量便深入埃及社會之中，往後埃及的領導人物都是軍人出身，這與20世紀軍人在埃及始終擁有難以撼動的影響力有著必然的關係。此外，紹德家族就是1933年沙烏地阿拉伯的建立者，雖然19世紀初期讓埃及擊退了，但紹德家族並沒有就此沒落，反而在20世紀又重新取得阿拉伯半島的優勢。

穆罕默德阿里的埃及逐漸成為伊斯坦堡的重要後援。在1820年代後期欲脫離鄂圖曼掌控的希臘（Greece）引來俄國與英國勢力的介入。俄國自近代以來不斷與鄂圖曼在黑海（Black Sea）交戰，也包括巴爾幹地區（Balkan）。這頭北方黑熊為的就是尋求溫暖的海域，因此突破黑海、穿越博斯普魯斯海峽（Bosporus）與達達尼爾海峽（Dardanelle）、進入地中海（Mediterranean Sea）便是俄國的策略，但這必須看鄂圖曼臉色，也免不了要用戰爭的方式來達到目的。是時，英國為俄國在西亞與中亞勢力競爭的對手，在俄國與鄂圖曼對立態勢升高時，英國便強調要保護鄂圖曼的主權獨立與領土完整，以對抗俄國。希臘的獨立戰爭背後有俄國支持，也有英國的反對。

鄂圖曼希望埃及出兵協助阻止希臘獨立，但最後卻是以戰敗收場，希臘旋即獨立。埃及軍隊損失慘重，這使得穆罕默德阿里開始思考脫離鄂圖曼管轄的可能性。英國為維持鄂圖曼的完整，介入埃及的問題，為了不讓穆罕默德阿里獨立，以埃及還擁有埃及、漢志、蘇丹的勢力範圍做為交換。穆罕默德阿里在1849年去世，頓時埃及少了有力的領導人，這反而讓英國成為主導這個區域的主角，也順勢掌握了埃及的經濟與貿易。1869年由法國主導的蘇伊士運河（Suez Canal）興建完成，讓西方到東方的貿易可以直接由地中海穿越埃及進入紅海，形同一條航運的捷徑。隨後英國在蘇伊士運河佔有多數股份，而英國船隻數量也龐大，使得埃及愈加感受到英國勢力籠罩的壓力。

1869年由法國主導的蘇伊士運河興建完成，讓西方到東方的貿易可以直接由地中海穿越埃及進入紅海，形同一條航運的捷徑。（raseef22.com）

歷來埃及軍方勢力對英國的反抗，就屬1879年之後的烏拉比上校（Colonel Ahmed Urabi）最具威脅性，這也導致1882年英國認為必須全面佔領埃及，以消除英國貿易利益的危機，當然這也有連帶穩定通往印度貿易活動的意涵。而埃及一直要到20世紀第一次世界大戰結束之後，才脫離了英國佔領。

歷來埃及軍方勢力對英國的反抗，就屬1879年之後的烏拉比上校最具威脅性，這也導致1882年英國認為必須全面佔領埃及，以消除英國貿易利益的危機（writeopinions.com）

此時，在阿拉伯半島的紹德家族，正面對拉希德家族（Rashid）的挑戰，並在1891年失去對內志的統治權，必須舉家向北遷移到現今的科威特（Kuwait）一帶，直到20世紀初期才又重新回到內志。物換星移，這時在阿拉伯半島上要取得優勢，對手已經是在這區域擁有優勢地位的英國。不過，英國也有自身利益的考量，例如紹德家族若對英國不具威脅性，便是對英國有利。當一次大戰爆發之後，英國與鄂圖曼成為敵對陣營，英國便承認紹德家族在內志的合法地位，如此一來，一方面減少紹德家族可能的抵抗，另一方面又能打擊鄂圖曼的主權。

從19世紀末到20世紀初，儘管埃及與阿拉伯半島的發展與今日21世紀有著截然不同的面貌，卻映照出兩地的前世今生，關係既緊密中帶著衝突，同樣也都受英國勢力所影響，兩國宛如生命共同體，故事不同，命運卻相似。