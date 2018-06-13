法操》【起來！不願做奴隸的人們！】聲援中國卡車司機罷工

在過去似乎很難看到中國有這麼大規模的罷工行動，或許有只是被官方壓下來，外界無從得知。但近年來，這樣的罷工事件似乎越來越多，難道中國的人民真的覺醒了，要開始反抗中國的政府嗎？

（youtube影片截圖）

◎法操司想傳媒

根據媒體報導，在2018年6月10日，中國各地出現卡車司機上高速公路、集結於停車場，要求降低油價、降低高額的過路費以及不合理的罰款。透過抗議影片的流出，讓我們看到即便是在集權的中國，仍有一群人民，為了自己的生計與權利，走上街頭抗爭。

在過去似乎很難看到中國有這麼大規模的罷工行動，或許有只是被官方壓下來，外界無從得知。但近年來，這樣的罷工事件似乎越來越多，難道中國的人民真的覺醒了，要開始反抗中國的政府嗎？

五一起重機司機罷工

2018年4月底，陸續有起重機司機，因不滿工資低、待遇差，紛紛拉出橫幅、喊出加薪的口號，進行罷工活動。將近有近20個省份40多個城市的起重機司機響應這個活動。原本預計在5月1日實行全國性的大罷工，但因為部分司機遭到中國政府當局的約談和抓捕。5月1日當日，只有重慶、湖北、河南、貴州等地的部分司機，以不加薪就辭職的方式來抗爭。

六一零卡車司機罷工

2018年6月初，在油價高漲、高額的過路費、低廉的運費的環境下，讓中國的卡車司機走上街頭。卡車司機們不滿遭受交通部門與執法部門層層的剝削，為了維護自己的權益，呼籲3千萬卡車司機一同上街頭抗議。目前已經有江西、上海、湖北、安徽、重慶、山東、貴州等多個省份的卡車司機發動罷工。本次罷工受到中國官方的關注，中國學者認為若中國官方不好好處理，恐會引起骨牌效應，影響到其他行業。

四川數千卡車司機抗議傳化物流園多人被打傷抓捕 圖：新唐人https://goo.gl/uLfa6p

與勞工站在同一陣線的共產黨如今已經變質

中國共產黨，一個自詡為工人的代表，自詡為中國工人的先鋒隊，但卻背叛勞工，成為壓榨勞工的幕後黑手。以「起來！不願做奴隸的人們！」的義勇軍進行曲作為國歌的國家，在勞工群起抗議時，以逮捕、約談等手段，阻止人民抗議。為了經濟發展犧牲底層勞工的權益，在中國當局者的眼裡，似乎不算什麼。打著共產主義的大旗，卻容任資本家以低薪資、過長的工時壓榨勞工。在這樣的氛圍下，勞工起義是可以預見的。

紐約時報在《中國共產黨在放棄工人》報導中提到，在2018年初的前10週內，就已經有超過400起的抗議活動出現。這些抗議活動，大多的訴求都是要求資方給予勞方應得的工資。但在這樣卑微的要求下，他們所要面臨的是逮捕、毆打等不合理的對待。雖然中國官方於2005年制定《中國勞動合同法》，在法條內廣泛的制定保障勞工協商空間的法條，但在空有法規的保障下，無法落實，讓貧富差距更加擴大，絕對會是將來中國需要面對的重大議題！

在民主、法治的台灣生活的我們，可能無法想像，參加一個抗爭活動，需要付出多大的代價。這群卡車司機，為了自己的權利、未來，如此勇敢的站上街頭，值得讓人敬佩。也希望中國能夠成為民主法治國家，只有一個自由民主且富裕的中國，才能真正解決中國的問題、整個東亞的問題！

相關影片請見：

本文經授權轉載自法操：【起來！不願做奴隸的人們！】聲援中國卡車司機罷工