自由開講》國民黨若任意破壞制度 更沒資格批評蔡政府

◎劉志枰

國民黨新竹縣長的提名機制，在我看來就是一個很嚴重的黨內霸凌行為，從前年總統大選的陣前換柱，國民黨最終選舉結果面臨了全面慘敗，有前車之鑑都還喚不醒國民黨，我想對於一個入黨六年的青年黨員來說，現在的國民黨真的充滿著失敗主義，談何開放與開革？

國民黨新竹縣長的提名機制，在我看來就是一個很嚴重的黨內霸凌行為。（資料照）

既然選前說好是透過全民調來進行，那就應該遵照制度來走到底，國民黨過去讓人詬病的就是所謂搓湯圓文化與黑箱制度，特別是在2016年慘敗之後，對於建構公開且透明制度的國民黨來說顯得格外更加重要，遊戲規則從一開始全民調，看到人家跑在第一名，就改以徵召方式來幹掉對方，我想我自己身為一位國民黨青年都實在不下去了。

黨主席吳敦義以遵從國民黨最高權力機構中常會來做所謂決議處理一說，在我看來簡直是毫無擔當的作為，吳敦義我可以說如果未來是你選總統，我一定號召青年跳出來反對你的，縱容黨內愚弄制度，如果有朝一日當選我們總統，我對台灣日後的社會制度感到擔憂，國民黨還有分裂的本錢嗎？對我來說上至立法院下至地方議會，有多少民代對國民黨忠心耿耿、一心擁護黨的政治立場，換來的卻是所謂真心換絕情，國民黨在這次黨內初選，如果還是堅持走硬幹手段的舊路，這個黨對於青年世代來說已經沒有讓它存在的必要了。

國民黨要認清已經不是過去所謂家大業大的時代了，許多過去與我同期非常有理想的黨內青年，待在國民黨一段時間之後，幾乎都要學習自我被同化感，講明白一點，就是國民黨不容許有理想、有抱負的青年思維，國民黨對於衝撞式的改革與建言，往往透過內化方式來進行所謂的反淘汰，傷透了多少黨內青年朋友，然而在國民黨握有權力的那些人，往往都選擇栽培被欽點的政二代，有多少有為黨內青年選擇跳脫到時力、新黨、民進黨尋求發展，這些人其實都比那些政二代還要有能力，鎖不住年輕人的心聲，這樣的政黨最終會被第三勢力所超越，只是時間早晚的問題，國民黨在創黨之初是由一群平均年齡不到30歲的年輕族群所組織，且透過辛亥革命來推翻貪汙腐敗的滿清政府，如今成立已124年歷史的政黨，卻被時代下的年輕人所詬病而推翻掉，這真是一大諷刺的事情。

講明白一點，就是國民黨不容許有理想、有抱負的青年思維，傷透了多少黨內青年朋友，在國民黨握有權力的那些人，往往都選擇栽培被欽點的政二代。政二代代表連勝文（資料照）

國民黨從前年總統大選慘敗至今，始終對於自己都沒有訂定長遠的發展目標，國民黨也給台灣的年輕世代始終停留在一黨獨大、貪汙腐敗、黑箱作業等映像，以我當初選擇加入國民黨是懷有理想與抱負的，如從22歲入黨至今，黨齡也已有6年時間，但我還未選擇退出國民黨，就是對黨內還懷抱有改革的理想與憧憬，但我敢說很多人加入國民黨圖的就是地方選舉利益與到中國發展生意，黨的活化要注入青年的新血與活力，這樣的政黨根本不會吸引人才的加入，時間久了最終只會被自己封閉的體系所帶來滅亡。

（玄奘大學社會工作所研究生/前國民黨全國青年志工學生聯合會長）

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