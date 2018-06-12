韋恩的食農生活》賴揆說：「生香蕉可帶皮水煮吃！」，其實日本也有連皮吃的說法？！

宣傳香蕉可以帶皮吃不只有台灣有！同樣在今年年初，日本岡山縣的D&T農場就成功推出了一種叫「Mongee Banana」的香蕉。這香蕉最大的特點就是宣傳無農藥、無基改，建議可以連皮吃（不過是指熟了以後）。

昨天（11日）行政院長賴清德在臉書PO文提出：「生香蕉可帶皮水煮，並可搭配醬油、大蒜，養生又美味。」的說法。（資料照）

韋恩的食農生活

昨天（11日）行政院長賴清德在臉書PO文說「民眾提供香蕉新食用方法…最近有許多人都很關心蕉農權益，也有許多企業和個人幫忙採購，更提供許多香蕉的新吃法，近日便有一位朋友推薦，生香蕉可帶皮水煮，並可搭配醬油、大蒜，養生又美味。」

這水煮連皮香蕉再沾大蒜醬油的吃法，看起來有點驚嚇，也不知道真的有人這樣吃過嗎？ 這味道也不知到底怎麼樣，實在有點令人好奇。不過香蕉皮的單寧含量相當高，想必吃來強烈的澀味是跑不掉的。

不過，宣傳香蕉可以帶皮吃也不只有台灣有。同樣在今年年初，日本岡山縣的D&T農場就成功推出了一種叫「Mongee Banana」的香蕉。日本這麼冷的地方，應該是不能種香蕉的，但是這個農場卻用特殊的一種「凍結解凍覺醒法」技術，讓香蕉經歷過模擬的冰河期，再搭配溫室，而成功的在大阪旁邊的岡山縣生產出香蕉了。這香蕉最大的特點就是宣傳無農藥、無基改，建議可以連皮吃（不過是指熟了以後）。

日本岡山縣的D&T農場就成功推出了一種叫「Mongee Banana」的香蕉。這香蕉最大的特點就是宣傳無農藥、無基改，建議可以連皮吃（不過是指熟了以後）。（作者提供）

這香蕉身價相當不凡，不像一般香蕉是一串串賣的，它是一根根賣的。這樣一根在高島屋百貨，竟然可以賣到900多日幣的高價!平常也至少要650日幣的價格。主要原因是它一天只能生產200-300根而已。

根據農場主人田中先生說，他之所以想要努力在日本本土種出香蕉來，是因為他忘不了50年前進口台灣香蕉的滋味，所以他也特別選了古老的香蕉品種，希望這個味道可以傳遞給現在年輕一代知道。

看來台灣香蕉還有很多機會，也還有很多努力的空間，希望政府領導大家找出條長遠可行的路，別再只能作頭痛醫頭的救急措施，一般人就算再多努力吃香蕉，也消化不了這許多。砸錢去化，那更是兩敗俱傷的做法啊。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 賴院長說：「生香蕉可帶皮水煮吃！」