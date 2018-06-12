自由開講》馬英九留給蔡英文的「三個提醒」 其實就是「三個爛攤」

◎魏國浩

日前馬英九總統時期的「總統府記者聯誼會會長」，也被外界認為是忠實馬英九支持者的某位資深記者，在其臉書上公開替馬英九抱屈，認為蔡英文總統沒有把馬英九卸任總統之前，最後一次文告中所做的「三個提醒」放在心上，以至於現在的台灣陷入諸多危機之中，也難怪蔡英文總統的民調始終在30%上下掙扎，這都是她「不聽英九言，吃虧在眼前」的後果。

黃暐瀚在其臉書上公開替馬英九抱屈，認為蔡英文總統沒有把馬英九卸任總統之前，最後一次文告中所做的「三個提醒」放在心上，（圖截自黃暐瀚臉書）

那到底什麼是馬英九的「三個提醒」呢？第一個也是馬英九及一幫泛藍支持者最常拿出來說嘴的，就是「兩岸關係」，這位大記者認為，承不承認「九二共識」，就是馬英九之所以能搞好兩岸關係，而蔡總統雖然說「維持現狀」，中國卻不買帳的最大差異，順便還酸了一下當初投給蔡總統的選民太過天真，現在只能「歡喜做，甘願受」。另一個相關的，「自由貿易」，大記者說現在的台灣，不管TPP還是RCEP或東協，我們一樣原地踏步，WHA都兩年不給我們邀請函了，還多掉了四個邦交國，由此可見，我們在國際的舞台只有更窄，沒有更寬，所以蔡總統喊出的「務實外交」，一點用都沒有。最後的提醒，「能源政策」，大記者沉痛的說，說十年不漲電價，結果現在漲了，說要2025非核家園，結果做為替代的再生能源可有起來？燃煤要降到30%，那為什麼深澳還要燒煤呢？你看看你蔡英文的能源政策連美國商會都有疑慮了，是不是應該要把我馬英九的話聽進去呢？

其實，明眼人一看就知道，所謂馬英九的「三個提醒」，本質上就是「三個爛攤」，為什麼？拿第一個「兩岸關係」來看，「九二共識」的實質內容是什麼？這一點連不少國民黨人自己都說不清楚，發明者蘇起還沾沾自喜的說這叫「為台灣與大陸之間創造戰略性模糊」，實際上那根本就是我方的一廂情願罷了，因為本質上，實力較強的一方，哪裡有需要跟弱的一方達成一個「戰略性模糊」的共識呢？所以坦白說，九二共識只不過是國民黨自己紮出來的草人，宣稱有了他，中國跟台灣就能和平相處，真的是天大的笑話，中國只不過不吭聲而已，因為他知道等你國民黨用這個理由安撫好台灣人民，我就可以順理成章的跟你台灣來個「和平交流」，陸客來台就是經典案例，結果看看現在我們的旅遊業因為陸客的因素被整得多慘，沒有叫馬英九來道歉就不錯了，還有臉稱這個是對蔡總統的「提醒」，自吹自擂也要有點格調。

陸客來台就是經典案例，結果看看現在我們的旅遊業因為陸客的因素被整得多慘，沒有叫馬英九來道歉就不錯了，還有臉稱這個是對蔡總統的「提醒」，自吹自擂也要有點格調。（資料照）

至於「自由貿易」，這又跟前面所謂的「兩岸關係」是一套的，WHA不給我們邀請函，我們掉了四個邦交國，背後始作俑者是誰？不就是中國嗎？今天你們國民黨人面對這樣的打壓時，沒有跟台灣人民一致砲口對外就算了，每每就愛檢討自己人，擺出一副「不聽老人言，吃虧在眼前」的冷嘲熱諷的樣子，著實令人生厭，真要追究起來，過去八年我們認為的，台灣在國際的舞台越來越寬，實質上是對中國卑躬屈膝換來的，現在換了黨執政，中國立刻翻臉不認人，順便給你們國民黨拿來對民進黨政府政治攻擊，兩黨配合的套路，大家都看得清清楚楚，就不用再拿出來丟人現眼了。何況我們在國際上的能見度有越來越差嗎？隨著國際情勢的演變，美國與中國之間的日趨升高的緊張態勢，以及有可能發生的南北韓的停戰，台灣在亞太地區扮演的角色只會越來越吃重，國民黨是沒看見，還是鴕鳥心態的不想看見呢？

WHA不給我們邀請函，我們掉了四個邦交國，背後始作俑者是誰？不就是中國嗎？今天你們國民黨人面對這樣的打壓時，沒有跟台灣人民一致砲口對外就算了，每每就愛檢討自己人，擺出一副「不聽老人言，吃虧在眼前」的冷嘲熱諷的樣子，著實令人生厭。圖為巴拿馬政府與中華人民共和國政府建交。（AFP）

最後的「能源問題」，我們不知道這位大記者知不知道，核四是在馬英九手上封存的，「非核家園」的目標也是馬英九時代一直遵循的，這一點現在的總統府網站上還找的到新聞稿，簡單來講，蔡政府現在的能源政策跟馬英九時期其實相差不多，能源配比的目標也不是空穴來風，怎麼同一件事情馬英九做就是德政，蔡總統做就是爛政策呢？何況真要追根究柢起來，核四這個錢坑，難道不是國民黨政府一路養出來的嗎？一路上追加預算不知幾次，從規劃到開工差了十幾年，還衍生了不少弊案，結果馬英九政府一樣對核四不離不棄，後續的效果就是台灣的能源轉型被核四綁死，當別的國家早已開始發展再生能源的時候，我們還把預算丟進核四這個大坑，以致我們現在只能急起直追，這都是誰的問題，應該非常清楚了，不是嗎？

坦白說，國民黨的「自我感覺良好」，已經不是一天兩天了，但是「緬懷先賢先烈」該有個限度，台灣現在問題不少，然後許多問題都是之前留下來的，甚至有一些就是馬英九任內製造的，最明顯的例子，是誰讓中國可以控制台灣的武器變多的？然後你們國民黨人稱這是兼顧兩岸和平及國際發展的選擇，不知道是不是有「斯德哥爾摩症候群」，而國際貿易的問題，新南向政策現在的成果，難道是假的嗎？說不定去查一下，還有不少國民黨友好企業也搭上這班車到了東南亞發展，不是嗎？最後的能源問題，早就告訴你們不要把雞蛋全部放在核四這個籃子裡，結果不聽，最後自己宣布核四封存，要往非核家園邁進，現在卻又反過來罵政府能源政策有問題，這不是以人廢言是什麼？

核四這個錢坑，難道不是國民黨政府一路養出來的嗎？一路上追加預算不知幾次，從規劃到開工差了十幾年，還衍生了不少弊案。（資料照）

吳敦義主席應該要羨慕馬英九了，看看時至今日還有不少「粉絲」願意幫他出來「平反」，搞得卸任的比現任的聲勢還大，好像馬英九還是國民黨主席一樣，也難怪現在國民黨的政治動作越來越無章法。至於這位大記者的政治立場，我們都是尊重的，然而有立場，不代表可以忽視甚至扭曲現實，這是做為新聞從業人員的基本守則，相信您應該還明白，在此就不贅言了。

（智庫研究員，曾在多所大學擔任講師）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com