自由開講》新加坡能 為何台灣不能

◎廖天丁

川金會在新加坡登場，全球都將焦點集中在會談過程及內容；鮮少人注意到，小國寡民的新加坡卻是扮演這場世紀會談的重要舞台角色。新加坡於一九六五年獨立以來，在開國元勳李光耀的領導下，靈活外交是其在國際政治舞台的生存之道。

川金會在新加坡登場，全球都將焦點集中在會談過程及內容；鮮少人注意到，小國寡民的新加坡卻是扮演這場世紀會談的重要舞台角色。（法新社）

美國與北韓之所以選擇新加坡作為會面地點，原因不外新加坡治安良好、教育與各項設備先進、人民富足、與兩國外交關係都不錯、是國際交通樞紐，也是聯合國會員國。

今日台灣之所以無法如新加坡一樣有自己的國際地位，不就是國民黨害的嗎？當年退出聯合國之前，包括美國等許多邦交國建議國府改個名稱即可，老蔣卻堅持「漢賊不兩立」，結果對岸變成「漢」，自己反而變成是「賊」，又能怪誰？國民黨為何老是要把台灣扯進國共內戰的紛爭中？

以前孫立人將軍主張「軍隊國家化，政治民主化」，兩蔣就是不接受，還恩將仇報對待人家，將人家拘禁數十年，其部屬與台灣人民也連帶受災殃。國民黨一意孤行，不接受人家建議蓋名稱，以致今變成國際孤兒，至今還在跟人家搶「神主牌」，豈不可笑？

新加坡剛開始是英國殖民地，在新加坡人民抗議下，英國政府能察納雅言，尊重人民意願，同意獨立。越南本來也是被國府託管，但胡志明認為國府官員貪汙腐敗，連合法國政府將其驅逐出境，如今也是受國際尊重之獨立國家。台灣卻不幸，被國府霸凌，傷亡無數，至今還被國民黨拖累，成為國際孤兒！

如今許多知識份子，只會讀書、考試與研究，有人參選校長涉嫌舞弊，有人參選市長說自己也是本土政黨，然而對於我們國格與國家前途始終漠不關心，對於獨裁者銅像到處是，也是視而不見，麻木不仁，卻說要帶給師生與人民「偉大」、有「尊嚴與幸福」，實在莫名其妙！

何時我們才能像新加坡一樣，出個台灣李光耀，把台灣推向國際舞台，讓台灣人民以後參與國際會議或比賽時，能大聲喊出我們來自台灣，而非那些不三不四的名稱，在國內唱那一首黨國不分的所謂國歌。

（教師）

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