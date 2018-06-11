政治的日常》無政府的關東大震災：第二次山本權兵衛內閣始末

關東大地震的緊要關頭，人民不可能容忍無政府，因此山本權兵衛只好趕鴨子上架，匆匆在九月二日組成內閣。原來條件一大堆，要求要入閣才願意支持山本的「政友會」因為地震的關係，不敢再開出條件，決定無條件支持山本。第二大黨的「憲政會」也表示自己願意維持「好意的中立」，來支持第二次山本內閣。可是事實上，兩大政黨的支持度早就因為各謀私利而跌到谷底，民眾早就對這樣的政黨政治不抱期望了。

李拓梓

一九二三年九月一日，近午十一點五十八分，發生了「關東大震災」，震央所在的小田原一帶房屋八、九成全毀，橫濱市關內一帶的紅磚煉瓦建築幾乎全毀。伊豆大島、房總半島、鎌倉發生海嘯，無數房屋遭到沖毀。

在東京市內，遇到的最大問題不是房屋震毀或海嘯，而是火災。由於地震當時，正是午餐時間，火勢遂一發三天，造成重大傷亡。累計全國有十萬四千六百餘人死亡或失蹤、房屋全毀、半毀十七萬五千戶，燒毀者三十八萬一千戶，受災者一共達到三百四十萬人。這可以說是史上未見的巨大災難。

因為重大災害的關係，整個關東地區的通訊幾乎癱瘓，電話不通，新聞媒體也無法出版，全國廣播還要等兩年才會出現。著名地標像是上野公園的西鄉隆盛像、鎌倉大佛，身上都貼滿了尋人啟事。受災者無不希望能以重大地標上的告示與家人再相見。在沒有正確訊息的狀況下，全國到處流傳著可怕的訊息。像是「政友會總裁高橋是清被壓死了」、「授命組閣的山本權兵衛被暗殺了」之類假消息，到處肆虐，弄的人心惶惶。

關東大地震是當時史上未見的巨大災難。（圖：網路）

另外，一向緊張的日本人和朝鮮人衝突，在這種災難時刻顯得特別尖銳。「火是朝鮮人放的」、「不逞朝鮮人趁火打劫」這樣的假訊息到處傳遞，為了維持地區治安，許多日本人組成社區保安隊，看到朝鮮人就加以毆打施暴。甚且，應該要在此時負責治安維持的軍隊和警察，反而是這些謠言的傳遞者。他們不僅以戒嚴為由，趁機監控本來就被政府討厭的朝鮮意見領袖，把他們抓起來伺機迫害；還趁機用意圖不軌的理由，追捕一向被政府視為眼中釘的「無政府主義」者、社會主義者。

「龜戶事件」就是最血淋淋的案例，警察追殺社會主義者，說他們煽動朝鮮人作亂，接著就在未經法庭處置的程序下把嫌疑犯交給軍方處決。此外，頗有名氣的無政府主義者大杉榮、伊藤野枝夫婦與六歲的外甥被捕後，居然遭到憲兵大尉甘粕正彥虐殺致死。雖然事後甘粕遭到判刑十年，但政府顯然不覺得甘粕做了不應該的事。甘粕特赦出獄後在軍隊的安排下，先到法國留學，後來又前往滿洲國發展，據說滿洲國皇帝溥儀能夠逃到長春新京，就是甘粕一手安排。甘粕後來不僅出任過滿洲國民政部警務司長，還當過滿洲映畫協會理事長，李香蘭就是甘粕一手培養的明星。

總之，「關東大震災」的慘況和後續發展，讓人覺得當時的日本根本無政府。事實上，地震當天的日本真的是無政府。

「關東大震災」的慘況和後續發展，讓人覺得當時的日本根本無政府。事實上，地震當天的日本真的是無政府。（圖：網路）

頗能幹的首相加藤友三郎在任內的一九二三年八月二十四日病死後，首相一職雖然暫時由外相內田康哉代理，但是到底誰來繼任首相，政府高層並沒有共識。多數黨「政友會」說多數黨組閣是「憲政常道」，在野黨「憲政會」則說政黨輪替是「憲政常道」，因此出現了完全矛盾的兩種「憲政常道」主張。

擁有組閣建議權的元老西園寺公望因此非常不高興，乾脆把兩個主要政黨都排除在組閣建議之外，推薦了曾經短暫組閣，但因為「西門子事件」下台的海軍大老山本權兵衛第二次組閣。

甘粕特赦出獄後在軍隊的安排下，先到法國留學，後來又前往滿洲國發展，據說滿洲國皇帝溥儀能夠逃到長春新京，就是甘粕一手安排。（維基共享）

西園寺的理由有三。

第一，既然主要政黨都只想執政，想必在選舉前讓任何一黨執政，都不能讓選舉公平舉辦。

第二，他討厭第二次大隈重信政權時的「二十一條」外相加藤高明過度威逼中國的外交政策。這個理由在當初推舉加藤友三郎時就存在了，現在依然不變。

第三，由政治人物和官僚共同組成的政友會內部，在原敬被刺殺之後就一團混亂，被認為是「政治組」的「黨人派」總裁高橋是清，就是因為壓不住「官僚組」的床次竹二郎才辭去首相職務，但嚷嚷要退黨的床次沒有真的退黨，卻也無法打倒高橋，因此政友會內部根本鬥得一塌糊塗，讓高橋組閣，只會重演上一次高橋內閣的悲劇。

不過，山本權兵衛並沒有變成真正的公約數，八月二十八日，接受推薦的山本權兵衛召集了三大主要政黨的領袖「政友會」的高橋是清、「憲政會」的加藤高明和「國民黨」的犬養毅，結果並沒有談出什麼所以然來。山本自己根本覺得這次不可能組成內閣了。而推薦他的西園寺公望，也在八月三十一日失望的告訴友人，自己推薦山本權兵衛沒有錯，有錯的是沒有能力組閣的多數黨「政友會」；他還說如果推薦山本有錯，他願意切腹自殺。

眼見著組閣不會成功，九月一日卻發生了「關東大戰災」。這種緊要關頭，人民不可能容忍無政府，因此山本權兵衛只好趕鴨子上架，匆匆在九月二日組成內閣。原來條件一大堆，要求要入閣才願意支持山本的「政友會」因為地震的關係，不敢再開出條件，決定無條件支持山本。第二大黨的「憲政會」也表示自己願意維持「好意的中立」，來支持第二次山本內閣。可是事實上，兩大政黨的支持度早就因為各謀私利而跌到谷底，民眾早就對這樣的政黨政治不抱期望了。

在關東大地震的緊要關頭，人民不可能容忍無政府，因此山本權兵衛只好趕鴨子上架，匆匆在九月二日組成內閣。（維基共享）

本來根本組不了閣的山本權兵衛，因為震災的關係，一舉跳脫黨派的壓力，組成了「舉國一致內閣」。除了他原先的薩摩人士之外，內閣也邀請了革新派政治家「國民黨」的犬養毅，還有在政治圈頗孚人望的後藤新平加入，擔任內相的後藤新平還出任「復興院總裁」，負責重建業務。輿論一時給山本權兵衛相當高的評價，認為蟄伏十年的山本，必定能為災難中的日本帶來革新的魄力。不過主要政黨的墮落，海軍出身的山本能夠打破「憲政常道」再次出馬，事實上也為後來日本軍部力量抬頭種下了禍因。

在震災當中，認為地震是因為日本太自由、太重視享樂主義的「天譴論」也開始流行，讓倡議重新提振國民精神的山本權兵衛有了天時、地利和人和。照理來說，第二次山本內閣的政務應該會推動順利。不過，山本並沒有把首相的工作做好。

在他的內閣中相當活躍的後藤新平和犬養毅，試圖要在既有政黨結構中做出突破，組織新政黨的任務幾經波折，終告失敗。兩人在內閣中的地位也一落千丈。而在議會審查的過程當中，因為組黨事件得罪許多人的後藤新平主持的「復興院」計畫，遭到嚴重的挑戰，不僅被批評疊床架屋，還被認為組織複雜、責任不明。已經忘記地震痛楚的兩大政黨磨刀霍霍。

議會開始之後，「政友會」首先統整腳步，以田中義一組閣為目標，對山本內閣開出的第一槍。他們以不理會帝國議會對復興院的修正意見為理由，對內相後藤新平提出彈劾。最後雖然沒有成功，但是議會狠狠的把復興院預算大幅削減百分之八十八，山本權兵衛內閣因此元氣大傷，山本也萌生辭意。

過了沒幾天，十二月二十七日，攝政裕仁在「虎之門」一帶遭到無政府主義者難波大助襲擊。雖然攝政本身沒有受傷，但這個史上第一次皇室遭到襲擊的事件，變成壓垮山本內閣的最後一根稻草。脆弱的山本內閣因為「虎之門事件」下台一鞠躬，本來想要用軍人的魄力和「舉國一致內閣」重建信任的日本政府，雖然短暫的試圖從震災中找到振作機會，卻再一次被政黨惡鬥所擊垮。