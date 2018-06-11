Lin bay 好油》只會一招九二共識打天下，做假新聞也請加油好嗎？

今年農產品最大的問題是供過於求，一年生產量多了51%怎麼可能不崩盤？但有些媒體見獵心喜故意要操作是因為蔡英文不承認九二共識而導致外銷受阻，讓鳳梨農血本無歸。檢視事實卻不是如此。

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今年五月起，特定媒體陸續傳出各種報導，內容大抵是：因為賴清德是台獨工作者，導致台灣農產品外銷中國大陸受挫，農民日子過得慘兮兮，盤商價殺到到血本無歸。而鳳梨在馬政府時代，因為兩岸和平穩定交流，所以關廟鳳梨銷中創造產銷佳績，但民進黨執政後，因為不承認九二共識，導致台灣農產品外銷中國一再受阻，讓農民欲哭無淚。甚至有媒體還專訪某位鳳梨果農，他感嘆國民黨執政時，鳳梨大盤價1斤可至30多元，頂多降至25、26元，民進黨執政後降至13元，以前還能銷到上海、廈門等地，每年約出2、30貨櫃，但半個月前竟無法再銷中，拜託執政黨能重視基層人民的心聲...。

聽起來煞有介事，但真有這回事嗎？不妨讓我們用證據來檢驗。

今年因雨水少，品質佳，鳳梨進入盛產期。（記者萬于甄攝）

鳳梨產業現況

在談外銷鳳梨前，先來看看鳳梨產業的現況。根據農委會的農業生產預測，106年2月的南部收穫面積，預估是較常年增加26%，預估南部4 縣市全年產量為38萬2,771公噸，較常年30萬2,771公噸，增產26％。而最新107年3月的生產預測則是：鳳梨面積10,719公頃，預估產量578,604公噸。

從資料中我們可以發現鳳梨的產量越來越大，而105和106年這兩年的確鳳梨價格都不錯，這代表需求可能比供應還高，但今年對比106年，產量卻足足多了將近20萬噸，一年供應量成長了51％，這麼高的成長幅度，台灣有辦法消費嗎？事實上不可能，只要過量生產導致供過於求，價格自然就崩盤，那是不是外銷受挫所導致？讓我們看下去。

鳳梨的外銷現況

每次看到有人受訪時說哪個地區九成的鳳梨都是出口中國，我就覺得很可笑，台灣本產的鳳梨最大的消費地還是本土，中國市場對台灣鳳梨的確有需求，但最高比例約在總生產量的10%，以107年來看約佔生產量的5%，出口的確是很重要的調節，但是台灣鳳梨以供應本土消費為主無庸置疑。

從關務總署的資料上我們可以看到105年是出口量最大的一年，之後略為減少，而出口到中國的數量則維持在一年約27,000噸的規模（今年還有兩個月的數據，預估會超過27,000噸）。解讀這些數據，比較令人擔心的是市場越來越單一，例如，出口中國佔比由102年的80%提高到107年的97%。

近六年台灣鳳梨總出口量。資料來源：農委會主要農作物生產預測。（作者製圖）

近六年台灣鳳梨總出口至中國數量。資料來源：關務總署。（作者製圖）

中國的市場成長是一個事實，但同時其他國家市場正在衰退也是事實。當中國鳳梨進口量維持穩定，台灣過量生產，其他國家外銷量衰退，這三個情況同時出現時，產地價格怎麼可能有辦法維持？

外銷與內銷的差別

差別最大之處在於外銷一向是計畫性生產。外銷並不是消耗本產市場的水果產量過剩的途徑，外銷的運銷費用可能比水果本身的成本還高，沒辦法外銷的貨，貿易商當然不敢勉強，因為沒有人敢拿櫃子一打開後全是爛掉水果的風險來賭。

目前外銷的鳳梨以台農17號（俗稱的金鑽鳳梨）為主，用來外銷的果實和本產的果實差別也很大，外銷的規格是10公斤，以三個規格為主：6顆、7顆、8顆為主，而內銷的重量和規格就比較多。

金鑽並不是非常穩定的品種，甚至還會出現肉聲果這種次級品，在熟度方面，同熟性也不夠高，表現比起國際兩大主力品種：開英跟MD2，遜色很多。外銷的金鑽通常都是鳳梨色卡3號色以下的熟度，4號色以上的熟度都屬過熟，不適合外銷，以目前的氣候都是一號色以下。如果我們仔細看那些報導鳳梨外銷出問題的新聞畫面，就可以看到照片都是6號色的鳳梨，這些鳳梨本來就沒有辦法外銷，運到中國打開櫃子都爛掉了是要賣給誰？所以，就算是一塊外銷專用的鳳梨田，因為熟度的差異，也只有部分比例能出口，過熟的部分一樣要供給內銷市場販售。

金鑽鳳梨色卡。（作者翻攝）

一般的金鑽，能外銷的只有3號色以下的熟度，這張照片約有一半過熟。（作者提供）

連農產國家隊都能出口鳳梨到中國，到底還有誰不行？

今年農產品最大的問題是供過於求，一年生產量多了51%怎麼可能不崩盤？但有些媒體見獵心喜故意要操作是因為蔡英文不承認九二共識而導致外銷受阻，讓鳳梨農血本無歸。檢視事實卻不是如此，市場上，鳳梨繼續出口中國，甚至因為業者開始把不適合出口的鳳梨轉出口，導致短時間內出口量暴增，加上品質又糟，導致鳳梨在中國大陸的批發市場銷售端價格大跳水，造成出口量減少，進而害到本來以出口為主的鳳梨農。

當然，主管機關農委會在協助外銷上擺爛是事實，喊一堆假口號卻只會發補貼，對於產業提升與規劃完全外行，對崩盤自然束手無策，也無能協助業者解決國家層面該解決的問題，導致台灣鮮果外銷產業積弱不振，只能依賴中國市場。

此外，真要說中國因為政治因素阻止台灣鳳梨出口到中國根本是無中生有，請問有哪一個貿易商與小英政府的關係比台農發還深厚？台農發可是民進黨政府扶持的農產國家隊，這個農產國家隊都能出口鳳梨到中國去賣了，怎麼還會有哪個貿易商的鳳梨沒辦法到中國呢？