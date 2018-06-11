自由開講》慈湖與中正廟衛兵是否該撤了？

◎廖天丁

針對媒體報導「中正紀念堂轉型」的處置方式，行政院促進轉型正義委員會表示，「中正紀念堂轉型」及蔣介石銅像的處置，是促轉會重大任務之一，處理原則與具體做法必須經過社會及促轉會內部討論，再由促轉會綜合各方意見後做出集體決議。

網友紛紛留言說：「還整合什麼屁見？又是不敢拆，只會吃屎的，成不了大事。」「 所謂的整合意見，就是招來保守勢力的反撲與對立，沒完沒了，這就是蔡政府風格！」「 殺人狂的銅像竟然還要讓台灣的子弟站衛兵保護，活人揮汗如雨幫死人銅像站衛兵，比死人還沒人權！」「這種荒謬、踐踏人權的事不趕快解決，對不起所有支持者。」可說都是一針見血之論，如果不趕快處理，引起支持者反感，兩年後若換成邪惡的國民黨執政，小英可能成為扁第二。

自詡為民主國家卻不願意面對歷史，甚至崇奉獨裁者實在是錯亂已極（資料照）

促轉會成立後，在清除威權象徵任務上，將中正紀念堂轉型列為第一優先處理，研擬三大做法處置最大尊的蔣介石銅像，例如採取「暗黑景點」方式，呈現不義遺址地景，或把銅像摧毀也是一種手段，或讓民眾知道蔣介石就是一個威權體制的獨裁者，要徹底去除威權化。

的確理應如此，否則世上哪有民主國家還在崇拜獨裁者？何況蔣介石不只是獨裁而已，因他而冤死的台灣與外省人士慘死或失蹤人數何止千萬？單看六張犁公墓與萬華馬場町便知。國民黨很可惡的地方就是，殺死人那麼多，還到處設立獨裁者銅像羞辱被他們屠殺與迫害的台灣人與外省人，且其銅像數量之多，連史達林與毛澤東也要甘拜下風。如今還盛氣凌人，繼續再亂台，居然還有一些不肖台灣人，不知是非，為虎作倀！

雖然去蔣威權化只是轉型正義的一個環節，卻是最重要的環節，畢竟世上沒有哪一個民主國家還在弔念獨裁者，中國、俄羅斯、東歐沒有，德國更不用說，只有神經病國家還在紀念，而且奉為「偉人」，定時朝拜，還動用國家儀隊為其「護靈」！

日前，有一群不知是哪裡來的幼稚園小朋友，人人身穿國旗裝，拿著有國民黨黨徽的「國旗」，走向中正廟看儀隊換衛兵，幼稚園老師這種以國民黨黨國教育洗腦小朋友的做法，實在令人不齒，基本上他們也是長期被洗腦的糊塗蛋，否則怎麼會帶小朋友參觀中正廟？難道不知蔣介石是「現代秦始皇」嗎？丟掉中國大陸又涉嫌屠殺眾多平民的蔣某人，又有何值得我們學習？為何要做賤下一代？是否希望小朋友們將來也像他那麼渾蛋？

美國阿靈頓國家軍人公墓平時只有衛兵三人守衛，人家護衛的眾多衛國犧牲的基層官兵的公墓，不是哪個統帥或獨裁者。哪像我們的兩蔣停屍間與中正廟，居然每天二十四小時有衛隊守衛與儀隊定時換班儀式，比秦始皇還「偉大」，因為守護秦始皇的衛兵只是兵馬陶俑，不是活人。

兩蔣在二二八與白色恐怖期間，涉嫌屠殺與迫害許多無辜民眾，我們至今卻將他們當「偉人」看待，莫非頭殼壞掉不成？如果可以，阿輝與阿扁為何不可？至少他們沒有屠殺或迫害任何一人，對國家、社會的貢獻也很大，如民主改革，老人與老農年金、員山仔疏洪道、雪山隧道與高鐵等重大軟硬體建設，當時年輕人收入也比馬執政時期高很多。阿輝與阿扁也不像兩蔣，老是想消滅與統一對岸，而是與鄰為善，做我自己而已。

除了北韓外，世上還有哪一國家如此隆重尊崇獨裁者的？莫非神經病不成？試問，德國與俄羅斯目前有希特勒與史達林的紀念館與銅像嗎？蔣介石會比人家「偉大」嗎？ 日前有幼稚園園長與老師帶幼稚園小朋友穿「國旗」裝去中正廟向獨裁者致敬，是在洗腦國家未來的主人翁，更是愚蠢的做法！這所幼稚園老師以為這樣做，是在教小朋友「愛國」教育， 認識「偉人」，其實是愚不可及，家長理應出面抗議才對。

台灣在白色恐怖年代，因蔣介石假借肅清懲治叛亂之名，行屠殺與迫害人民之實，讓數十萬民眾及家屬遭受牽連，這樣的獨裁者至今還高居廟堂供人崇拜，實在很不像話，是台灣人民的鄉愿與執政者的墮落。幼稚園老師帶領小朋去參觀中正廟，又恰當嗎？當初既然能夠設立銅像，自然有辦法拆卸，只是政府願不願意而已。

總之，慈湖與中正廟衛兵是否該撤了？銅像是否該拆了？派國家衛隊保護獨裁者的紀念館與停屍間，是否很愚蠢又荒謬？

（教師）

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