法操》超神祕！檢察長到底是怎麼來的？

目前檢察長的選任制度有人詬病有黑箱問題，而前些日子也曾有提出透過投票的方式選任檢察長的想法被提出。未來究竟會如何選任，我們可以期待未來的變化，但本次的人事大調動大概仍然是由法務部自行開會遴選。

中華民國法務部 （圖片取自網路）

◎法操司想傳媒

根據新聞報導，近期許多檢察機關首長任期將屆滿，法務部預計近期將會有大幅度的一、二審檢察長人事異動。此外，另有一則報導提及，法務部目前正在研擬相關法條，擬讓服務6年且具有律師資格、表現優良的檢察事務官，透過遴選程序晉升檢察官。

現在檢察官怎麼來的

檢察官是一個十分神祕的職業，大家都聽過但不知道要怎樣才能擔任檢察官。

目前，我國的檢察官目前主要有2種選材途徑：考試晉用、及律師、法官、教授等身分轉任。

考試晉用方面，符合司法官考試的考生，在經過2次筆試、1次口試的三階段篩選後，在經受訓、分發成為檢察官，這也是最常見的途徑。要注意的是，檢察官及法官是一起考試、受訓後分發，與律師高考是分開考試的，因此若是同時報考司法官及律師，就必須得考4次考試（3次筆試加1次共通的口試）。當然，國外也有像日本這樣將法官、檢察官、律師統一成一種考試的作法，而我國也有人認為應該統一考試、考完再來分發。（註）

另一種轉任的方式則相對較為簡單易懂。只要具有律師、法官、教授等特定身分，且符合依定的條件、附上相關的履歷資料，就有機會透過遴選進用成為檢察官。

而新聞中的檢察事務官，定位像是檢察官的小助手，協助檢察官進行偵查工作等。因此對於檢察官的工作內容大多暸若指掌。同時，雖然檢察事務官的考試方式、科目相較於檢察官好準備，但實際上能錄取檢事官大多也有實力能通過司法官特考，因此再加上具律師資格及6年經驗的轉任限制，應該能有效確保被選任者的素質。同時也能透過這樣的選才方式，解決目前檢察官人力不足和負擔案件量過重的一部分問題。

檢察長怎麼選？

檢察長的選任目前是從資深、且優秀的檢察官中選任。

依照目前的司法人員人事條例規定，將檢察長依照所屬的級別不同設有不同規範：

地方法院檢察署檢察長，必須從具有高等法院檢察署檢察官資格者中選任。

高等法院檢察署檢察長，必須從具有最高法院檢察署檢察官資格者中選任。

最高法院檢察署檢察總長，則必須有從具有下列3個資格者中選任：

（1） 曾任司法院大法官、最高法院院長、最高法院檢察署檢察總長、行政法院院長或公務員懲戒委員會委員長者。

（2） 曾任最高法院法官、最高法院檢察署檢察官、高等法院院長或高等法院檢察署檢察長合計五年以上者。

（3） 曾任簡任法官、檢察官十年以上，或任簡任法官、檢察官並任司法行政人員合計十年以上者。

目前檢察長的選任制度有人詬病有黑箱問題，而前些日子也曾有提出透過投票的方式選任檢察長的想法被提出。未來究竟會如何選任，我們可以期待未來的變化，但本次的人事大調動大概仍然是由法務部自行開會遴選。也期待法務部在未來，能夠針對具爭議的檢察署首長選任制度進行改革的討論，才能使人民更信賴司法。

註

根據我國目前的考試狀況，司法官考試及律師考試的筆試部分，差別只在第2試申論題有沒有要考票據法、及有沒有要選考其他科目。若是要同時報考，大概要在1年內準備完16個科目左右。（僅算寫在科目表上的，不包含沒寫出來但可以考的，如《土地法》、《消費者保護法》）

本文經授權轉載自法操：超神祕！檢察長到底是怎麼來的？