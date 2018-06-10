自由開講》侯友宜的「真心話」 新北市民就要「大冒險」？！

◎古宗文

新北市長參選人侯友宜，日前說當選市長後要加速推動捷運沿線都市更新、活絡房地產景氣，並真心呼籲大家「不要老是被居住正義的民粹綁架」。

國民黨新北市長參選人侯友宜前天（8日）晚上說，「居住安全比居住正義重要」，不要老是被居住正義民粹綁架。（資料照）

居住正義是什麼？在這房價高漲的時代，有九成的年輕人與新家庭，買不起房子、住不起好環境，每個月薪水還沒入袋，就得拿出高額房租與生活費，月光光也只能住10坪套房，所以政府有義務要讓這群買不起房子、住不起好環境的市民，也能盡量擁有居住的權益、享有好的居住品質、能安居樂業，讓年輕人與新家庭有機會脫離經濟弱勢，因而衍生出社會住宅、租金補貼、房市交易透明、稅制公平等政策。但是侯友宜卻在批評這群人對於居住正義的需求只是民粹，彷彿在罵他們根本是不夠努力的魯蛇。

房地產景氣是什麼？房地產景氣是自由市場、供需競爭下的結果，是一些既得利益者（如侯友宜妻子繼承而來的上億房地產）和後天努力拚搏終有成（如筆者本人工作22年才在板橋買下第一間公寓）捨不得放掉的大餅，政府有義務要維持市場與經濟穩定，但沒有義務要幫忙炒作房地產，當市場需求持續擴大而供給量卻遠遠不足時，自然會有一堆建商來搶食炒作，不需要政府推波助瀾，反過來當市場需求遠小於供給量時，房地產交易自然會萎縮，這就是自由經濟下的結果，不能愚昧要求政府必須負責讓房地產價值只能漲不能跌。但是侯友宜卻認為執政者應該把心力放在房地產，不能被居住正義綁架，彷彿在罵居住正義擋了房地產的財路。

其實，當了七年副市長的侯友宜，這番真心話並非無跡可尋。在朱立倫與侯友宜這七年的聯手執政下，新北市政府共有上百位官員因貪腐而遭到起訴，貪瀆程度居全國之冠，尤其朱的愛將許志堅，在副市長任內，身兼新北市都更審議委員會、都市計畫委員會主委，更涉及收受建商賄賂、護航建商都更案。這充分顯示出整個朱市府團隊（包含侯友宜副市長）的價值觀、做事態度，與平民百姓之間有極大落差，連弱勢市民高度關心的議題都無感。難怪在侯友宜眼中，在陽明山擁有101間套房、總價值1.7億、年收房租上千萬的妻子，只能算是「有點小錢」而已。不禁讓人感到恐懼，未來新北市如果落到由侯友宜執政，是否年輕人與新家庭只能苦無天日、相繼出走？

（新北市資深建築師）

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