自由開講》「加碼」又「討拍」，最新「國共互動SOP」

◎王濬

國民黨副主席郝龍斌率領著黨內「史上最大團」赴中參加海峽論壇，其此行更充分展現「國共互動」中的國民黨一貫模式：「自我噤聲」、「附和對方」與「編織幻想」；此次更追加了「額外加碼」與「邀功討拍」；五個步驟共組為國民黨最新的「國共互動SOP」：

中國國民黨副主席郝龍斌6日首次與中國國台辦主任劉結一會面。（中央社）

「自我噤聲」：國民黨總是「貼心」地迎合中方，避免說出任何會刺激對方的敏感詞：民主自由、公民社會、台灣意識，甚至連「中華民國」等詞彙都在其噤聲的表列之中；如近來台灣受到中國的「全方位打壓」，在此次的國共會面中，郝龍斌亦悶聲不吭，彷彿什麼事也沒發生過。

「附和對方」：這不只是單純重複中方習慣使用的話語：如「九二共識」、反對台獨、兩岸交流之類；更高竿者，要迎合中方正夯的「主旋律」或「習思想」：如「惠台31項」、「融合發展」、「共圓『中國夢』」等；國民黨就像個乖寶寶，拼命地「答卷」，只求獲得出題老共的青睞與誇讚。

「編織幻想」：這招或源自總愛任意編改歷史的中共；而在國民黨身上，則是一遇到中國就強調「兩岸都認同自己是中國人」、「統一是民意所向」謊話說多了，卻也沒變成真的。而郝龍斌這次更開始大談「國共過去都是夥伴關係」、「兩岸過去八年榮景」等等，更不知下次還會編出什麼。「額外加碼」：對中國那套對台論述，國民黨不僅全盤接受；更額外加碼，將「三通」（通郵、通商、通航）附和中國的「同等待遇」概念，美化為「兩岸『新三通』」（通學、通婚、通就業）；更形容「兩岸一家親」已然變成「兩岸一家人」──卻絲毫不過問台灣人的感受，試問：誰要跟你「一家人」哪？

國民黨副主席郝龍斌在「海峽論壇」致開幕詞。（中央社）

「邀功討拍」：郝龍斌一面在與汪洋的會面中坦承，國民黨在近年兩次選舉中因「九二共識」而受到空前挫折；卻又接著說，國民黨還是對「九二共識」「堅定不移」，因為它是個「講信修睦」的政黨（沒見過這麼硬的轉折）；另一面，又不斷控訴著民進黨政府的如何如何「打壓」與「迫害」它們。

在政府的合理管制與人民的普遍唾棄之下，失去台灣民意支持的國民黨，竟只好轉向對中國哭訴與邀功──這不是「討拍」，那什麼才是？而這樣的「國共互動SOP」看在台灣人眼中：這不叫「悲哀」，又什麼才叫呢？

（國立台灣大學國家發展研究所碩士生）

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