自由開講》國民黨惡意抹黑，被抓包還怪google！

◎事情不能只看表面
最近才傳出國民黨惡意散播倒香蕉假訊息的事件，沒想到國民黨的蔡正元拿網路上google到的《黃庭堅詩歌創作論》，指稱是台灣的詩人吳晟（吳音寧父親）的作品。
國民黨惡意散播倒香蕉假訊息的事件。（圖擷取自文青工作會粉絲頁）
然而事實上，蔡正元所google到的吳盛，卻是任教於中國廣州師院中文系的副教授，與台灣的吳晟僅是同名同姓，根本八竿子也打不著，竹篙湊菜刀（tiek-ko tauʟ-ts'aiʟ-to）。
這就像是此前中時為了抹黑黃國昌，發了一篇新聞指稱其岳父在中國有經營工廠，質疑其台獨立場，黃國昌怒而提告，結果法院一審判黃國昌勝訴，中時須賠償黃國昌50萬的事情。
現在蔡正元為了攻擊吳音寧與吳晟，找到機會就造謠並質疑其對台灣主體性的堅持，被網友指正之後還怪罪是google顯示。
蔡正元po出吳晟賺人民幣。（臉書截圖）
蔡正元抹紅出糗，錯將「中國吳晟」扣「台灣吳晟」頭上，事後還怪怪google！（記者顏宏駿翻攝）
看來網路假新聞的來源除了中國網軍，還有很大一部分根本就是中國國民黨自己。議題攻防與辯論本來就是民主社會的常態，但如果只剩下抹黑、造謠，發布假新聞，也顯見這樣的政黨在民主時代更應該被掃進歷史的灰燼。
（事情不能只看表面）
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