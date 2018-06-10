自由開講》國民黨惡意抹黑，被抓包還怪google！

◎事情不能只看表面

最近才傳出國民黨惡意散播倒香蕉假訊息的事件，沒想到國民黨的蔡正元拿網路上google到的《黃庭堅詩歌創作論》，指稱是台灣的詩人吳晟（吳音寧父親）的作品。

國民黨惡意散播倒香蕉假訊息的事件。（圖擷取自文青工作會粉絲頁）

然而事實上，蔡正元所google到的吳盛，卻是任教於中國廣州師院中文系的副教授，與台灣的吳晟僅是同名同姓，根本八竿子也打不著，竹篙湊菜刀（tiek-ko tauʟ-ts'aiʟ-to）。

這就像是此前中時為了抹黑黃國昌，發了一篇新聞指稱其岳父在中國有經營工廠，質疑其台獨立場，黃國昌怒而提告，結果法院一審判黃國昌勝訴，中時須賠償黃國昌50萬的事情。