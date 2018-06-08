自由開講》市政外行的神隱藍男

◎吳致仁

市長對城市的願景與規劃，決定了城市的風貌。有遠見、有執行力的市長，可以讓城市改頭換面，奠下發展根基，選出了一個沒有願景的市長，城市不是原地踏步，就是倒退落後。所以，政見向來是市民檢驗市長能力的最基本要求，透過大眾媒體舉辦的市政座談會，更是候選人向市民闡述市政理念、價值，爭取市民支持的最好機會。

讓人詫異的是，現在卻出現有媒體邀請國民黨六都市長候選人舉辦市政座談會，新北市長參選人侯友宜卻選擇缺席，缺席的理由是另有行程，不但讓媒體設計的六都同台的美事破局，也對其他五都的市長候選人極為失禮，更是對新北市民不尊重也不負責的行為。

從頭到尾不斷缺席的侯友宜，如何能夠展現自身對於市政的願景與高度。（圖：取自網路）

事實上，侯友宜已經不是第一次缺席類似的場合，早在國民黨初選時，他就拒絕參加黨內的辯論會，當時他的對手周錫瑋，對侯友宜的缺席，還諷刺的表示侯友宜不來，讓「自己的政見終於有機會被全國民眾聽見，少了一位參選人，讓自己有更多空間與時間發揮」。

其實，仔細探究過去侯友宜的言行，也不難理解為什麼他會選擇以迴避的態度，來面對新北市民。因為，侯友宜根本就不理解市政、對市政外行。首先，當了七年半的副市長，也曾代理過市長，從宣布參選以來，對基層市民的抱怨以及心聲，往往以我跟市民有一樣的想法，並將責任推給中央帶過。再者，更以錯誤、多出一倍的數字，批評民進黨新北市長候選人蘇貞昌過去在市府的債務，這是對市府財政的不熟悉;參加里長座談會討論到里長工作經費時，說要協調審計單位，讓里長使用上更有效率，但審計單位隸屬監察權，是獨立行使的職權，這樣的談話內容，完全就是違憲、濫用市府職權;更荒謬地，是在自己臉書，上傳一張天空滿是纜線的照片，寫下「如果沒有這些纜線，今天的天空多好」，忘記自己曾是市府的副首長，過去就應該解決這些問題，充分顯現對市政的狀況外。

當談論到政見時，侯友宜往往說些空洞、加碼式的政見，例如公托數量將達到朱立倫的兩倍，但朱市府，規劃2018年要70間公托中心，現在卻只有53間，依現況，顯然將要跳票，試問市民該如何相信侯友宜能達成目標。有媒體尋問他是否對市政不了解，侯友宜說「我在新北市七年多，市民對我有很大的了解，以新北市民說了才算。」作為一個市長候選人，向廣大市民說明清楚市政理念，應該是最基本的態度，提不出願景規劃，又沒有價值理念的候選人，市民都看在眼裡。

（新北市民／政治大學研究生）

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