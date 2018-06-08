自由開講》什麼黨的「靠爸族」最多？！

◎陳振

據報導，行政院黨產會持續調查中國青年救國團是否為國民黨的附隨組織，意外找到救國團首屆主任蔣經國的「人事調查表」，赫見蔣經國人生第一份工作就當上陸軍少將，當時是1938年1月當上江西省政府保安處少將副處長，1950年4月擔任國防部總政治部主任，當時已經是陸軍中將，41歲就當上陸軍中將，「真的是史上最強靠爸族！」

黨產會找到救國團首屆主任蔣經國的「人事調查表」，赫見蔣經國人生第一份工作就當陸軍少將，堪稱中華民國史上最強靠爸族。（記者陳鈺馥攝）

近年來，國民黨極力諷刺蔡英文，吳音寧與陳致中等人是靠爸一族， 如今發現史上最強的靠爸族，居然是蔣經國！沒有當過一天兵，第一份工作就當上陸軍少將，可見國民黨的將軍大都是亂封的，看獨裁者高興，實在一點也不值錢，退休後卻撈得比別人更多， 真是很荒謬！

黨產會委員查出，蔣經國從蘇聯返國後沒多久，1938年1月就當上江西省政府保安處少將副處長，最初工作就是陸軍少將。 圖為蔣經國著海軍上將服照片。（資料照）

以前滿清皇帝與毛澤東，對子女與臣子的獎賞，尚且要看其表現，蔣經國當時也沒有任何戰功， 第一份工作就當上陸軍少將，能令人服氣嗎？其實蔣介石也沒有甚麼戰功，為何自封為五星上將？誰頒給他的？羅斯福、邱吉爾、史達林與毛澤東，戰功遠比蔣介石偉大許多，有人聽說他們自封為五星上將嗎？

尤其可笑的是，蔣介石當時雖然留日，只是在日本士官預備班進修，連日本正式士官學校都沒有唸，回國後居然被孫中山重用，任命他為黃埔軍官學校校長，到底他何德何能？連士官學校都沒有唸的人，居然能當軍官學校校長，真乃天下奇聞！難怪他所訓練的子弟兵，貪生怕死又愛財，否則為何對日抗戰與國共內戰時，臨陣變節投降者一堆？

其實國民黨靠爸族更多，如馬英九第一份工作是蔣經國的秘書；連勝文第一份私人工作室某金融業副總，公職是悠悠卡公司董事長。（資料照）

其實國民黨靠爸族更多，如馬英九第一份工作是蔣經國的秘書；連勝文第一份私人工作室某金融業副總，公職是悠悠卡公司董事長。其他高官子弟也大都是如此。如果吳音寧是靠爸族，其他國民黨高官子弟就不是嗎？如果吳音寧不配享受月領十四萬，與每月二十萬元的推廣費，為何韓國瑜以前在職時可以領更多？為何韓某可以圖利張X味的人馬？花公帑買洋酒大做公關的又是誰？

所以有人說， 國民黨人在職時都在貪汙，卸任後卻在抹黑別人！

（教師）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com