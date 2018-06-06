自由開講》言論自由很棒，可以讓你看到人可以有多腦補？！

◎事情不能只看表面

最近看到某政治評論型網紅發文談選舉跟所謂「跑地方」：『我講白一點啦，現在你去跑地方，一個阿伯問你這公園的地磚都破掉了，什麼時後要修？你怎麼回他？......你不用回啊，因為你從來不去地方，你碰不到這種問題嘛。』

其實會這樣問有點奇怪，畢竟就算是很資深的地方政治工作者，也不一定能夠完全回答他每一個問題的細節應該如何處理。重點是，你要知道這些問題應該找誰處理。

有些問題的權責在中央，有些在地方；哪些屬於行政、立法，哪些又是屬於司法（真的有民眾不知道）

有些問題可以找民代，有些連民代也不可能介入；民代又有分立委，縣市議員跟鄉鎮市民代表，不是什麼事情都找立委就可以解決（到時候可能也還是分給議員或代表處理）。如果是地方，有的業務屬於縣市政府，有的則是鄉鎮市公所，不同的業務還有專屬的局處科室，如果你直接認識該業務承辦人，可能還會比找「長」字輩的還要快。甚至有些事情牽涉不同層級的部會、單位，可能就要開協調會、排會勘。

總之，不太可能每個「跑地方」的人都應該知道某網紅提的問題要如何處理，基本上實際處理的都還是要找行政機會（基於權責與職能），還有一堆業務是外包給民間廠商。

地方的事情很雜，各種問題都有，現在最困擾地方政治工作者的，大概就是一些地方的長輩會拿著網路或line群組上面流傳的假新聞、謠言來問題這是不是真的（或是不分青紅皂白就大罵）。所以，你常常要花很多時間跟民眾建立觀念，讓大家知道什麼事情應該找誰，什麼忙可以幫，應該怎麼幫（雖然民眾不一定聽得進去就是了）。

所以，像是某館長開直播談林口治安、消防隊裝備或公立托兒所的問題，然後結尾總是直接幹譙執政黨，其實看了有點讓人匪夷所思。當然，大環境跟中央政策絕對會有影響，但回到他談的問題，畢竟這些業務都是屬於地方政府的權責，怎麼看都是跟新北市政府有直接關係。在幹政府的同時又公開挺前副市長侯友宜，網友看了當然會覺得很自相矛盾。

所以，像是某館長開直播談林口治安、消防隊裝備或公立托兒所的問題，然後結尾總是直接幹譙執政黨，其實看了有點讓人匪夷所思。（圖擷至《木曜4超玩》youtube）

言論自由很棒，可以讓你看看其它人腦中的邏輯是多麼特別。

柏拉圖曾經講過一個很有名的洞穴寓言，簡單來說就是古時候有一群人整天待在山洞裏面看館長直播，其中有一個人受不了他整天問候別人母親，於是翻牆跑出去看看外面的世界。

那個人回來洞穴之後寫了兩本書，一本叫做《1984》，一本叫做《動物農莊》，但回去之後發現洞穴裡面的人還是難以溝通，開口閉口就是「我不懂政治，政治好骯髒；藍綠一樣爛，票投國民黨。」

後來，那個洞穴就垮了。

身為一個熱心參與公共事務的公民，還是要多聽多看多思考，不然一不小心變成「粉」，淪為民粹的養份，就可惜了當初想要改變世界的初衷。

（事情不能只看表面）

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