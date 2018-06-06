全面真軍》重操守？博感情？侯友宜副市長先管風紀行不行？

關二哥忠孝節義的形象確實是深植人心，不過曾身為警界高層的他，把袍澤當成生死兄弟重義氣博感情是一回事，但是在市政推動跟執行上，首長必須做的事情絕對不是重情重義，而是依法行政，澄清政風。

◎頂東勢麻沙、江子翠裼煒

近日，國民黨籍的市長參選人侯友宜先生在公開活動將競選背心首次亮相，背心上書「重情重義」四個紅色大字，其並表示：

「競選團隊都是他的兄弟姐妹，他們會緊緊的連在一起，提出很好的政見讓市民了解，和市民「博感情」，重情重義用紅色的字書寫，如同關公一樣，忠孝節義、熱血熱情，他要用這種精神帶領市民往前走。」

雞雞～～～

關二哥忠孝節義的形象確實是深植人心，不過曾身為警界高層的他，把袍澤當成生死兄弟重義氣博感情是一回事，但是在市政推動跟執行上，首長必須做的事情絕對不是重情重義，而是依法行政，澄清政風。畢竟市長選舉不是選好人好事代表或桃園三結義，如果一市之長動輒把「情義」擺在「法理」之前，我們如何能夠說服自己這個市長會公平公正，不夾帶任何個人感情地處理市政？

我們family重情重義超派超殺啦！（韓哥：幹）

最近侯友宜先生擬參選的新北市警方就爆出了高層施壓吃案的消息，根據媒體報導，新北市中和分局積穗派出所陳姓所長在會議上要求遇到特定人士酒駕不能開單，而該派出所何姓副所長則遭「爆料公社」匿名爆料，其曾要求員警將特定人士的罰單「吃案」，若執意要開立三聯單，不但故意不蓋主管章「壓件」，更會斥責開單員警。

放眼警界有誰比我黃局長更派！

而更耐人尋味的是，在此事被公開之後，中和分局先承諾若爆料屬實絕不寬貸，並依相關規定予以嚴懲究責。但知名球評石明謹在臉書上PO出調職公文照片，才發現何姓副所長竟然只是調到距離原本派出所車程五分鐘之國光派出所擔任副所長，其並留言嘲諷：

「我一直以為警察出包的大絕招是“調任非主管職務”，一年後東山再起。原來已經改成調隔壁所，一秒東山再起XDDDDD」。

調職履新五分鐘到班，幹我最派！

其實新北市的警察風紀問題早已不是新聞，去年10月新北市議員何博文在議會總質詢時就市府風紀問題質詢新北市長朱立倫時就曾指出，依媒體報導統計，自2011年以來到2017年10月底止，涉貪污遭起訴案件總計共43案，其中警察人員33人、教職人員42人（其中41人為營養午餐弊案）、環保局9人、消防局3人、水利局3人、板橋區公所3人等。在扣掉營養午餐弊案後會發現，新北市公務員中以警方涉及貪瀆案件遭起訴33人為最大宗，顯見新北市政府轄內的警察風紀問題亟待解決，而時任新北市副市長，亦曾官拜警政署署長的侯先生，卻顯然無法有效地改善這個問題，讓人不禁想問，侯先生是無法解決，還是他的處理方式就是和這些違紀人員「博感情」呢？

談到搏感情，怎贏的過五億探長雷洛？（身家十億）



侯先生在參與黨內初選時，媒體曾問他是否擔心初次參選會有未爆彈，他當時回答：

「不會欸我沒有想那麼多欸，沒有的事情就沒有啊很自然，我們內心坦蕩蕩，大家關心我我可以理解，我們所有長官的考核，第一個一定是操守，絕對不是戰功，當過警察的人都知道。」

就是要這麼重操守才能當上總華探長

認為警察最重操守的侯先生，其治下的新北市警界風紀卻狀況頻頻。宋朝文學大家歐陽脩曾在《縱囚論》中說過：「堯、舜、三王之治，必本於人情，不立異以爲高，不逆情以干譽。」希望侯先生在角逐市長大位之時，在重情重義之時，仍能以法治與風紀為先，才能不負其當初警察最重操守的豪語。

前輩當真高手

本文經授權轉載自全面真軍 重操守？博感情？侯友宜副市長先管風紀行不行？