自由開講》二十九年了 「六四」依舊是中國跨不過的坎 台灣記不得的教訓

一九八九年的六月四日，這一天讓所有的人見證了中國共產黨政權的真實面貌，以及他們對於人民起身要求民主的恐懼。（翻攝自NEWSWEEK）

◎魏國浩

一九八九年的六月四日，這一天讓所有的人見證了中國共產黨政權的真實面貌，以及他們對於人民起身要求民主的恐懼。那一張一人擋在坦克車前方的照片，就算到了現在，還是令人感到震撼，使人覺得悲傷，而眾多死在坦克車與機槍掃射下的中國人民們，他們的英靈，到現在依舊背負著中共當局強加的「反革命暴亂」罪名，而聲援他們的一干人等，也分別遭受到中共無情且殘酷的對待，最有名的莫過於劉曉波先生，無視於獲得諾貝爾和平獎的肯定，中國共產黨依舊將他嚴格監禁直至其往生，如此反人道的行為，中國共產黨真的是數十年如一日，從未改變其獨裁與高壓等殘酷無人道的政權本質。

這樣的一個違反人性的政權，事實上早就應該消失了，然而國際情勢的演變，加上中國用其廣大的市場與低廉的生產區位優勢，讓許許多多的人開始認為可以用經濟改變中國，總有一天可以變成一個與美英等國一樣的民主化大國，但現在來看，這樣的想法實際上是過於天真了，他們忽略了中國距離上一個專制政體結束，才不過百年有餘，而且很大程度是由於外國勢力的侵犯才得以蓄積開展革命的能量，進而走上現代國家的道路，因此那種深植在各個角落的專制思想與遺跡，以及打從心裡對於一切外國事物的抗拒與仇視，還有本身的自卑感，是沒有辦法這麼簡單的消滅的，這也提供了中國共產黨遂行其專制統治的良好溫床，反正自古以來，讓人民吃好穿暖了，也有錢了，人民就不會對誰當主子，國家是獨裁或是民主吭聲，也因此，就算到現在六四在中國還是一個禁忌的詞彙，馬照跑舞照跳，大多數中國人民依舊不會感到奇怪，而這卻是在台灣這個民主自由的社會難以想像的事。

劉曉波先生。（路透）

事實上，依照中國長期以來對台灣的打壓，與無所不用其極的滲透收買，台灣社會對於六四這個中國人民爭取民主自由的事件，應該都會有一致的共識，那就是無論種族國別，人民爭取自由的權利都是應該受到保護，更不應該被國家機器施以暴力對待，然而，似乎有另一群人，完全不這麼想，甚至將中國視為至高無上的共主，能獲得覲見朝拜的機會，那便是莫大的光榮，這群人不是別人，正是國民黨的立法委員們，立法院才剛剛休會，便迫不及待的爭相組團拜見中國國家政協主席汪洋，在六四這個標誌著人類反抗極權暴力的日子，台灣這個以民主自由社會自豪的國家來說，居然還有一幫人拼命的想成為獨裁政權的附庸，這是多麼的諷刺，多麼的令人痛心！而像這樣反民主的政黨，卻也擁有在台灣利用民主程序取得政權的機會，雖然令人無奈，不過這就是台灣與中國最大的不同，為了保護民主的價值，我們甚至可以包容反對民主價值的政黨。

中國國家政協主席汪洋。（歐新社）

而六四天安門事件，本身是非常典型的政府利用公權力遂行對異議份子的暴力行為，十足的「政治迫害」，然而台灣現在卻有不少人，開始把「政治迫害」當作護身符，只准自己批評別人，等到政治人物批評自己，就說自己遭到「政治迫害」，這種人不僅誤解了這個詞彙背後象徵的重大意義，同時也是徹底的「打著民主反民主」，民主的價值本來就不在於言論不能被批評，何況今天假設發言是公開的，那就要有受到公評的心理準備，結果這些人居然把「政治迫害」拿來阻止別人批評自己，這樣的行為跟中國共產黨基本並無二致，坦白說，這些人不曉得有沒有看過天安門廣場那些照片，也不知道有沒有聽過戒嚴時期警備總部在台灣的所作所為，那個才是貨真價實的「政治迫害」，請這些人不要讓這個詞變的廉價了。

國民黨立委參加立法院教育文化委員會，舉牌抗議，認為教育部「拔管」，甚至跟檢調聯手，還約談台大校長遴選委員，質疑是「綠色恐怖」，羞辱杏壇。（記者吳柏軒攝）

六四的教訓，無時無刻不在提醒著台灣與世界，中國共產黨這個政黨的本質是什麼，而我們也必須要想清楚，若是自己的國家還有一群仰中國共產黨鼻息的人，甚至還可以決定國家未來的走向，簡直是在糟蹋那些民主前輩冒著「政治迫害」的危險爭取而來的民主社會，至於某些把民主社會該有的言詞辯論用「政治迫害」來否定的人或團體，我們只能說，你們對於民主的本質還是不夠了解，如果怕被批評，也沒有人強迫你們要公開發言，不是嗎？

（智庫研究員）

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