鬼王來鬼扯》華西街殺蛇與美帝阿兜仔（下）

鬼王/文青別鬼扯

由於華西街盛況空前,每天湧入看殺蛇、吃蛇肉、喝蛇血的遊客可說是源源不絕,蛇的消耗量也就非常大,據說當時每天光是吃掉的蛇就至少有兩千條以上。換句話說,一年得吃掉至少73萬條蛇。雖說台灣本來就是盛產蛇的地方,長期以來就有專人在鄉下或深山中捕蛇抓蛇,供應消費市場需求。但大量捕捉的結果,導致蛇源從1980年代起即出現不足的狀況。某些店家甚至認為,由於毒蛇數量減少,導致蛇湯的療效大減。而蛇血不足,一些蛇店只好兼賣鱉血來替代。

國內供應不足要怎麼辦呢?當然只好進口了。

因此,就有商人開始從中國大陸與東南亞走私蛇進口到台灣。更有趣的是,還有台灣人特地前往廣西桂林開設了一家「華O蛇類開發有限公司」,在江西、湖南、廣西和福建的山林內抓蛇,除賣回台灣外,同時也研發各種神妙的加工品,如「蛇膽菊花茶」、「蛇脂洗面乳」、「蛇脂益膚霜」和「百步蛇油膏」等。 然而,好景不常,正當華西街殺蛇吃蛇產業的發展越來越旺之際,美國老大哥出現了,台灣的野生動物保育問題開始被關注,而農委會只好拿華西街開刀了。

正當華西街殺蛇吃蛇產業的發展越來越旺之際,美國老大哥出現了,台灣的野生動物保育問題開始被關注,而農委會只好拿華西街開刀了。

從1980年代晚期開始,美國突然關切起台灣的野生動物保育問題。不過這裡得先提醒各位鬼友的是,美帝關切野生動物保護也不是玩真的。你想想看,每當美帝支持的獨裁者在國內亂殺人、亂抓異議份子時,美國政府都可以悶不吭聲,罔顧人權了,請問美國政府會這麼在乎動物嗎?Absolutely No!

為何美帝突然關切起台灣的野生動物保護議題呢?這一切都是為了經貿談判!

話說隨著1980年代開始,台灣對美貿易順差就不斷擴大。1981年時,台灣對美貿易順差為33億美元,此後開始節節攀升。1985年時達到100億美元,1987年則又增加為160億美元。台灣人過去拿阿兜仔的美援,現在自己成長茁壯了,每年又賺走美國人這麼多錢,你說美國老大哥會開心嗎?面對這種貿易失衡的狀況,美帝阿兜仔從1980年代中期就開始透過經貿談判,祭出可怕的〈301法案〉,要求台灣先開放農產品市場,降低關稅壁壘,不然美國就會採取報復性制裁措施。所以囉,台灣只好先後開放美國水果與火雞肉進口,當時農民為了抗議,因此於30年前的五月20日爆發了「520事件」。

美國農產品開放進口就夠了嗎?當然不夠啊。美國為了扭轉它的貿易逆差,可說是使用各種怪招。一下說台灣未能好好保護好智慧財產權,一下就逼迫台灣調整匯率,讓台幣升值,進而降低台灣產品於美國市場的競爭力,提高台幣對美國的購買力。而最奇妙的招數,就是動用〈培利修正案(Pelly Amendment)〉 話說1989年初時,美國開始質疑台灣漁船在公海使用流刺網捕撈,導致海洋資源日益稀少的問題。如果台灣不好好改善,就將引用培利修正案,日後禁止台灣相關產品出口美國。

啥是培利修正案呢?簡單來說,當某些國家沒有好好做好海洋資源與野生動物保護時,美國總統就可以依據對這些國家實施貿易制裁。巧妙的是,同樣在1989年六月,「瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約」(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora,CITES)召開第七屆會員大會時,會中就曾討論世界各地虐待野生動物的惡行劣跡。介紹到台灣時,會場上播放的就是華西街活剝蛇皮、喝蛇血、甚至戲弄猩猩的畫面。

1980年代中期美國開始透過經貿談判,祭出〈301法案〉,要求台灣先開放農產品市場,降低關稅壁壘,當時農民為了抗議,因此於30年前的五月20日爆發了「520事件」。(截自五二0事件紀錄片)

項莊舞劍,意在沛公。看到美國人才談完水果、火雞肉,居然又開始談漁產,台灣官員也不是傻子,知道美國人真正的目的就是要逼迫台灣進一步開放市場。這就跟現在川普搞出來的中興案一樣,美國制裁中興只是手段,不是真正目的。當中國提出兩千億美元的對美採購計畫後,中國國務院副總理劉鶴訪問華盛頓時,川普馬上就說中興案解除了。

不過,培利修正案可以用來解釋的範圍很廣,從漁業捕撈到犀牛角買賣,只要美帝阿兜仔不爽、抓到你的小辮子,就能拿出來玩你一下。所以說,光是改善漁業是沒啥用的。除非台灣能真的在野生動物保育這部分做出點成績,否則未來上談判桌必定是被人家電好玩的。

面對美帝阿兜仔的壓力,立法院便於1989年六月馬上通過了〈野生動物保育法〉,而台灣省政府則於1990年初時馬上決定設立「特有生物研究保育中心」(簡稱「特生中心」)。但法律也制訂了、單位也成立了,之後要幹啥呢?總得做點事情讓美帝阿兜仔有點耳目一新的感覺吧。結果哩?結果農委會就決定拿華西街來開刀了。

大家一定會納悶,為何拿華西街開刀呢?原因無他,因為最簡單啊!

華西街蛇店內一堆眼鏡蛇、百步蛇,這些都算是野生動物。直接去查緝販賣、宰殺這些野生動物,絕對比查緝犀牛角或虎皮走私還容易吧。但好玩的是,台灣官方似乎把心力全部放在華西街上,以為只要整頓好華西街,美帝阿兜仔就會露出滿意的笑容了。而當時的農委會副主委林享能也表示,華西街的殺蛇常成為外人指責台灣保育野生動物不力的口實,甚至成為一負面展示櫥窗。

從1990年開始,官方就開始透過媒體釋放台灣毒蛇已瀕臨絕種危機,或是說華西街殺蛇其實很殘忍、會影響台灣國際形象等相關的新聞報導。1991年起更開始在各處舉辦野生動物保育宣導座談會,讓民眾知道野生動物很重要,要好好保護。而從1992年開始,官方就正式取締華西街內販賣、宰殺毒蛇的店家了。而至1993年後,華西街上的蛇店可說都元氣大傷。原先街上還有七家蛇店,已經被打到只剩下四家了。

1993年後,華西街上的蛇店可說都元氣大傷。原先街上還有七家蛇店,已經被打到只剩下四家了。(https://andionadventure.com/)

一句話,華西街變得一點也不好玩了。

經過兩三年的努力,農委會深信自己已交出一張漂亮的成績單,保育工作卓然有成。結果哩?結果1994年八月美國政府正式宣佈,經過一段時間的觀察與調查,美國政府認為台灣的保育工作仍舊執行不力,決定引用培利修正案,對我國實施貿易制裁。挖勒,大夥兒忙了好一陣子,還把華西街玩殘,結果美帝最在乎的還是老虎與犀牛皮的走私販賣。而政府邀集受害業者至經濟部國貿局舉行座談,討論對策時,農委會代表更是當場被業者們罵到臭頭!之後相關部門又前往美國疏通,做了許多工作,貿易制裁才於1995年六月底解除。

雖說貿易制裁解除了,但保護野生動物的觀念也已開始植入台灣人的腦袋中。更重要的是,華西街殺蛇的榮景已不復見。現在大家討論華西街殺蛇時,許多人可能覺得很殘忍很噁心,卻不知它過去還曾是台灣的驕傲,曾是拿來向國外觀光客說嘴的必遊景點。而這項如此生猛的Local特色,則因老美阿兜仔因為貿易逆差而施壓,就被國內的農政官員莫名其妙給做死了。