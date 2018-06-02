Lin bay 好油》充滿既視感的香蕉崩盤迴旋記

如果是盤商欺壓農民，更應該收低賣高，而零售端這種爛價錢，連水果行和盤商都要虧錢時，盤商要怎麼壓榨農民？在生產過剩的情況之下，農民當然沒有價格的決定權，一斤香蕉連9元都賣不掉時，零售商願意出多少錢來跟盤商買香蕉呢？

Lin bay 好油

執政黨籍的立委陳明文在野時期曾經因香蕉價格崩盤，在質詢時拿香蕉丟向當時的農委會主委陳武雄。當時陳武雄備詢時向陳明文時表示「農委會有對蕉價進行監控」，此時陳明文突然拿起香蕉一個箭步丟向陳武雄，並痛罵一聲「你真的可惡」。

此一時，彼一時，如今香蕉重蹈崩盤的慘況，不知道陳委員會不會親自上去丟香蕉？還是換人丟丟看？

歷史告訴我們，人類很少從過去的經驗上學到教訓，農委會近日說：台北農產運銷公司品質最好的香蕉上價13元，中價10元，下價7元，農委會農糧署的香蕉監控價格為6.4元，現階段蕉價仍高於監控價格。可是目前全國各大產地的青香蕉價格是每公斤上品6元，中品3元，下品1元，請問那底是哪邊有問題？香蕉價格是真的還在監控之上？還是產地已經崩盤，供過於求？

台灣雖然許多地方都能種香蕉，但考量經濟效益，香蕉的種植主要分布在台灣中南部，越往南氣溫越高，產量也越高，所以嘉義、台南、高雄及屏東等南部地區以生產春夏蕉為主，南投跟台中地區則生產秋冬蕉，生產比例約為春夏6，秋冬4。

香蕉的產量農委會其實都有統計，根據農委會97年2月〈主要農作物生產預測〉當年香蕉的總產量：全年總產量為18萬7,345公噸，約種植11,762公頃，平均每公頃收成15.92公頃，而根據最新107年4月的預測，今年的產量有361,422公噸，生產面積約為15,712公頃，平均每公頃收成23.00公頃。

從數據上可以清楚看到，台灣本產香蕉平均產量跟種植面積都不斷上升，導致生產量不斷的增加，那麼需求量有增加嗎？需求可分為外銷和本土市場，從外銷數據上來看，近十年來外銷最高值是99年，還有11,302公噸，去年則為1,110公噸，而外銷的香蕉又只有四成左右符合出口規格，也就是說，在97年時台灣生產的香蕉還有10%是做為出口使用，到去年只剩下0.6%，換句話說，我們生產的香蕉大部分都是供國人食用。但台灣人口並沒有成長？消費力也沒有增強？有辦法消化掉市面上那麼多香蕉嗎？

如果根據最新的〈105年糧食供需年報〉來看，國人平均每人一天約吃掉27公克香蕉，一年是9.9公斤，全台灣總計約吃掉231,099噸左右的香蕉，因此，以官方的數字來看，香蕉的確是供過於求。（如果你覺得這個數據不準，也沒有更有系統的統計數字可以證明了。）

近十年香蕉外銷量。（作者製圖，資料來源財政部關務署）

產地價、批發市場價、零售價，傻傻分不清楚

當我們談到農產品價格時，會出現三種價格：產地價、批發市場價、零售價。大多數農產品批發市場價和零售價之間的差距比較固定，產地價和批發市場價的差距較不固定，這是因為採收後所需要的工序和處理手法越多的農產品，當成本疊加上去之後，就會擴大差距，例如高麗菜，高麗菜只要裝進箱子就可以送批發市場拍賣，蔥卻要先去老葉、洗選之後才能進批發市場，當然兩個價格之間的差距就比較大。而香蕉也是一種需要集貨場分切（從整串果房切成果爪），洗選、分級、催熟、包裝等處理的農產品，一般來說，從整串的香蕉果房處理成單串的果爪，重量約有15－20%的耗損，還有每公斤6元的處理成本。

整個大的香蕉串，稱為「果房」。（圖：UC DAVIS）

切成五六根一串的香蕉，叫做「果爪」。（圖：作者提供）

我們先來看看北農一市的交易資料，價格的確如農委會所說，但記者講的是產地價，農委會回的卻是批發市場價，根本牛頭不對馬嘴。那麼，現在香蕉批發市場價到底要多少才算合理？

假設以目前產地的上蕉6元來看，抓15%的耗損，一個蕉房30公斤，切完之後有25.5公斤優良的蕉爪，成本就是1公斤7.06元，每公斤的處理費用要6元，運送到批發市場拍賣，需要箱子錢和運費。香蕉的主要裝法是15公斤一箱，一個箱子如果抓24元，每公斤箱子錢就要1.6元，從南部運送到台北，運輸費一箱約40元，運輸費用一公斤也要抓2.66元左右，再加上北農要扣3%的管理費，透過農會送則要扣2－4%的管理費（各農會不一）。

所以，把上述數字加總之後，我們就知道上等香蕉運送到北農拍賣的成本是17.32元再加上5－7%依照拍賣價決定的管理費，以北農的上價是13.7元來看，送一箱上蕉來拍賣大概會虧60元，這種價格結構連盤商都在虧錢，所以大家不要再理盲說是盤商剝削農民才會有這些價差，不要連產地價、批發市場價，零售價都分不清楚。

前陣子在臉書看到一個律師的評論，完全就是農產運銷的行外人，但可以對農產運銷侃侃而談，這種勇氣就和中時那篇青農揭台灣農業黑暗面的報導一樣，只要敢講，人人都是大師。

所以，農委會監控的每公斤6.6元到底是以什麼為標準？如果是產地價，早就達到了，如果以批發市場價格來看，根本不可能到6.6元那麼低，因為採後處理加運銷的錢早就高過這個數字了，如果批發價是6.6元，那農民還真的不要收香蕉虧得最少。

由於送批發市場是虧錢的，交易量當然就不高，平均來看，一天也有800噸左右的香蕉產出，但一市交易量只有31.5噸，加上二市的26.5噸和主要賣水果的三重三市的20噸，約有78噸的香蕉，也就是說，一二三市一天的量，才佔10%左右的香蕉生產量。

其實這也很合理，因為相較之下，蔬菜進批發市場比較多，水果則大部分是走場外的行口制模式，蔬菜和水果跟大多數民眾想的不一樣，運銷方式並不相同。例如三重果菜市場內專門賣香蕉的行口，就是用塑膠籃（俗聲苔仔）的方式販售，這也是一種成本相對較低的方法。與一般拍賣方式相比就省下紙箱錢，對於低價的蔬果而言，紙箱的成本可能佔了快10%，能不能省下紙箱錢就是獲利的關鍵。

沒有贏家的產運銷體系

在香蕉崩盤的情況下，很多人會把責任歸咎於產銷剝削農民，但真的是這樣嗎？

但賣不掉，當斑點漸漸出現後，就剩下9元。（圖：作者提供）

筆者這陣子每天都會到家裡附近的水果商店觀察，水果商店固定進台中蕉，價格就從一斤15元降到12元，前幾天一斤還在12元，外皮也漂亮，但賣不掉，當斑點漸漸出現後，就剩下9元，但架子上的香蕉還是滿滿的，筆者隨手拿了一串七根，結帳時是21元，的確很便宜。但當零售商店一斤9元的價格，代表一公斤販售價在15元左右，試問零售商可以用多少錢來買這個香蕉？假設他一公斤以10元購買，賣一公斤也才5元的利潤，一個塑膠籃25公斤香蕉賣完也才只有75元的利潤，一天就算賣三籃，也才225元的獲利，這符合零售商的坪效嗎？最終香蕉只能成為吸引客人的低價促銷品，獲利必須從其他水果來，在這樣的情況下，零售商願意在香蕉這個品項上虧損多少錢來吸引客人上門？

當農產品過量供給導致零售價偏低時，就形成零售端、運銷端、生產端三輸的局面。消費者花了10元，去買了一個成本理應是30元的東西時，那麼20元的成本是誰負擔？當然是生產端、運銷端、零售端三者都必須分攤一部分，加上結構中就屬農民最弱勢，而農民也是造成供過於求的最主要原因，分攤最多損失的當然會是農民。

可悲的是有些媒體，連思辨的能力都沒有，聽信根本不從事農業生產運銷的網路鄉民鬼扯，又把問題引導到盤商欺壓農民上，試問，如果是盤商欺壓農民，更應該收低賣高，而零售端這種爛價錢，連水果行和盤商都要虧錢時，盤商要怎麼壓榨農民？在生產過剩的情況之下，農民當然沒有價格的決定權，一斤香蕉連9元都賣不掉時，零售商願意出多少錢來跟盤商買香蕉呢？

所謂的受害者才是加害人

農產品價格形成因素最主要就是供需，次要因素是品質、生產成本和運儲販售耗損等因素，其中的複雜程度不是簡單畫一個需求－供給圖就能決定的。

今年香蕉的崩盤當然不出人意料，台灣過量的農業生產是靠颱風跟豪雨來調節，如果風調雨順，供應量自然過高而導致崩盤，香蕉在歷經103年的低潮之後，104年及105年市場都開始出現天價，前年還有蕉農秀一公斤上蕉130元的簽單，向我炫耀他這兩年三甲多的蕉園賺了五百多萬，連續兩年的高價讓人為之瘋狂，於是，本來沒有種香蕉的地都開始種香蕉，106年4月的〈主要農作物生產預測〉都說得很清楚，預期香蕉增產24%，新高之後必有新低，雖然年初有一波無力的反彈，但香蕉價格也從去年夏季一路掛到今年夏季。

香蕉價格崩盤，掛在樹上「在欉黃」。（本報資料照）

對真正專業的蕉農來講，他們本來就有固定配合的通路和固定合作的包裝場，所以就算會受價格到影響，但貨不至於賣不出去，只是價格沒那麼好，或者是虧一點。例如國內香蕉出口量前三大的旗山果菜生產合作社，它們目前也以每公斤12元的價格進行青蕉外銷收購，讓合作的農民有穩定的獲利，比一般的盤商價還高出許多，但換個角度想？他們會優先收長期以來合作農民的香蕉？還是先收那些沒有合作關係，只是這幾年看香蕉價格好就跳進來種的農民的香蕉？香蕉不像其他果樹要好幾年的時間才能收成，蓮霧價格好，想種來賺已經是三四年後的事了，但香蕉隔一年就能收了。

這種看到價格高就一窩蜂搶種的「受害者」，才是香蕉崩盤的始作俑者。如果農委會要救香蕉，至少也要有處理4萬噸以上的能力，才能解決現在的窘境，但以他們能處理的能力，大概了不起只有7,000噸左右，過量的生產也突破了農委會的緩衝，面對這個問題他們也是無能為力。

蕉價問題和其他農產品一樣，每三到四年就循環一次，最近從100年崩一次、103年崩一次、107年崩一次，那下一次崩盤呢？

反正只要叫民代出來要農委會想辦法收就好。哪一次不是這樣？