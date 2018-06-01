兩岸與國際》笑臉攻勢應是北京對美的下個對策

美國已準備在經貿、軍事與外交上全力箝制中國。未來面對美國全方位的強勁實力，城府甚深的習近平將如何因應？

顏建發／健行科技大學企管系教授

川普政府將於6月15日後對中國採取一系列懲罰性貿易措施，對價值500億美元的中國進口商品徵收25%的關稅。川普是摔角的愛好者；摔角一定要把對方打趴才算勝出。中國固承諾經貿讓步，川普卻未鬆手，看來沒把中國打趴在地是不會停止的。

在軍事與外交上，也出現同樣下重手的跡象：

（一） 5月23日，美國取消邀請中國參加六月環太平洋國際軍演的決定。中國在南沙群島有爭議的地貌上部署了反艦導彈、地空導彈系統和電子干擾機，同時轟炸機在永興島著陸。美國對此表示不滿。美方朝野一致的見解是：「不能接受中國宣稱這是他們的領土」。

（二）5月26日，金正恩與文在寅在板門店舉行了二次會，確定要舉辦6月12日的朝美首腦會談，川金會再露曙光。值得注意的是文在寅表示：「如果美朝首腦會晤成功舉行，那麼期待可以『美朝韓』三方首腦會晤來促進終戰宣言的達成。」這句話與4月底金文會所達成《板門店宣言》相對照，獨缺中國。

文在寅表示：「如果美朝首腦會晤成功舉行，那麼期待可以『美朝韓』三方首腦會晤來促進終戰宣言的達成。」這句話與4月底金文會所達成《板門店宣言》相對照，獨缺中國。（AP）

而回推這一段過往，去（2017）年11月8－10日川普訪中受到習近平帝王規格的接待應是雙方關係的高潮，但此後關係一路走下。令習近平感到情何以堪的是，川普竟然在第二天參加越南峴港舉辦的APEC會議上提出了「印太戰略」，圍堵中國的意圖昭然若揭。12月13日川普簽署了《2018年國防授權法》，中方曾嚴重警告「一旦川普最終簽了這個法案，中美關係將出現嚴重倒退」，但顯然無效。今（2018）年1月19日美國的國防戰略報告更清楚表明，中國和俄羅斯的重新崛起是美國繁榮與安定的核心挑戰。

同一時間，北京不示弱，1月19-22日中國外長王毅赴智利參加33個外長出席的「拉丁美洲和加勒比國家共同體（CEPAL）」會議，簽署了加深經貿聯繫的《聖地亞哥宣言》；此一組織排除了美國和加拿大的參與，或可視為一種迂迴的反擊。

3月16日，美國再出重手，在中國高分貝的抗議聲下，《台灣旅行法》通過了。不僅如此，3月22日川普簽署了一項備忘錄，將對規模達600億美元的中國進口產品課徵報復性關稅。川普固口口聲聲讚揚習近平的能力與雙方友誼，但祭起經貿與技術制裁卻一點也不手軟。對此，中國再也不願默受，立即列出 128 項美國進口產品清單。 而就在美中摩擦驟起之際，3月28日習近平竟未事先通知川普而秘密接待金正恩的到訪，讓川普十分不爽。不僅韓國蒙在鼓裡，美國情報系統也失靈。雖然習近平有及時派人向川普通報相關情況，但畢竟屬事後通報，川普與習近平的友誼處在飄搖之中。

川普是摔角的愛好者；摔角一定要把對方打趴才算勝出。中國固承諾經貿讓步，川普卻未鬆手。（AFP）

4月3日，美國貿易代表署施重手，對中國行「三○一制裁」開徵25％關稅多達1333項，涵蓋中國資通訊、機械、航太、機器人等多項戰略產業出口，是「中國製造2025」重點項目。美國開出500億美元的關稅清單，川普說此舉是希望逼迫北京讓步，儘快採取修補舉措，但沒想到4月4日北京以牙還牙，也祭出500億，且向美國進口的大豆徵收25%的關稅，此舉將危急川普的地盤－愛荷華、明尼蘇達州和俄亥俄州等川普贏得大選的搖擺州。川普怒了，指示再加500億，以暴制暴。

習近平知道事態嚴重，開始退讓。4月10日習近平在海南博鰲論壇上提出「大幅放寬市場准入、創造更有吸引力的投資環境、加強智財權保護、主動擴大進口」等四大承諾，是對美讓步但保住面子的包裝。只是美國認為中國曾透過強迫外企技術移轉、涉侵犯美國智慧財產和創新，對美國企業和經濟造成嚴重損失，因此並未就此歇手。

4月16日，美國商務部公布，將禁止美國公司向中國的中興通訊銷售零件、商品、軟體和技術，長達7年，中興瀕臨破產。中國終於體驗到美國的威力。 而就在中國趴倒在地，美國又補一拳。4月11－13日中國海軍原訂在海南島東側海域進行「近年來最大規模」的海上軍演3天，卻因美國「羅斯福號」航母打擊群闖入，形成對峙，最後中國被迫只演習一天就提前結束。窮寇莫追。

4月16日，美國商務部公布，將禁止美國公司向中國的中興通訊銷售零件、商品、軟體和技術，長達7年，中興瀕臨破產。（AFP）

5月13日，川普放軟表示，習近平請他再考慮中興一事；為了給習近平人情，他正在考慮。不過隨後5月17日《法新社》報導，金正恩突然變臉，原訂6月12日在新加坡舉行的「川金會」可能破局。而因為5月8日金正恩赴大連，二度會習近平。川普研判，變局可能是金正恩聽從習近平的計策，因而十分不悅。原先川普欲放中興通訊一馬，但5月17日共和與民主兩黨議員卻無異議通過對中興通訊制裁。畢竟，貿易摩擦已不只是個經濟議題，更是個安全議題。

由上述這段過程的脈絡來看，顯示美國已準備在經貿、軍事與外交上全力箝制中國。未來面對美國全方位的強勁實力，城府甚深的習近平將如何因應？

依評論家齊先予的評價：「他眼見父親習仲勛在挨批整的逆境中成長，懂得世態炎涼，夾尾巴做人的道理」；「他做事有著相當 低調與不躁進的風格」。在打不過美國的狀況下，為保安康，中國只有妥協一途。

研判，接下來習近平應仍會「說軟話，幹硬事」，背地裡擴張地盤與拉幫結派，但卻對川普擺出笑臉與迎人姿態，就像4月27－28日與莫迪的武漢會以及5月8－11日總理李克強的訪日一般，藏起敵意，而展現親善的姿態與笑臉攻勢。只是，外交的粉飾再多，恐怕也難扭轉美國對中國表裡不一的刻板認識以及美中兩國對峙日深的結構張力。