自由開講》預防接種應納入健保之爭議—期待武松的出現

◎曾光宏

拜讀陳宜民立委在《自由開講》刋登的「台灣醫療健保縮衣節食如何有好品質？」一文，該文的重點在於主張「將預防接種納入健保」，對此個人卻有不同的切入觀點。首先感謝陳委員在台灣健保制度上的著力與用心，雖然在這過程遭遇到許多不同的意見與阻力，但是這在民主制度的國家中實乃常態，最重要的是陳委員的努力，將「預防接種是否應納入健保」的議題，更向上推到抬面來討論。「是否應將預防接種納入健保？」筆者的答案是：「那是一定要的！」。「目前，是否應將預防接種納入健保？」筆者的答案卻是：「萬萬不可！」

回顧公衛的歷史，乾淨的飲水加上充足的營養，可以減少90％的人類死亡率，比起醫療效益更大。疫苗注射也是如此，根據統計，我們只要投資一塊錢在疫苗上，可以省掉十塊的醫療成本，這不只是無形地節省了相對數倍的健保支出，對國民生產力的增加更是難以估計的大。就「投資報酬率」的觀點來計算，將預防保健納入健保來給付，絕對是值得而且「穩賺」的投資。

「目前，是否應將預防接種納入健保？」筆者的答案卻是：「萬萬不可！」（資料照，示意圖）

陳委員在文中指出：「台灣健保制度已經到了不得不改革的時候了」，並且舉「健保費率的調整、總額制度、保險給付範圍」等等為例。是的，這是眾所皆知的問題與健保的困境，這些陳年舊痾卻是長久以來無人願意去撼動的朽木，正在腐蝕著健保的根基。健保法的執行都是「選擇性的執行」，都是在藍綠間、在執政與在野間選擇對自己最有利的政策去討好選民。陳委員指出：「經過五年就應健保財務狀況調整保費。然而健保實施至今歷時二十餘年卻不僅從未全面檢討現行保費是否足夠支應，反倒近年財源不足還調降保費？」這只是冰山一角。

台灣的健保真是「好用」，所有的政客都可以拿來當成討好民眾的工具。君不見多年以來，大大小小的給付項目都陸陸續續被納入健保中，說是「包山包海」也不為過。但是有哪一位官員或是民意代表敢提出健保費率的問題？敢解決總額制度的不合理現象？台灣的健保幾乎可以讓民眾以「陽春麵的價格去無限供應吃到飽的餐廳用餐」。而各種防止浪費的手段只敢用在被壓搾的醫界，連「教育民眾」的宣導都不敢！哦，是有宣導政策，但是把宣導的責任都推給醫界（讓醫界去「督正」民眾對醫療的浪費）。

健保有沒有解藥？有，但是沒有人敢提。以前有老師用台灣俚語教育我們：「巫哇節卡撐丟加哇節下幽」（有多少屁股就吃多少瀉藥），有多少本事就做多少事，要量力而為。在沒有增加健保費率之下，卻不斷地將許多項目「有進無出」地納入健保，這中間「被剝削和壓榨」的是哪個階層？相信明眼人都知道。

預防接種是否該納入健保？答案絕對是肯定的。但是在健保的根本問題沒有被解決之前，更多項目的加入健保給付，只會加速健保的崩解。令人不禁懷疑，這些的政策是否只是為了建立自己的政績，而不是以國家的未來作考量？是否只是「飲鳩止渴」？

上醫醫國，許多的醫師在政治上嶄露頭角，當上部長、市長、立委，但是筆者期盼「敢打老虎的武松」一直未曾出現，大多是一些「抓蒼蠅」的政客。多麼期待執政或是在野的領袖，能以台灣百姓為己念，而不是眼中只有「選票」，能勇於去扶正即將傾倒的健保，為即將崩解的健保導往長久健康的執行層面，如此才是台灣百姓之福。

（醫師）

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