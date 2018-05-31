果殼》Gogoro的下個十年-談新品發表會、電動車市場與策略分析

這篇談兩個重點，一是Gogoro於2018年5月29日的新品發表會分析；二是GGR的策略佈局及給未來機車市場的啟示。

◎果殼

目前Gogoro走到哪？

總體來說，GGR推出第二代series後，從去年底到今年上半年是有所斬獲的，整體掛牌數量有衝出來，以今年四月份的「整體機車市佔率」，已達到6％，若單看125CC的新車市佔率，甚至高達13％。

這個成績的確是有其厲害之處，也讓人期待今年的大旺季，睿能公司會如何迎戰、如何擴大優勢？

Gogoro發表會重點：成為年輕人的首選

暑假要到了，各國文化中都有他們特別的成年禮習俗，在十八歲成年時，南島語原住民，可能是開始紋面；在韓國，可能是跟爸媽要求第一次整型，翻轉人生；在台灣的特有文化：孩子多會要求爸媽給他們買一台人生第一台車：機車，然後上大學。

這也是本次Gogoro整場發表會的主軸：年輕人世代。

我認為這個主軸抓的不錯，也很明確看到今年度GGR的市場開發方向：第一台機車、大學生一年級。

這張圖很有趣，我用這張作為開場：PTT八卦版鄉民投票-大一新生人生第一台車首選為Gogoro（占55％）。

我很訝異把妹神車BWS居然落敗！？當然PTT投票不見得絕對正確，但值得作為一個風向球參考，風向是否改變了？而我們要再次詢問：究竟大一新生、機車首購族想要什麼？

價格，電池交換站比加油便宜？

Gogoro把能源公司做到像是電信公司，從綁約這件事開始就引起議論，前陣子中華電信再次引發499之亂後，GGR也跟進，這次推出的吃到飽方案為每月899元/699元（限時優惠），在現場聽到發表會上眾人的驚呼聲，就可知這個價格的確有競爭力。精打細算的通勤族、學生族群已經開始計算了，這個吃到飽方案算是滿有感，尤其是在中長程需求量的機車族。

不過仔細看一下更細部的條款，這個綁約規矩也不少，899元需要綁約三年，且不含保養也不得移轉；699元限於新車購買。

車子要實惠/要美/也要會跑

這夠殺了。

這夠殺了！

過去旗艦款S的建議售價動輒12萬，現在的Gogoro S2一次降了3萬元，算是滿有感。前幾個月才推出的Gogoro 2 Deluxe 為86,800元起，這次推出的Gogoro 2 Delight售價又再低一點，為83,800元起。

搭配地方、中央政府的購車換車補助，5萬～6萬2千的價格區間在125CC市場中算是非常有競爭力，而且產品特色從2 series 到2S，分別針對了買菜族、通勤族、都會型男型女以及飆風族群，通通打到。

會後觀察：

電動車硬體才是王道，能源供應鏈只是輔助

Apple始終做對的一件事情是：提供啟發人心、美麗動人的硬體設備，然後與軟體完美結合，提供一個最佳的使用體驗，在市場上所向無敵。而Google在智慧型手機市場中，也不甘於僅提供Android系統，而是堅持要有自己的Hardware — Pixel 手機品牌，每年持續找代工廠商製造並發表能充分利用Android系統的優良手機，每年推出Google Pixel手機。

我認為Gogoro能夠成功的理由，雖然大家都知道Gogoro一向自詡為能源供應商，但是Gogoro同樣花費大量心力在硬體這一塊，提供給消費者一台最佳體驗的電動車，硬體與能源供應鏈的完美結合，是讓Gogoro在機車市場越來越得心應手的主因。

無趣與產品線龐雜似乎難以避免

GGR可能成為台灣第一間獨角獸新創，代表台灣也是有強大的新創能量能被國際看見，未來甚至能代表台灣輸出電動機車及換電式系統到東南亞、歐洲甚至全世界。所以GGR不可否認已經成為電動車的成功先鋒，也逼迫著台灣舊有競爭對手做出改變，例如光陽的ionex。也因此，我們對於GGR團隊的期許也越大。

這次發表會我明顯的感受是：誠意有餘，卻有點無趣。就像是在看Apple發表了iPhone 4後、後賈伯斯時代的情景。在換電站系統出現斷電案例、個人機車充電式設備推出後，這次在暑假旺季推出了兩款新車，車價也有誠意。但我有三個疑問：

1、新車款Delight與Deluxe定位差異不明顯： 前幾個月才剛推出Deluxe，現在再推出Delight，二個產品定位令人疑惑，在我看來是重疊的。大概理解Delight有比較小的輪徑（12吋），比較好推的中柱、不同顏色，似乎目標客群是「身材嬌小的女性」，但真的能跟Deluxe做出客層區隔嗎，在二者價格區間不明顯（差3000元左右）下，我並沒有很理解這次的產品定位。 2、 旗艦S2幾乎沿用 2 plus的車體與外觀 蘋果的旗艦款iPhoneＸ，硬是跟iphone 8不一樣，多了海苔與AMOLED大螢幕。這次2S作為旗艦款，我個人覺得有點無趣，不論內裝與馬達的升級，幾乎沿用 2 plus的車體與外觀，作為與2series不同系列的S performance，與我對於旗艦款的期待有落差。 3、 產品線越發複雜 原本的1 series，目前仍有販售的：Gogoro 1、Gogoro 1 plus，Gogoro 1 lite 已被Gogoro 2取代，然後又有 2 plus\Deluxe\Delight，最後是S2 系列。產品系列越出越複雜，一方面印證著睿能公司逐漸打入機車市場的必然，二方面也質疑眼花撩亂但差異不大的新車是否模糊了產品定位與品牌形象。睿能於未來是否真的展開「車海戰術」值得觀察，而這讓我想到hTC也曾經走過「機海戰術」這條路。



結語

電動車產業成爲世界趨勢已經很明顯了，值得驕傲的是，幸好台灣是個不錯的新創實驗室，能夠培育出具備競爭力的公司跟上這波的浪頭。

可以預期，政府在扶植電動車產業的同時，也將順勢終結油車廠商（預計2035年禁售油機車），把這個上世紀工業革命偉大的老東西送入歷史。Gogoro 1 於CES 2015展會上首次亮相，到今已三年，成績有目共睹，Gogoro未來下一個十年能夠完成什麼？十年後會讓台灣的街頭呈現怎樣的新樣貌？

本文經授權轉載自果殼 MR. SHELL Gogoro的下個十年-談新品發表會、電動車市場與策略分析