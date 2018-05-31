自由開講》國民政府也曾在聯合國阻撓香港自決？

◎毛來由

答案是國民政府曾在聯合國，間接否定香港有自決權（the right of self-determination），但自國府遷臺後，就沒有在聯合國提出香港主權問題，要到中共成為聯合國的中國代表後，中共才要求聯合國將香港及澳門在「非自治領土」（List of Non-Self-Governing Territories）名單中除名，香港才正式失去聯合國認可的自決權利。雖然國府未能取消香港的自決權，但一如研究中英新界租約的學者Peter Wesley-Smith所說，國民政府此舉，正好預示了多年後聯合國應北京要求，不再承認香港有自決權。1國共兩個政權對香港主權的一致立場，是任何想爭取香港以至臺灣前途自決的人，都必須記取的歷史。

1945年8月24日，中華民國國民政府主席 蔣中正於陪都重慶，簽署聯合國憲章。（照片來源：財政部財政史料陳列室官網）

1945年頒佈的《聯合國憲章》，其中第73條規定，各成員國須協助其治下未達「自治之充份程度」的人民，發展自治（self-government），並要求各成員國就其正在管治的「非自治領土」之社會經濟等情況，定期向聯合國秘書長提交報告。但哪些地方才算是「非自治領土」，因涉及該等地區的前途歸屬，各成員國就有分歧。根據英國殖民地部（Colonial Office）檔案CO 537/4800內的文件記載，在1946年，巴拿馬抗議美國將「巴拿馬運河區」（Panama Canal Zone）列入聯合國「非自治領土」名單，理由是「巴拿馬運河區」雖然由美國管治，但主權仍屬於巴拿馬共和國，結果美國自1947年起，就沒有向聯合國秘書長提交「巴拿馬運河區」的情況報告。這個案例，令當時中華民國駐聯合國代表，聯想到香港。

1946年，巴拿馬抗議美國將「巴拿馬運河區」列入聯合國「非自治領土」名單。圖為1945年，美國海軍密蘇里號戰艦通過巴拿馬運河。（照片來源：維基共享）

1949年8月26日，雖然國府在中國大陸已節節敗退，政權機構正陸續遷往臺灣，但國府駐聯合國代表，仍不忘宣示中華民國擁有香港新界租借地的主權。當日，國府代表在相關的特別委員會上，指出既然美國也不再提交「巴拿馬運河區」的情況報告，那麼英國也應停止呈交香港新界租借地的情況報告，因為新界租借地，雖正由英國統治，但主權仍在中華民國手中。這即表示國民政府認為中國擁有新界主權，當地根本沒有自治、獨立的前景，所以不應該列入「非自治領土」名單內。

香港成為英國殖民地過程示意圖。非按比例繪畫。新界地區（圖中最淺色區域）。（照片來源：維基共享）

在上述的會議中，英國代表沒有對中華民國代表的意見，有任何回應，但事後則表明，英方對國府代表的上述說法，保留立場。但英方內部仍繼續跟進事件，英國的法律專家認為在新界租約有效期間（即1898至1997年間），英方無論在法理上還是事實上，都在行使新界主權，但英方始終不能完全否定中國擁有新界主權一說；首先，當新界租約期滿後，新界主權就會重歸中國，再者，租約規定新界租借地內的九龍城寨，仍歸中國政府所管。最後，英國決定若中華民國再在聯合國各式會議上，重提新界或香港主權，英方代表會避談主權問題，轉而強調《聯合國憲章》第73條只規定所有成員國須就其正在「管治」的「非自治領土」，提交現況報告，而並沒有提及該等「非自治領土」現時的主權誰屬。可是，中華民國代表以後再沒有在聯合國提及香港主權問題，2英方亦不用再回應。1971年，中華民國退出聯合國，之後的歷史，都是眾所週知的了。

重提這段歷史的價值，在於提醒大家，不只是中共政權，而是任何中國民族主義政權、任何中國民族主義者，都會反對香港及臺灣有權自決。（圖為1930年蔣中正視察瀋陽）（照片來源：維基共享）

這段前塵往事，沒有造成什麼重要影響，畢竟自1949年底國民黨失去中國大陸治權後，已實際上沒有能力在聯合國代表中國。但重提這段歷史的價值，在於提醒大家，不只是中共政權，而是任何中國民族主義政權、任何中國民族主義者，都會反對香港及臺灣有權自決。而觀乎1945-49年間國民政府即使內外交困，但仍不斷就著香港主權以至治權問題，與英方糾纏，甚至比日後的毛澤東政權更難纏，就反映了一個不是共產黨的大一統中國政權，可以比中共更積極阻止香港及臺灣的自治及前途自決。

註：

1.Peter Wesley-Smith, Unequal Treaty 1898-1997, China, Great Britain and Hong Kong’s New Territories, （Hong Kong: Oxford University Press, 1998）, p.244

2. ‘Hong Kong and the United Nations’, in （英國外交部檔案）FO 371/175888, subject: Hong Kong and the Committee of 24, 1964

（香港史研究者，正研究二十世紀香港政治及社會史。希望一生都以歷史為業。）

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