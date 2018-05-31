自由開講》台灣醫療健保縮衣節食如何有好品質?

◎陳宜民

台灣健保制度已經到了不得不改革的時候了！有關健保費率的調整、總額制度、保險給付範圍、預防接種是否應該納入健保等改革議題，有賴朝野全民共同努力，更是執政黨責無旁貸的責任！



近日醫師公會全聯會評論「反對預防保健納入健保」一案，筆者有不同見解，在此向國人報告。

將「預防保健」納入健保，並非宜民首創，而是全民健保制度成立之初就有的使命，一直到民國一百年因財務問題，才從健保法中「消失」，疫苗也是一種藥品，將預防的觀念納入健保，將長遠的使健保支出下降，降低國人罹病痛苦的機率。

疫苗也是一種藥品，將預防的觀念納入健保，將長遠的使健保支出下降，降低國人罹病痛苦的機率。（資料照，示意圖）

依據健保法的規定，健保財務應每二年精算一次，每次費率調整以五年平衡為目標，換句話說，經過五年就應健保財務狀況調整保費。然而健保實施至今歷時二十餘年卻不僅從未全面檢討現行保費是否足夠支應，反倒近年財源不足還調降保費？



至今，健保總額是否有依法依據新科技醫藥成本逐年費率調整？因應醫師納入勞基法之人力成本衛福部是否已進行精算納入總額費率調整？新科技與癌症肝炎等新納入健保項目是否也應精算成本納入總額費率調升？

健保開辦以來，醫療保健支出佔GDP比率逐年降低，政府部門的醫療保健支出從1995年佔ＧＤＰ的6.3%降低到2016年的4.3%，與物價指數CPI與通膨逐年增加成反比，台灣花在醫療保健的支出在OECD國家吊車尾，政府真的重視國民的健康嗎? 台灣健保再縮衣節食下去如何會有好品質?

而今年台灣正式進入高齡社會，單就65歲以上老人一年預估的醫療費用就從2040億成長到2612億元，老人醫療支出成長趨勢加快，預估五年內將破3000億元，另外，健保署在1月底公布財務評估報告，提到二代健保自102年實施，年度收支擴增728億元。估計至106年底首次出現赤字110億元，顯見以現行健保的財務規劃，要維持這個讓世界讚賞的健保制度，恐怕「有困難」！由此可見，真正的關鍵在於台灣的全民健保制度，已經到了不通盤檢討不行的地步了。

尤其，宜民長期爭取的「醫師納入勞基法」明年可望上路，在政黨協商時就有要求必須檢討醫療勞動成本，才能反應院方成本的提高。若健保制度與費率再不進行通盤的檢討，放任現行總額支付制度及浮動點值的不合理繼續擴大，讓醫療財務控管的責任完全轉移到醫療院所，恐怕造成院所降低醫師薪資、減少人力支出及住院病床才能獲取損益平衡，才會嚴重的影響醫療品質與病人的健康，醫療勞動人力的專業與成本，預防重於治療的觀念與價值，恐怕更難落實於台灣健保制度改革。

另外，2010年的時候，健保署曾經給付預防性藥物「呼吸融合疫苗」，給早產兒對抗呼吸道融合病毒，在2013年擴大給付給血流動力學不穩定的先天性心臟病嬰兒，因為呼吸道融合病毒的感染對尚未發展成熟的早產兒具有極大的破壞性，可見不是不能做，是衛福部不想做，又如帶狀皰疹疫苗，在這個薪水不漲的年代，民眾已經在省吃儉用，多半捨不得花費四、五千元施打，形成惡性循環。

今年4月21日，高雄市醫師公會也曾為此議題來訪，會中談到在納入健保後，未來這部分支出由公務預算支應，宜民無法理解為何醫師公會全聯會卻有反彈的聲音，尤其治療型的疫苗在沒有修法的前提下，永遠不能給付。

國家疫苗基金及促進國民免疫力第二、第三期計畫中，行政院曾105年10月27日發函給衛福部，要求「將預防接種業務納入健保給付項目」，衛福部也曾經在國發會的法規建言平台回覆民眾「評估將部分疫苗納入健保之可行性」，筆者希望執政黨兌現對人民的承諾，預防勝於治療不能淪為口號。

為了全民健康，宜民再次大聲疾呼，台灣健保制度已經到了不得不改革的時候了！有關健保費率的調整、總額制度、保險給付範圍、預防接種是否應該納入健保等改革議題，有賴朝野全民共同努力，更是執政黨責無旁貸的責任！



台灣歷屆的衛福部長，除楊志良以外，無一敢講「調整健保費」，但為了避免流失國內年輕優秀的醫護人力，也為了健保制度的精神以及存續，筆者建請執政黨，立即通盤檢討現行健保制度、精算健保財務，將「預防保健」納入健保法規範，縮衣節食的醫療不可能有好品質，沒有預防的觀念，要如何保健國民健康? 台灣健保再不改革，再縮衣節食下去，如何會有好品質? 如何繼續守護台灣人民健康？

簡而言之，主管機關應精算疫苗注射成本，列入總額費率調升改革計劃，以此為前提，推動修法將預防接種納入健保，就不會排擠健保給付財務，同時改革總額點值下降，對於分級醫療與基層醫療也無負面影響，這才是全方位改革台灣健保制度的方向。

（立法委員）

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