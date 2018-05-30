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Mygopen》綁架新手法？打電話叫小孩出門換作業？！

這在 2016 就有這樣的訊息在流傳了，訊息說刑事局有多起類似案件尚抓不到人，但警方出面澄清並沒有接獲這樣的報案，請民眾要冷靜，別因為這樣的假訊息而恐慌，並不要再轉傳了。
作者： 這是假消息
2018-05-30 15:48
 | 2018-05-30 15:48

Mygopen

最近 LINE 流傳綁架新手法的一張圖，還說刑事局已接獲多起類似案件，歹徒利用家長正在忙，沒時間陪孩子到巷口換作業，孩子單獨前往就被綁架了，說這是綁架新手法。這在 2016 年新竹縣有不少老師、家長接到這樣的 LINE 訊息，媒體也有相關報導，新竹縣警方當時表示：並未接獲綁架報案，而且訊息內容有很多地方不合邏輯。

換作業綁架新手法的謠言

原始謠傳版本：

描述歹徒會在做晚飯時間找媽媽，假裝是班導（女聲）說作業有問題要換作業，父母粗心者便會叫小孩自己去巷口和老師換，若讓小孩去了，便被綁架了。

主要是流傳這張 LINE 截圖

謠言破解說明：

這在 2016 就有這樣的訊息在流傳了，訊息說刑事局有多起類似案件尚抓不到人，但警方出面澄清並沒有接獲這樣的報案，請民眾要冷靜，別因為這樣的假訊息而恐慌，並不要再轉傳了。

正確闢謠解釋：

根據 UDN 在 2016 的報導，新竹縣警方表示：這是假內容的訊息，警方最近並未接獲綁架小孩的報案，訊息內容諸多不合邏輯。

其中歹徒不知受話者家中是否有小孩？小孩多大了？家住哪？怎麼打？怎麼約？這些都有問題。一般來說受話者也不一定會讓孩子獨自外出，如果真的如此了解對方作息或認識對方，何必先打電話約出來？

未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。

資料來源：中小學網路素養與認知 - LINE「綁架小孩新手法」 竹縣警：假訊息 別恐慌

本文經授權轉載自Mygopen  綁架新手法？打電話叫小孩出門換作業？警：假訊息

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