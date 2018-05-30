故事》歌中有神力！棒球啦啦隊的加油神曲《燒肉粽》

2006 年11月30日，遠在波斯灣畔一個富有港灣都市杜哈舉辦的亞運會，「中華棒球隊」開賽第一場就以 4：2 驚險擊敗了「南韓」，這是臺灣首度在亞運棒球項目中擊敗韓國隊，一戰而勝後目標直指金牌，賽後網民瘋傳的不是主投的郭泓志，也不是擊出雙響砲的陳鏞基，而是勝利歌曲「燒肉粽」。

◎黃裕元（國立臺灣歷史博物館 助理研究員）

最開始，咱可愛的主編要我就「體育」這個概念做一專題，說說歌謠歷史中有沒有相關歌曲時，電話兩頭的我們都尷尬的笑了：「早期的臺灣歌曲」與「體育競賽」，似乎是八竿子打不著的兩碼子事啊。

掛上電話想了一下，似乎也不是沒有眉目，這幾年讓我們印象最深刻的，大概就是「燒肉粽」這首歌了。Google 一下，原來是將近要十年前的事了……

2006 年 11 月 30 日，遠在波斯灣畔一個富有港灣都市杜哈舉辦的亞運會，「中華棒球隊」開賽第一場就以 4：2 驚險擊敗了「南韓」（現在我們稱為韓國），這是臺灣首度在亞運棒球項目中擊敗韓國隊，一戰而勝後目標直指金牌，賽後網民瘋傳的不是主投的郭泓志，也不是擊出雙響砲的陳鏞基，而是勝利歌曲「燒肉粽」。

歌中有神力

透過越洋轉播，比賽裡幾度傳來了「燒肉粽」的歌聲，每次唱過後中華隊更是氣勢轉盛，後來越唱越大聲，就連臺灣這邊電視機前的球迷也不由得迷信了起來。一個多禮拜後對戰日本，中華隊就在唱得更大聲、更多次的「燒肉粽」中咬緊比數，九局下半一人出局二三壘有人，林智勝打出再見安打，以 8：7 擊敗日本隊，讓全民見證了這首老歌的驚人魔力，一躍而為「神曲」。

據說這歌是負責球場音樂的人，從當地臺胞那邊隨手要來的，原只為了表現對在地文化的尊重。沒想到一播出，臺灣來的球員和啦啦隊反應熱烈，漸漸跟著大唱，連沒聽過這首歌的外國人也隨節奏搖擺；遠在臺灣的球迷也針對這個現像瘋狂討論，賽後各種版本的「燒肉粽」四處轉載分享。

因緣巧合名曲再紅

跟其他棒球歌曲不同的是，這首歌從開始就跟棒球無關，也沒經過刻意的包裝與宣傳，就只是在因緣巧合中「路過」球場，莫名其妙成為被讚頌、膜拜的對象。振奮的聲音與勝利的滋味，交織成甜美的記憶，十年來，許多人還是記憶猶新。尤其在這之後，臺灣棒球隊在外「球運」始終低迷，更經常陷入「蘇憶芬」（「輸一分」的諧音，意指與勝利擦肩而過的比賽）低迷氣氛裡，回想起「燒肉粽」的甜美記憶，真叫人吮指回味。

說到這裡，我們來簡單認識這首歌。

（一）自悲自嘆歹命人 父母本來真疼痛 乎我讀書幾落冬 出業頭路無半項 暫時來賣燒肉粽 燒肉粽 燒肉粽 賣燒肉粽 （二）欲做生理真困難 若無本錢做未動 不正行為是毋通 所以暫時做即項 今著認真賣肉粽 燒肉粽 燒肉粽 賣燒肉粽 （三）物件一日一日貴 厝內頭嘴這大堆 雙腳走到欲鐵腿 拄著無銷尚克虧 認真再賣燒肉粽 燒肉粽 燒肉粽 賣燒肉粽 （四）欲做大來毋敢望欲做小來又無空 更深風冷腳手凍誰人知我的苦痛 環境迫我賣肉粽燒肉粽 燒肉粽 賣燒肉粽 （口白）燒肉粽～～

歹命人的生理歌

「燒肉粽」這首歌其實不叫「燒肉粽」，它的本名叫〈賣肉粽〉。這首歌是戰後初期張邱冬松的傑作，經過將近二十年，1967 年郭金發拿來一唱，家喻戶曉，自此變成為全民記憶。前面刊登的歌詞是郭金發唱的原版歌詞，電塔唱片公司發行。

讓郭金發一炮而紅的〈賣肉粽〉專輯唱片，電塔唱片1967年1月出品《寶島懷念的旋律（2）》專輯。（臺史博館藏號2003.009.0630）

常有傳聞說這首歌是禁歌，嚴格說來不是。

不過這首歌大紅之後，唱片公司確實有被警告，要求把歌詞改得樂觀一點，於是郭金發在之後灌錄的另一個版本（皇冠唱片出品）裡，把明白提到戰後臺灣經濟凋敝的第三段詞刪除，後來他又灌錄另一個版本，把第一句改成「想起細漢真活動」。不過因為原版詞曲寫得太貼切順暢了，大家仍以原本的第一到第三段歌詞最為熟悉。

1969年12月皇冠唱片發行郭金發再次灌錄的〈賣肉粽〉，為避免被查禁歌詞經過修整。（臺史博館藏號 2003.009.0627）

固然整體曲調可以唱成輕快、富有節奏，就歌詞來說，〈賣肉粽〉很難說是積極進取的球場加油歌。事實上，臺灣早期歌謠普遍是缺乏競爭意識，能傳世的更多半是浪漫、憂傷、沉重的詞曲居多，要在多如繁星的臺灣本土歌謠裡，找出一首適合拿到棒球場上當加油歌，基本上很困難。自 1930 年代到 1990 年代，我們沒有高亢激昂的動力火車，也沒有輕盈跳躍的小虎隊、城市少女。這不只是音樂風格的差異，更是總體社會氣氛的凝結。

鄧麗君1971 年加盟海山唱片後發行臺語專輯，輕快帶勁，〈賣肉粽〉從此也成為她的招牌臺語歌。圖為鄧麗君明星卡。（臺史博館藏號2015.038.0057）

鄧麗君在移籍海山唱片後所灌錄發行的〈賣肉粽〉（1971 年發行）

粽的逆襲

但是，如果你認為「燒肉粽」這樣的歌就是老派落伍，不能用在現今的競賽場，它就是活生生地表演逆轉秀給你看。為什麼呢？

因為為一首歌——「它」也年輕過，只是它年輕時面臨的環境與當今有所不同、反映而出的精神也就與當代不同。「燒肉粽」代表的青春，是深厚的耐力、抗壓力，磨難中成長的精神。

這樣的精神拿到現在仍是管用的，而且說不定比現代的歌更管用。臺灣的市場條件與球員培育環境，與世界棒球列強相距甚遠，就技術面來說，「人家都已經上太空，我們還在殺豬公」，不過，誠懇踏實，困苦環境仍要對自己交代的精神，始終是我們最需要的。也許過往的困難環境已不存在，當年磨鍊出的誠懇自居、殷勤踏實精神，仍是我們能站上國際舞臺，甚至一搏致勝的關鍵路數，也是臺灣棒球發展的基礎。

無論如何，只要臺灣人繼續打棒球、瘋棒球，「棒球國歌：燒肉粽」肯定會有再展神威的一天，眾球迷平時謹記練唱，也要體會其精要為是。

本文經授權轉載自故事：歌中有神力！棒球啦啦隊的加油神曲《燒肉粽》