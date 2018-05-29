博硯「說」法》吹捧對岸絕非解決人才外流的方法

目前台灣的高等教育有如一灘死水，當我們沒有給年輕人機會時，這些年輕人自然就必須去尋找機會，或許接受中國的招聘有時是不得已的選擇。台灣人也許會得到比起中國人更好的待遇，原因無他，因為我們是被統戰的對象。只是千萬不要迷信所謂的本國人待遇，因為，一旦被視為本國人，就會真的了解到中國大學的困境，否則中國大學早就向歐美招聘人才了，為何非得要用台灣人呢？

胡博硯／東吳大學法律學系副教授

這一兩年來，媒體經常用大篇幅討論台灣人才外流的問題。人才外流的確是一個大問題，不過媒體報導卻往往總是朝著「中國好，大家趕快去」的觀點立論。這不僅誤導我們的年輕人，也沒有辦法解決問題。

筆者留學海外時，中國留學生人數就已經比台灣留學生來得多了，身邊也有許多中國籍同學，而這些學生畢業後目前部份在中國各大名校擔任法學院院長、副院長職務，由筆者服務的東吳大學首開兩岸學術交流之門，自筆者返國服務以來，與對岸大小學術交流會議或授課沒有間斷過。或許法律學門經驗無法代表全體學術界的狀況，但一些經驗與想法或許可以提供參考。

有媒體報導，許多台灣優秀的高中生打算前往中國就讀所謂的名校，這點每個人的考量大抵不相同。不過，中國的高校生活與台灣很是不同，這點大家要有心理準備，中國許多高校學生是集體住校，一方面解決住的問題，但另一方面也是為了管理目的。以學生課外生活來說，社團生活相對會受到限制，例如，台大大新社這種社團有可能存在中國校園嗎？學生或許看起來比我們的同學用功，不過，以法律系來對比，台灣的法律系學生由於有考試的壓力，讀書風氣其實並沒有差到哪裡去，反而中國大學法律系教育的雛形是在這幾年來慢慢形成。此前，筆者的中國籍同學因學生時代中國國內的法治建設大有問題，法律系上課內容光怪陸離，例如，有人民法課講德國民法、憲法課不能講中國憲法等。中國的法學學門中，法哲學發展得很好，就是因為現行的制度不能隨意批評。計畫去對岸念大學，就要有留學的心態，不是盲目跟風跑去。

人才外流的確是台灣一個大問題，不過媒體報導卻往往總是朝著「中國好，大家趕快去」的觀點立論。這不僅誤導我們的年輕人，也沒有辦法解決問題。（路透）

不少媒體大肆宣傳中國大學的教授待遇極佳，但中國大學教授待遇到底如何其實是個謎，一如他們的政府預算一樣秘不可測。不但每校不同，甚至每院都不同，更有甚者，同院裡頭也有所差別。有時重點不在薪資，因為薪資往往微薄，而是在於各院各校提供的福利不同，例如某些學校還有所謂的集資建房的辦法，換言之，就是學校蓋房子以低於市價許多的價格賣給教職員。當然，也有許多學校在到校任職前，就會說明薪資總額，並無額外福利，這點是在選擇教職的時候必須要注意的，不過，或許有些學者的心態也是打算去個幾年賺一筆回台吧！

此外，研究經費也是重點。中國的大學是行政機關，毫無大學自治可言，大學主管都是上級指派的，在經費決定上，也是上級授意處理。例如，在申請國家社科基金的時候，可能就必須要做特定領域的研究，否則沒有拿到經費的機會，這一點也反映在授課上，中國大學對於授課的要求很嚴格，許多學校規定若教師在鐘響後幾分鐘未到達教室，就要通報紀錄。筆者在對岸客座講學時，就曾被同事提醒，務必在打鐘前出現在教室。

不過，平心而論，目前台灣的高等教育有如一灘死水，當我們沒有給年輕人機會時，這些年輕人自然就必須去尋找機會，或許接受中國的招聘有時是不得已的選擇。台灣人也許會得到比起中國人更好的待遇，原因無他，因為我們是被統戰的對象。只是千萬不要迷信所謂的本國人待遇，因為，一旦被視為本國人，就會真的了解到中國大學的困境，否則中國大學早就向歐美招聘人才了，為何非得要用台灣人呢？

筆者與中國學術界交流十年以來，看著對岸學術的進步，並不感到威脅而是高興，但中國法治環境卻在這十年內急速的崩壞，對於學術發展必定造成影響，無論是求學還是求職，任何一個想要前進中國的人都必須要好好思考。

台灣是海洋國家，海洋國家的子弟本就不該卻步去闖蕩世界，但在不了解中國的現況下貿然前往，絕對不是一個好的選擇。