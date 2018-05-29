Outside》在伊斯坦堡，於公眾場合喝咖啡曾經會被處以死刑

然而，穆拉德四世，並非第一位頒布「咖啡禁令」的人。他只是其中一個最殘暴的例子。由十六世紀初到十八世紀末的鄂圖曼帝國，從宗教領袖到世俗領袖，主張禁制咖啡的人，大有人在。

BILLY TONG

1633年，鄂圖曼帝國蘇丹穆拉德四世（Murad IV）頒佈「咖啡禁令」，禁止在公共場所飲咖啡，違者格殺勿論。他會喬裝走遍伊斯坦堡各處，揮動寶劍，親自處決違令者。

穆拉德四世（Murad IV）

然而，穆拉德四世，並非第一位頒布「咖啡禁令」的人。他只是其中一個最殘暴的例子。由十六世紀初到十八世紀末的鄂圖曼帝國，從宗教領袖到世俗領袖，主張禁制咖啡的人，大有人在。

土耳其的咖啡廳

咖啡豆的應用，相信源於衣索比亞，歷史難以追溯。至於有關人類製作咖啡飲料的記載，則要到十五世紀的葉門。當地的蘇非派穆斯林（Sufi Muslim），會於宗教儀式上飲用咖啡，以增進教派團結，也讓教徒提神醒腦。不久後，咖啡飲料傳播到紅海各地，到達伊斯坦堡，並於十六世紀傳到歐洲和印度。

蘇非派穆斯林（Sufi Muslim），會於宗教儀式上飲用咖啡，以增進教派團結

在鄂圖曼帝國，人們要求取締咖啡的原因，有幾個。首先，很多保守派人士從宗教角度要求禁絕咖啡。部分人認為，咖啡有改變心智的迷幻作用，亦有損健康；也有教士指，咖啡豆經烘焙以後，並不潔淨，不應進食。還有說法指，咖啡廳容易衍生出賭博、娼妓和濫藥等罪惡活動，所以應予取締。不單伊斯蘭背景的鄂圖曼帝國，在歐洲，也有宗教領袖希望教宗取締咖啡。

歷史學家哈托克斯（Ralph Hattox ）撰寫了學術著作《咖啡與咖啡廳》（Coffee and Coffeehouses），他認為，單純宗教理由，並不能解釋鄂圖曼政權為何要取締咖啡廳。當時，鄂圖曼帝國也有鍾愛咖啡的伊斯蘭教士。更多時，像穆拉德四世的上位者，是基於政治原因而禁絕咖啡廳。他們害怕人們聚眾咖啡廳，會衝擊社會秩序，散播危險思想，甚至策動叛亂。

鄂圖曼帝國

馬里蘭大學社會史學家齊爾菲（Madeline Zilfi）指出，鄂圖曼帝國當時缺乏人們可結集閒聊的公共空間。清真寺雖然可聚集人群，但就甚多規條限制。咖啡廳的消費便宜，又沒有太大社會局限，開放予所有人。加上當時咖啡廳的製作模式，一杯咖啡出爐要二十分鐘，咖啡苦澀而且熱氣騰騰，也都鼓勵了人們安坐在咖啡廳慢慢消費，過程中與不同階級的人閒聊。

1511年，鄂圖曼帝國的麥加城以宗教理由，頒布了首道「咖啡禁令」。但禁令只歷時了數周。其後，麥加、開羅、伊斯坦堡也先後出現過「咖啡禁令」，但大多是偶爾的、短暫的。主因是咖啡貿易是一門大生意，到十六世紀末，伊斯坦堡便有數以百計的咖啡廳。

新軍（Janissaries）

到1633年，穆拉德四世之所以禁絕咖啡廳，有其個人因素。

他的哥哥奧斯曼二世 （Osman II） 在任內希望削新軍（Janissaries）的大權，並關閉新軍的咖啡店，以防止他們聚會。最終，新軍謀反推翻了他。

其後，穆拉德四世的舅父穆斯塔法一世繼位，又被新軍推翻。穆拉德四世即位時只有十一歲，初年歷經多次起義暴動，一直處於不安惶恐之中。於是，他慢慢掌握大權之後，以鐵腕管治國家，杜絕一切可能可能威脅政權的東西。他也同時禁止公眾場合吸煙、喝酒，違規者判死。

值得一提，穆拉德四世並無禁止批發咖啡豆。也有說法指，他個人也有飲咖啡的習慣，他打壓的是咖啡廳，而非咖啡本身。

穆拉德四世死後，後繼人也有延續禁令，但執行上就愈來愈寬容。到十七世紀中，鄂圖曼帝國的地下咖啡廳文化很昌盛。到十八世紀，有很多不同的公共場所湧現，咖啡廳不再是政權頭號針對對象，「咖啡禁令」也廢除了，但政府會派員到咖啡廳秘密進行監視。

到今天，咖啡文化已經穿越宗教和政治局限。在2016年，星巴克在土耳其便設有逾300間分店，遍及超過20個省。

資料來源：Atlas Obscura、Hurriyet Daily News

本文經授權轉載自Outside：在伊斯坦堡，於公眾場合喝咖啡曾經會被處以死刑