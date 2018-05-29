自由開講》「輸不起」的「蘇起」

◎廖天丁

前國安會秘書長蘇起在某統派媒體投書說，蔡英文政府全面執政兩年 ，台灣似乎陷入前所未見的內外困境。蔡總統個人固然無可卸責，但 困境的三個根源其實早在廿年前就已埋下。

前國安會秘書長蘇起在某統派媒體投書說，蔡英文政府全面執政兩年，台灣似乎陷入前所未見的內外困境。（資料照）

他說，第一根源是一九九六年實施的「總統直選」。這個在當時被譽 為台灣民主里程碑的設計是「領先就贏」，不需要得票過半數。 這個設計把台灣的大選變成「百米賽跑」，只贏幾票也是贏。 為了勝選，原來的君子全都變成小人，機關算盡，灑血割喉， 贏者全拿，敗者不服。台灣上空從此瀰漫冤冤相報的戾氣。

真是可笑，敗者不服的只有連宋配，阿扁與小英有嗎？不直選，難道 由萬年國會「選舉」嗎？兩蔣的高得票率與北韓和中國有何不同？總 統與萬年老表永不改選，還可以「父傳 子、子傳孫」，選舉時，有老表帶尿壺、掛點滴，躺在病床上被人推 著走，那才真是民主大笑話！

他又說，第二個根源就是一九九七年的修憲。它把中華民國的總統變 成權力超大的「大總統」，不只超過內閣制（如英日）的首相，甚至 超過實施總統制的美國。內閣制的首相必須跟其他政黨及同黨議員分 享人事權、預算權、政策權。建立在三權分立制的美國總統， 權力雖然大於英日首相，但經常受到國會參眾兩院的掣肘。相對地， 我們的總統可以隨心所欲任免行政院長及部次長，並掌握內外大權。 行政以外的四權對總統的制衡極為有限。

這又更可笑了，畢竟以前兩蔣的權力又如何？不是當皇帝是甚麼？總 統不僅有行政權，也有立法與司法權等，可說五權一把抓，又實施戒 嚴，搞白色恐怖，不知造成多少人妻離子散、家破人亡。當蔣經國擔 任行政院長時是內閣制，院長權力最大；擔任總統時是總統制， 總統權力最大，行政院長與國會是橡皮圖章，這是甚麼「鳥」制度？ 當時蘇起人在哪裡？有說過甚麼話嗎？

當蔣經國擔任行政院長時是內閣制，院長權力最大；擔任總統時是總統制，總統權力最大，行政院長與國會是橡皮圖章，這是甚麼「鳥」制度？（資料照）

他還說，本來台灣一沒有大量外來移民，二沒有嚴重的貧富差距，三 沒有宗教衝突，四沒有種族歧視，五沒有震撼的恐怖事件，為什麼還 會民粹當道，而且早於歐美？答案當然是誘人的「大總統」爽缺。

怎麼沒有？1949年從中國來的大量民眾、乞丐兵與一堆官僚不是 嗎？又沒有貧富差距、宗教衝突、種族歧視與恐怖事件嗎？ 蘇起是否在睜眼說瞎話？國考名額按照省籍分配， 只有公務員才有十八趴，只有國民黨黨職年資可以併公職， 不是種族歧視嗎？二二八、白色恐怖與美麗島等事件， 以及林義雄家屬與陳文成等命案，不是恐怖事件嗎？

最後他說，第三個根源就是一九九九年的「兩國論」。這是中華民國 迄今最大的黑盒子。外界多半只知道李前總統把兩岸關係主張成「 特殊的國與國關係」，卻不知道他還想透過修憲， 把中華民國領土限縮在「台灣」。而當時主持兩國論小組的國安會諮 詢委員蔡英文博士還向他提出高度樂觀的影響評估：美國將會「 諒解與支持」台灣存在五十年的現狀，而中共官僚體系太過龐大， 等它反應過來時，「兩國論」已成定局。



如果不是「兩國論」，難道是「一國論」？當初蔣介石只是接受麥帥 委託暫時管理台灣，連蔣介石自己都承認，為何這些蔣的徒子徒孫不 承認？如果託管就是割讓，那麼以前也受阿歐西託管的越南、 受蘇聯託管的東北，難道也是阿歐西與蘇聯的領土嗎？

阿歐西（ROC）已經被匹阿歐西（PROC）所取代， 乃國際上眾所皆知之事實，國民黨將台灣冠上阿歐西名稱是「 乞丐趕廟公」，不倫不類，其中將國民黨黨歌當作國歌， 將與台灣無關的人當國父，尤其荒謬， 只有白癡才會承認這樣的圖騰。

國民黨主席吳敦義日前提出「終極統一」論。對此，國民黨北市長參 選人丁守中重申自己的兩岸立場，表示「我們就是中華民國， 國家目前呈現分裂的狀況」。既然如此，丁守中是否應該回中國大陸 去競選北京市長？為何台灣還有不少這類「吃裡扒外」、「 精神分裂」的人！為何將以前國共鬥爭史帶台灣來？ 不承認自己是台灣人，有那麼困難嗎？

國民黨主席吳敦義日前提出「終極統一」論。（資料照）

總之，「蘇起」可說是「輸不起」的反諷，丁守中也是另一位「 蘇起」，掩耳盜鈴，自欺欺人，不認同真正供養他們一輩子的「 母親」，可說是不知飲水思源，忘恩負義，莫此為甚！

（教師）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com