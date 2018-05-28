Lin bay 好油》當醫生也開始加入鬼扯行列時

台灣人真的一年要喝下一罐可樂鋁罐的農藥量嗎？ 當然是鬼扯。

Lin bay 好油

《中央社》前幾天發布了一則新聞： 〈青壯族罹癌率倍增 醫：農藥過量是主因〉

這則新聞馬上被各家媒體引用，於是不消多久時間，民眾又認為台灣蔬果農藥殘留都很高，農民都很愛用藥了。

拜託，今年的菜價還不夠悽慘嗎？菜價在五月中才剛開始有起色，就出現這種新聞製造消費者恐慌，在台灣農業會如此悽慘的原因之一，就是有這種不專業又愛販賣恐懼的媒體，而且還是官媒咧，真是悲哀。話說回來，《中央社》這樣搞也不令人意外，畢竟董事長就是大名鼎鼎擅長引起各種爭議的劉克襄，說蔴薏是兒時貧窮的味道，引起廣大的台中人的不滿，之前也說噴農藥可以加速植物生長這種鬼話，上行下效一點也不讓人不意外。

這則新聞內容主要是訪問彰化基督教醫院南基醫院協同院長蔡松彥醫師，他表示：他熱愛登山、不菸不酒，卻在多年前健檢時確診肺腺癌2A期，腫瘤約4公分大，而且已經轉移，5年存活率只有25%。蔡松彥認為，罹癌主因和環境汙染、肥胖因素、營養不良等因素有關，體質只占了10至15％原因，其中，蔬果中的農藥更是關鍵，因為人類全身的所有癌症幾乎都和農藥有關。

蔡松彥認為，罹癌主因和環境汙染、肥胖因素、營養不良等因素有關，體質只占了10至15％原因，其中，蔬果中的農藥更是關鍵，因為人類全身的所有癌症幾乎都和農藥有關。（本報資料照）

「全身幾乎所有癌症都和農藥有關，台灣農藥用量更是高的嚇人。」蔡松彥說，根據2005年統計，台灣平均每公頃使用12.6公斤農藥，比世界平均用量3.12公斤高出近4倍；2010年資料顯示，台灣平均每人一年要喝下一罐可樂鋁罐的農藥量。 蔡醫師的說法，在這邊可以找到，他自己經營了一個網站，其中這一篇是他主要說法的來源。

台灣人真的一年要喝下一罐可樂鋁罐的農藥量嗎？ 當然是鬼扯。

任何產業都需要不斷的改善，農業的用藥也是一樣，這幾年農業主管機關一直在推動合理化施肥以及病蟲害整合管理（Integrated Pest Management, IPM），就是要減少用藥的使用，從防檢局的資料也可以看到台灣從83年銷售量47,377公噸的高峰，開始往下到99年剩34,709公噸。

近幾年來之所以增加有幾個原因：

1. 氣候變熱，雜草生長變快，除草劑的使用增加。

2. 殘留長、高藥性的農藥改使用殘留短、低藥性的農藥，走向低毒性、低殘留性是農藥使用的趨勢，低毒性、低殘留性那麼相對的使用量當然會增加，就如同用蘇力菌來殺蟲，要達到跟化學農藥一樣的效果跟時間，蘇力菌的使用量跟頻率當然比較高。

如果用2010年的數據來看，每人一年真的有喝下一罐可樂鋁罐的農藥量嗎？這個數據推算來自34,709公噸其中的有效成分7,853公噸除以人口數2300萬等於0.34公斤約一罐可樂的重量。

靠夭咧，可以這樣算喔？那本人和郭台銘站在一起和他平均起來，我也是好幾百億的富翁，我這麼有錢，還需要賣水果、寫農業評論嗎？難道農藥是直接噴到消費者的嘴裡嗎？施用量就等於攝取量嗎？這種算法真的太莫名其妙了。

不管誰和郭台銘站在一起，和他平均起來，都是身價好幾百億的富翁。（網路）

以最新的105年的糧食供需年報來講，台灣人平均每天吃的蔬果總量約為614公克，一年就是224公斤，以市面上驗到農藥殘留超標大部分都低於1ppm以下，假設台灣的蔬果都用很多種農藥，都有很多的殘留，抓總農藥殘留值平均是10ppm好了（一般根本不可能那麼高），在這種極高值的估計之下，平均一個人的一年總農藥攝取量就是2.24公克，這樣算起來跟蔡醫師的340公克是不是差距很大？

我都覺得我的總攝取量是高估的，但也比蔡醫師的喝下一罐可樂鋁罐的農藥量準確多了。

農藥是造成青壯年罹癌率激增的關鍵原因？

到底蔡醫師是如何推論出青壯年到罹癌率激增跟農藥有關？的確某些農藥會導致罹癌是不爭的事實，但台灣的農業單位並不是都只領薪水不做事，農業的試驗改良單位從過去就一直針對農藥毒性的問題成立相關的專案計畫，所以我們可以看到許多非傳統化學性的病蟲害防治技術，例如窄域油、硫磺、波爾多液，試驗單位這幾年推的亞磷酸加氫氧化鉀，就是一種有肥效，又可以刺激植物啟動防禦系統，產生抗生物質的病蟲害防治技術。可能導致罹癌屬於B級的農藥也不斷退場，現在多數通過允許的農藥都是C級以下的農藥，趨勢上使用的農藥毒性跟罹癌越來越低，那罹癌比例越來越高又怎麼能怪到農藥使用上頭呢？

其實，世界罹癌比例最高的國家叫丹麥，丹麥有機農業佔總農業比例是世界第一高，也很早就提出農藥減半的管理計畫，是對農藥跟化肥的使用管理非常嚴格的國家。如果罹癌跟使用農藥的量有關，那如何解釋丹麥的高罹癌比例？

2010年台大醫院針對45歲以上的主治醫師及主管進行電腦斷層，發現10位罹患早期肺癌，另有2名得了乳癌；換算成發生率約4.5％，是全國癌症發生率（0.3％）的15倍，難道台大醫院的醫師比農民還常接觸農藥嗎？

能推論出青壯年罹癌率激增跟農藥使用有關，這種邏輯真令人無言以對，但悲哀的是這種沒有根據講法，卻透過《中央社》散佈，佔據各新聞版面，造成消費者恐慌對於本土農產品缺乏信心，降低消費，農民也受害。 難怪人家說新聞媒體是製造業，這次官媒又成功製造一個內容有問題的新聞了。