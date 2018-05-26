電影慢慢聊》《妖貓傳》：陳凱歌寫給楊貴妃的情書

如果說《無極》是寫給絕世美女傾城一封寫壞了的情書，那麼《妖貓傳》想必是心有不甘的陳凱歌多年後的雪恥與自我修正，同樣是透過多位男子的目光角度來接力歌詠讚頌絕代佳人之美。事實上，極樂之宴宛如一場「寫情書給楊玉環」的作文比賽，參賽者包括遣唐使阿部仲麻呂、唐玄宗、李白、以及安祿山，這些男人無不使勁全力為楊玉環寫詩獻詞，未料日後馬嵬驛兵變證明他們何等自私自利，種種示愛楊玉環的舉動，最終目的只是為了完成虛幻的榮耀追求，偏偏這樣的追求卻是與楊玉環念茲在茲的愛情毫無干係的。

鄭秉泓

打從2005年的《無極》開始，陳凱歌就成為我對於快速發展的中國電影最大的問號。我可以理解張藝謀何以從拍《紅高粱》的導演一路進化為拍《活著》的導演，然後經由中國電影的世紀浪潮成為《英雄》的導演，再一路墮落成為《三槍之拍案驚奇》、《長城》的幕後推手的三十年起落緣由，但我實在無法理解那個曾經執導《黃土地》、《邊走邊唱》、《霸王別姬》的才子，怎麼會拍出像《無極》或《搜索》這般差勁的東西。不過今年元月去北京，進戲院看了《妖貓傳》，我對陳凱歌的想法有些改觀，比較能夠理解《無極》存在的理由。

曾經被《無極》荼毒過眼睛的觀眾，想必此生都會牢牢記得一臉妖異妝容的傾城（張柏芝飾）站在金碧輝煌的宮殿屋頂，俯瞰地面士兵，輕輕說出：「有誰想看看我斗篷下穿什麼？那就放下兵器。」然後漆黑的斗篷從天上飄落，上面綉著的紫色蝴蝶彷彿騰空飛舞，士兵全部看傻了眼，北公爵無歡（謝霆鋒飾）緩緩舉起手上的金色權杖，權杖頂端是個手握拳頭大拇指翹起的「比讚」手勢的經典橋段吧！當年《無極》那場戲成了一則笑話，除了荒唐還是荒唐，直到《妖貓傳》開場半小時之後，張雨綺飾演的春琴被妖貓附身，在屋脊上一邊行走一邊吟誦著李白的詩「雲想衣裳花想容」，我忽然有點懂了陳凱歌這個人，他對於詩對於美對於永恆與愛，想法其實頗為特別，與一般華語片的導演截然不同。奇幻架空《無極》當年因為荒腔走板而淪為一場笑話，或許是為了成全今日《妖貓傳》的華美感傷吧。

《無極》中，一臉妖異妝容的傾城站在金碧輝煌的宮殿屋頂，俯瞰地面士兵，輕輕說出：「有誰想看看我斗篷下穿什麼？那就放下兵器。」（圖：網路）

當《妖貓傳》故事進行到中段，整部電影迎來非常關鍵的一刻。聯手調查妖貓殺人事件的日本僧侶空海（染谷將太飾）和雖然寫完《長恨歌》卻不太滿意的白居易（黃軒飾）從遣唐使阿部仲麻呂（阿部寬飾）的遺孀手中接過日記，翻開之後，劈頭第一句卻是「我是一個無情的人，但我卻瘋狂地愛上了皇帝的女人。」這句耐人尋味的自我剖白，帶領他們神遊三十年前盛唐風華—當天是楊玉環（張榕容飾）的生日，沒想到她竟在長安城上空盪著鞦韆，這是出自唐玄宗（張魯一飾）的主意，因他要讓四方八野全都知道，他的貴妃是整個大唐最驕傲的象徵。銀幕上，但見兩條紅緞由空而降，緊緊繫著金色鳳凰雕飾的華麗底座，身著飄逸的楊玉環輕站其上，白衫紅緞隨風飄逸，地面上男男女女仰望著她，如癡如醉。身在人群之中的遣唐使阿部仲麻呂，下定決心要在當晚的極樂之宴向她表白。

倘若陳凱歌早十年拍《妖貓傳》，上述那場戲可能會被拍成另版《無極》。可喜的是這回他沒有搞砸，我甚至覺得他把那個意境完全拍出來了。楊玉環在長安城高空上盪著鞦韆盡顯盛唐風華，這是一種跟華語電影中詮釋誌怪、武俠、民俗截然不同的華美視野，反倒比較接近寶萊塢電影的表現形式，陳凱歌不再讓角色說話，而是用旁白來取代，編劇王蕙玲（《飲食男女》、《臥虎藏龍》、《色戒》編劇）透過旁觀的遣唐使第一人稱口吻講述自己的愛慕之意與所下決心，順道為稍後的極樂之宴感性揭開序幕，實為一記高招。

銀幕上，但見兩條紅緞由空而降，緊緊繫著金色鳳凰雕飾的華麗底座，身著飄逸的楊玉環輕站其上，白衫紅緞隨風飄逸。（《妖貓傳》劇照）

如果說《無極》是寫給絕世美女傾城一封寫壞了的情書，那麼《妖貓傳》想必是心有不甘的陳凱歌多年後的雪恥與自我修正，同樣是透過多位男子的目光角度來接力歌詠讚頌絕代佳人之美。事實上，極樂之宴宛如一場「寫情書給楊玉環」的作文比賽，參賽者包括遣唐使阿部仲麻呂、唐玄宗、李白、以及安祿山，這些男人無不使勁全力為楊玉環寫詩獻詞，未料日後馬嵬驛兵變證明他們何等自私自利，種種示愛楊玉環的舉動，最終目的只是為了完成虛幻的榮耀追求，偏偏這樣的追求卻是與楊玉環念茲在茲的愛情毫無干係的。

這場「作文比賽」沒有最後贏家，因為參賽者的愛太卑微太孱弱，而楊玉環的愛太強烈太豐沛，光芒太閃耀太巨大。

《妖貓傳》最後半小時，是對於愛情層層辯證的總和，王蕙玲的劇本轉了個彎，把故事重新帶回攪亂一池血水的黑色妖貓身上。妖貓的真實身份是幻術大師黃鶴的弟子白龍（劉昊然飾），白龍和師兄丹龍（歐豪飾）在極樂之宴初見楊玉環，兩人為她的美貌與善良所傾倒，後來白龍由丹龍口中知悉楊玉環真正死因，氣惱師兄身為共犯而與之決裂，再化作黑貓守護伊人，開始為非作亂進行復仇……。

《妖貓傳》透過多位男子的目光角度來接力歌詠讚頌絕代佳人之美。（《妖貓傳》劇照）

《妖貓傳》的最後十分鐘，是丹龍以幻術重現極樂之宴，白龍與丹龍這對師兄弟關係居然像極《霸王別姬》的段小樓與程蝶衣，一個有情一個有義，昔日意氣風發的白鶴少年一去不復返，如今白龍成了妖貓，丹龍則是遊走市井展現幻術的流浪藝人，然而楊玉環仍是所有死去的活著的男人腦海中的楊玉環，儘管她早已離開這個世界。

當你以為自己用愛去成全別人，或許別人也正以另種方式來成全你。原來陳凱歌真正要講的，是虛幻的愛，是失落的愛，而這似乎又與《霸王別姬》片尾，小樓與蝶衣多年之後的那場重逢互通聲氣—每個人之於每段愛情，都有必須結束的時候，也只能以如此方式了結。

《妖貓傳》中，丹龍以幻術重現極樂之宴。（《妖貓傳》劇照）

陳凱歌在《妖貓傳》的尾聲，假白居易之口，決定自己那首「偏離事實」的《長恨歌》一字不改。即便唐玄宗的愛情是虛假的，但至少楊玉環對唐玄宗的愛，白龍對楊玉環的愛，丹龍對白龍的愛，都是真的。 陳凱歌終究浪漫到無以復加，《妖貓傳》最後一封情書，由陳凱歌本人親自寫就。

《妖貓傳》是一部必須在戲院裡看，才能體會其詩意浪漫的奇作，目前並無上映計畫，僅在本週日登場的「第10屆兩岸電影展」中放映。

詳細影展資訊與場次表

《妖貓傳》預告